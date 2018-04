VO AC UNIZA Žilina plánuje pracovať s mládežou

Volejbalisti by radi vybudovali funkčný klub, ešte pred tým ich však čakajú ďalšie zápasy baráže o extraligu.

20. apr 2018 o 12:17 Dominika Mariňáková

Mládeži v žilinskom regióne čoskoro pribudne ďalšia možnosť športového vyžitia. Klub VO AC UNIZA Žilina, ktorý sa v aktuálnej sezóne prezentoval tímom mužov v 1. lige, by rád obnovil prácu s volejbalovou mládežou. Predstavitelia klubu to oznámili na tlačovej konferencii.

„Naším hlavným cieľom je znovu začať s výchovou mládeže. Samozrejme, budeme potrebovať telocvične či trénerov, čaká nás veľa práce. Máme istú víziu, ako by sme chceli začať. Chceli by sme vytvoriť dva kolektívy prípravky, štvrtákov a piatakov, z ktorých by vzišiel žiacky tím. Zároveň by sme hneď chceli dať dokopy aj siedmakov či ôsmakov, ktorých by sme rovno mohli prihlásiť do súťaže. Navyše, už teraz máme šiestich juniorov. Ak sa nám podarí doplniť ich ďalšími hráčmi, môžeme ich prihlásiť do juniorskej súťaže v rámci Slovenskej volejbalovej federácie,“ priblížil ambície VO AC UNIZA Žilina Zdenek Hauer, tréner mužského celku.

Potreba odborníkov

Mal by byť jedným z tých, ktorí povedú tréningový proces mladých volejbalistov. S ďalšími jeho potenciálnymi kolegami klub rokuje. „Vrátil sa Rasťo Chudík, ktorý je renomovaný kouč. Nik zo žilinských trénerov nedosiahol viac ako on a momentálne s ním jednáme. Bol by som rád, keby sa vrátil Roman Dvoran. S oboma patríme do jednej generácie a bolo by skvelé, keby sa viacerí vrátili a spoločne sme to dali dokopy. Sú to totiž ľudia s obrovskými skúsenosťami a vedia to robiť. A to je nesmierne dôležité,“ upozorňuje Hauer na potrebu volejbalových odborníkov pri mládeži.

V júni sa uskutoční nábor, riaditeľ pre marketing a právne záležitosti klubu Peter Belinský zároveň približuje aj ďalšiu formu oslovenia mládeže: „V názve máme UNIZA, fungujeme v spolupráci s tunajšou vysokou školou. Tréner Zdeno Hauer spomínal najväčšie problémy, ktorými sú chýbajúci ľudia a priestory na trénovanie a zápasy. Veríme, že nájdeme dohodu so Žilinskou univerzitou a jednáme aj s predstaviteľmi samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl a učňoviek.

Naša predstava je, že budeme mať záchytné body na Hornej Orave, Liptove, Kysuciach a pokojne aj na Považí. Každá škola má telocvičňu a práve toto je jedna z ciest, ako by sme chceli nastaviť spoluprácu. Žilinská univerzita je zase výzvou pre všetkých stredoškolákov. Keď zmaturujú, môžu prísť sem, študovať a zároveň hrávať výborný volejbal. Je tu perspektíva budovať to na slovenských deťoch, čo je takisto naším cieľom.“

Systémovo funkčný klub

Keďže vychovať mladých hráčov je dlhodobý proces, na VO AC UNIZA Žilina čaká počas najbližších troch – štyroch rokov akési prechodné obdobie, počas ktorých bude postupne budovať jednotlivé mládežnícke výbery. Výsledky práce s mládežou by sa v závere tohto obdobia mali odzrkadliť v zložení mužského tímu, ktorí by tvorili predovšetkým miestni hráči, študenti Žilinskej univerzity, doplnení o dvoch či troch kvalitných cezpoľných volejbalistov. Extraligová otázka je otvorená, jej zodpovedanie závisí najmä od financií.

