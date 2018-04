Víťazi Technickej myšlienky roka 2018 ako dôkaz šikovnosti stredoškolákov z celého Slovenska

Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov vyhlásila Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za podpory priemyselných partnerov a Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka.

19. apr 2018 o 9:47

Cieľom je podporovať záujem študentov o vysokoškolské štúdium technického zamerania, konkrétne elektrotechnických a informačných technológií.

„Hlavným mottom súťaže je predstavenie inovatívnych technických riešení študentov z rôznych stredných škôl v relevantných oblastiach a oboznámenie nadaných stredoškolských študentov s univerzitným prostredím. Tento ročník bol výnimočný množstvom originálnych nápadov. To nám dáva dôkaz, že to, čo robíme, má zmysel“, povedal doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD., vedúci Katedry mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), ktorá celú súťaž organizovala.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 36 prác z 10 stredných z celého Slovenska. Do finálového kola bolo hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z priemyslu a zamestnancov Elektrotechnickej fakulty UNIZA vybraných 23 prác a finálového kola sa zúčastnilo najlepších 21 prác. Tematicky boli práce rozdelené do dvoch sekcií. V sekcii mechatronika bolo prezentovaných 10 projektov a v sekcii elektronika a IT 11 projektov.

Súťažilo sa v kategóriách: priemyselná a výkonová elektronika, signálová elektronika, mikroprocesory a ich aplikácie, mechatronika, obnoviteľné zdroje energie, informačné a komunikačné technológie, automatizácia, zabezpečovacie systémy a multimédiá.

Prezentácia. (zdroj: EF UNIZA)

Dlhoočakávané finálové celoslovenské kolo sa uskutočnilo 17. apríla 2018. Súťažiaci mali na prezentáciu svojich projektov 20 minút a bola im k dispozícii asistencia odborného tútora z univerzitného prostredia, špecializované laboratórne priestory a prístrojové vybavenie EF UNIZA a materiálové zabezpečenie súčiastok a vývojových kitov od hlavných sponzorov súťaže.

Prvé miesto v sekcii mechatronika získal Erik Durčák za projekt CNC Kombi. Erik Durčák, študent Strednej priemyselnej školy Ignáca Gessaya Spojenej školy Tvrdošín, sa už od začiatku svojho štúdia zaujímal o CNC stroje a plánoval si jeden zostrojiť. Navrhol stroj CNC Kombi, ktorý predstavuje neobvyklé spojenie dvoch CNC strojov, čo mu poskytuje širokú škálu využitia. Dokáže nielen vypaľovať diely z akéhokoľvek kovu, ale aj gravírovať či frézovať z veľkého množstva materiálov. Takýto CNC kombi automat bude možné využívať na výrobu najrôznejších výrobkov z dreva, plastu a kovu.

Prvé miesto v sekcii elektronika a IT získal Miroslav Murin za projekt My Spy. Študent Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zvíťazil s nápadom monitorovacej aplikácie, ktorá pracuje na osobnom počítači (operačný system Windows), ale aj na telefóne (operačný system Android). Úlohou „My Spy“ aplikácie je zvýšiť bezpečnosť na internete prostredníctvom blokovania aplikácie, ako napríklad hry a programy, monitorovania aktivity na internete, blokovania stránok, úplného zablokovania prístupu k sociálnym sieťam alebo nastavenia denného limitu používania počítača. Cieľom je adresovať program nielen rodičom, ale aj firmám či školám. Program by sa mal vyrovnať konkurencii na trhu, ktorá je väčšinou finančne náročnejšia.

Vyhodnotenie. (zdroj: EF UNIZA)

Významným ocenením bola aj Cena sponzora ON Semiconductor, ktorú získali Samuel Mrekaj, Samuel Mazúr, za projekt Mobilné robotické rameno. Študenti zo Spojenej školy Kysucké Nové Mesto prišli s myšlienkou robota, ktorý je schopný dostať sa do priestorov nebezpečných pre človeka a vykonávať tam rôzne úlohy. Robot je vybavený rozličnými senzormi a kamerou, ktorá sa dokáže otáčať v rozsahu 180 stupňov. Všetky tieto údaje sú posielané pomocou technológie WIFI do počítača, kde ich riadiaca aplikácia vyhodnotí a interpretuje operátorovi v užívateľskom rozhraní. Všetky pohyby robota sú riadené operátorom.