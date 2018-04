Žilinské sklamanie z výsledku, potešilo však nasadenie i kvalita hry

Šošoni po týždni opäť podľahli Dunajskej Strede, tentoraz najtesnejším rozdielom.

22. apr 2018 o 19:01 TASR

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:3 (0:1)

Góly: 50. Mráz, 68. Mihalík - 49. a 59. Herc, 35. Vida. Rozhodovali: Sedlák, Hrčka, Tomčík, ŽK: Kaša Bayo, Herc, 2510 divákov

MŠK Žilina: Volešák Vallo, Kaša, Hancko, Holúbek (67. Balaj), Diaz, Bichakhchyan (56. Káčer), Škvarka, Jánošík (56. Kubík), Mráz, Mihalík.

FC DAC 1904 Dunajská Streda: Macej Huk, Šatka, Záhumenský, Ljubičič, Živkovič, Herc, Pambou, Davis (83. Kone) Vida (69. Divkovič), Bayo (86. Mervó).



Zaplnený sektor hostí utvoril Dunajskostredčanom pod Dubňom domáce prostredie, ale prvú vážnu šancu mali Žilinčania. Kapitán Škvarka sa po prihrávke od Mihalíka dostal v šestnástke hostí v 5.

minúte k lopte, ale trafil ju iba do Maceja. O minútu neskôr kontrovali hostia, keď rovnako kapitán Ljubičič osamotený pred žilinskou bránkou poslal loptu tesne vedľa pravej žrde.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V 12. minúte výborne prečítal hru brankár DAC Macej, keď Mihalík poslal do šance Jánošíka, ale Macej pred ním stihol odkopnúť loptu do bezpečia. Žilinčania sa k svojej hre veľmi nedostávali, nebezpečnejší boli hostia, ale ich strely išli len mimo bránky alebo zlyhávali vo finálnej fáze.

Prečítajte si tiež: Mário Pečalka: Žilina mi bola vždy blízka

Medzi 25. a 30. minútou mali hostia niekoľko výborných šancí na gól. Najskôr Hercovu strelu z diaľky vyrazenú Volešákom nedorazil do bránky Bayo, Hercovi neskôr po veľkej chybe žilinskej obrany zobral loptu v poslednej chvíli Volešák a Bayo potom z pravej strany namieril z prvej tesne vedľa. Hostia sa neustále snažili o zakončenie. Domáci boli pod tlakom a v 35. minúte inkasovali, keď sa k odrazenej lopte v pokutovom území dostal Vida a Volešák bol tentoraz bez šance. "Šošoni" sa snažili vyrovnať hru, čo sa im aj podarilo, ale do poriadneho zakončenia sa nedostali až do konca polčasu.

V úvode druhého dejstva domáci získali prevahu, Jánošík však nebol pripravený zakončiť. Gólovo sa opäť ozvali hostia. Herc vnikol do pokutového územia, pri pravej žrdi z uhla prestrelil Volešáka a lopta od druhej žrde putovala do siete. O minútu neskôr však hlavičkou znížil Mráz, čím naštartoval domácich za vyrovnaním. Na kopačke ho mal v 55. minúte Mihalík, ale zblízka zoči-voči Macejovi trafil iba do brankára DAC.

Tréner Guľa posilnil ofenzívu, do hry prišli naraz Káčer i Kubík, lenže, Herc sa po chybe Holúbeka a prihrávke od Ljubičiča dostal v 59. minúte k lopte a presnou strelou k ľavej žrdi prekonal Volešáka. Žilinčania sa napriek tomu nevzdávali a v 68. minúte znížili, keď center striedajúceho Balaja z pravej strany poslal do siete Mihalík. Domáci sa snažili o vyrovnanie, no hosťom sa otvárali možnosti na brejky a neustále hrozili, najmä Bayom. Príležitosť vyrovnať mal v 81. minúte Škvarka, jeho pokus však hostia tečovali na roh.

Žilinčania sa v závere tlačili pred Maceja, lenže, z pološancí gól nedali a Dunajskostredčania si už druhý trojbodový zisk so Žilinčanmi v priebehu ôsmich dní nedali vziať.

Hlasy po zápase

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Bol to vynikajúci zápas, čo sa týka výkonov, kvality hry, moderny. Bol to extra zápas. Výsledok je pre nás negatívny, ale Dunajská Streda nás v prvom polčase vyblokovala, boli sme príliš jednotvárni, aby sme na to zareagovali jednoduchšie. Konečne hralo nejaké mužstvo u nás takto odvážnym spôsobom, mimoriadne vysoko. Snažili sme sa na to zareagovať cez polčas, boli sme nebezpeční, ale zápas rozhodli mikrodetaily. Nepremenili sme šance, súperovi sme ponúkli dvojgólový rozdiel, ktorý sa nám v tejto sezóne ešte nepodarilo otočiť. Všetci hráči, či už naši alebo súpera, sa vydali na maximum, iba takto sa budú zlepšovať a napredovať. Sme sklamaní zo skóre, ale z výkonu, nasadenia a kvality hry nie. Radšej takýto jeden aktívny zápas doma prehrám, aby som mohol potom v ďalších víťaziť."



Marco Rossi, tréner Dunajskej Stredy: "Videli sme zápas tímov, ktoré sa snažili hrať ofenzívne, bol to duel pre divákov. Snažili sme sa domácich dostať pod tlak, pretože sme vedeli, že ak necháme Žilinu hrať jej hru, tak si nájdu jej hráči skôr či neskôr cestu k našej bránke. Snažili sme sa ich celoplošne zatlačiť a prvých 35 minút zápasu bolo z našej strany najlepších v tejto sezóne. Aj pre teplé počasie sme už potom nemali toľko energie a nenapádali sme tak vysoko. Mali sme potom šance, mala ich aj Žilina. Potvrdilo sa aj teraz, že zápasy so Žilinou si ľudia môžu užiť, lebo to je vynikajúci futbal. Viem, že Žilina je sklamaná po prehre, ale takýmto spôsobom a prístupom k futbalu sa stali v minulej sezóne majstrom, a to nie je náhoda."