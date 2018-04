Križovatku pri Fackárni upravia už v lete

Kritická dopravná situácia v čase špičky v Bánovej priniesla radikálne riešenie. Obyvateľ mestskej časti sa bráni prejazdu áut klincami.

20. apr 2018 o 15:36 Branislav Koscelník

ŽILINA. Štyri dopravné nehody, pri ktorých bola jedna osoba ľahko zranená a ďalších šesť škodových udalostí. Aj v minulom roku si vyžiadala neprehľadná križovatka medzi žilinskými mestskými časťami Závodie a Bánová viaceré nehody.

Najmä Bánovčania volajú po úpravách križovatky, ktorej nikto nepovie inak ako „pri Fackárni“. Prejsť cez ňu v čase špičky je pre vodičov nebezpečné a zdĺhavé.

Cesta je mimoriadne vyťažená a vodiči z Bánovej ňou prechádzajú ako poslední. „Ak by nás niekto nepustil, tak tu stoja autá v rade pred križovatkou po celej Bánovej,“ upozornil na sociálnej sieti Dávid.

Kruhový objazd ešte nie ej témou dňa

Žilinská župa už dávnejšie avizovala, že križovanie Hôreckej cesty, Žitnej ulice a ulice Juraja Závodského by mohlo vyriešiť vybudovanie kruhovej križovatky. Kým sa tak stane, Bánovčania budú musieť ešte roky čakať pred križovatkou na stopke.

Krajská samospráva už má vypracovanú štúdiu. Projekt komplikujú obmedzené priestorové možnosti a inžinierske siete. Okolo križovatky stoja súkromné domy.

Župa má plán, ako vybudovať kruhovú križovatku aj bez búrania pôvodnej zástavby. Objazd chce postaviť na pozemku Jednoty, ktorá tam má parkovisko pred svojimi potravinami. Vyriešiť musia aj presun trakčného vedenia trolejbusovej trate.

Krajská samospráva pred časom odkázala, že ďalší postup musia prerokovať so všetkými dotknutými, keďže pôjde o väčší zásah do územia, sietí a objektov súkromných vlastníkov.

Aspoň čiastočné úpravy

No ani na úrade samosprávneho kraja nevedia, kedy by sa do zásadnej prestavby križovatky mohli pustiť. Kým veci vyriešia, urobia aspoň niekoľko bezpečnostných úprav.

Úsek cesty najneskôr do konca augusta prejde zmenami. Pribudnú prvky pre väčšiu bezpečnosť vodičov a chodcov, zvýraznia priechody pre chodcov. V smere od Hájika po pravej strane vybudujú nový chodník na mieste, kde chýba. Obyvatelia Bánovej tak už nebudú musieť prechádzať po ceste.

„Chodník na pravej strane bude vybudovaný v úseku od priechodu pre chodcov vrátane časti ramena križovatky smer Bánová. V súčasnosti chodec musí využívať neupravený povrch za obrubníkom respektíve prechádzať po vozovke cesty,“ informovala Jarmila Ševčíková zo žilinskej župy.

Pozor, klince na ceste

Aby sa vodiči z Bánovej vyhli nebezpečnej a neprehľadnej križovatke, hľadajú si alternatívne trasy po miestnych cestách. To sa zrejme nepáči obyvateľovi, ktorý sa prejazd vodičom snaží skomplikovať.

Na uliciach Osvety a Orlík sa už niekoľko mesiacov objavujú klince a železné predmety. V noci ich neznámy obyvateľ rozsypáva po uliciach. Chce tak vystrašiť vodičov a prinútiť ich, aby si hľadali iné cesty na prejazd cez mestskú časť.

Pred Vianocami sa pri najkritickejšej ulici na dvoch miestach dokonca objavili informačné značky „Pozor, klince na ceste!“.