„Je to výzva aj pre sponzorov. My sme otvorení, fungujeme transparentne a každý, kto je ochotný podporiť šport a deti, je u nás vítaný. Dnes vieme hrať ekonomicky komfortne prvú ligu, ale na extraligu potrebujeme ďalších partnerov,“ dopĺňa Belinský.

Vrcholnou ideou je existencia funkčného klubu s kompletnou štruktúrou, prianím vrátiť volejbalu v Žiline čestnú pozíciu, ktorá mu v minulosti patrila. „Cieľom je mať systém, ktorý by zahŕňal všetko od príchodu tých najmladších do prípravky, cez kvalifikovaných ľudí na všetkých úrovniach až po extraligový tím na vrchole. Bolo by prekrásne, keby sa to podarilo. Samozrejme, bude si to vyžadovať aj prácu s trénermi, zaplatenie kvalifikácií.

Takmer v každom športe je to niekedy vnímané tak, že keď niekto hrával, bude predsa i dobrý tréner. To ani náhodou. Je dôležité, aby tréneri dostali patričné vzdelanie, aby tomu rozumeli nielen z volejbalovej, ale aj psychologickej stránky. Aby sa vedeli na ten šport pozerať nielen z pohľadu hráča, ale aj trénera. Aby boli vzormi, aby zaujali a vedeli motivovať a boli nielen trénermi, ale aj akýmisi športovými otcami tých detí,“ hovorí Hauer.

Pozývajú na domáce barážové zápasy

Hoci vo VO AC UNIZA Žilina už myslia na budúcnosť, zažívajú aj silnú prítomnosť. Mužský tím napriek viacerým problémom vyhral prvú ligu a momentálne bojuje v baráži o extraligovú miestenku. „Na začiatku sme nevedeli, do čoho ideme. Mužstvo bolo vekovo i herne trošku nevyvážené, zložené z hráčov, ktorí už majú v extralige niečo za sebou, ale aj z mladých chlapcov, ktorí pôsobili len v juniorských a kadetských súťažiach. Spočiatku sa to prejavovalo aj na výsledkoch, v prvých štyroch kolách sme prehrali tri zápasy, všetky doma. Nakoniec sa však podarila akási symbióza a od siedmeho kola, keď sme v Nitre vyhrali obe stretnutia, už mužstvo herne malo svoju tvár a ligu napokon vyhralo,“ rekapituluje žilinský tréner.

Žilinčania zo štyridsiatich duelov prehrali len päť, Zdenek Hauer však odmieta preceniť, ale zároveň aj podceniť prvoligový triumf. Kvalitu súťaže podľa neho držalo štyri či päť celkov, zápasy proti celkom z dolnej polovice tabuľky boli volejbalovo slabšie.

„Herne sa nám v zápasoch darilo, mali sme však problémy s tréningovým procesom. V tíme sme mali veľa pracujúcich, dokázali stihnúť jeden tréning týždenne, niektorí dochádzali z Púchova. Za každých okolností som sa snažil tomu niečo dať, či už prišlo šesť alebo dvanásť hráčov. Z tohto pohľadu to bolo ťažké. Najmä u mladých hráčov platí jedna vec, po každej ďalšej sezóne musia byť lepší. Ak to tak nie je, tak s trénerom nie je niečo v poriadku. Snažil som sa teda s nimi pracovať tak, aby sa posúvali. A myslím, že o nejaký krok sú lepší ako v auguste, keď sme začínali,“ dodáva.

Baráž o extraligu žilinskí volejbalisti odštartovali prehrou so Starou Ľubovňou. Počas aprílových víkendov ich však čakajú hneď dva domáce duely, v ktorých budú mať možnosť odčiniť ju. V sobotu, 21. apríla o 17:00 hod. nastúpia proti Komárnu a v nedeľu, 29. apríla o 15:00 hod. proti Starej Ľubovni. Oba zápasy sa budú hrať v Športovej hale na Rosinskej ceste a vítaný je každý jeden fanúšik, ktorý príde podporiť domáci tím.