Ako je to s výrubom v lesoparku? Dôvodom je ochrana trakčného vedenia, tvrdí mesto

Výrub v lesoparku mesto realizovalo najmä kvôli bezpečnosti na ceste. Stromy ale miznú aj v centrálnej časti obľúbenej zóny Žilinčanov.

18. apr 2018 o 17:59 Alexandra Janigová

ŽILINA. Posledné dni sme svedkami vcelku masívneho výrubu drevín v lesoparku. Obľúbená oddychová zóna Žilinčanov tak stráca svoje čaro.

Neboli informovaní

„My, členovia Nadácie Žilinský lesopark, sme zásadne proti zbytočným extenzívnym výrubom. Viackrát sme tento náš názor vyjadrili. Vždy, keď sa objavia pochybnosti o účele, tak sa obraciame na mesto aj lesného hospodára. Tak tomu bolo aj tentokrát,“ vysvetľuje svoj postoj Vlado Randa, člen Nadácie Žilinský lesopark. Ako potvrdil, nikto ich o zámere výrubu neinformoval. „Hneď po zistení sme iniciovali stretnutie priamo na mieste, kde nám lesný hospodár argumentoval, prečo sa aktuálne rúbe v lesoparku. Bohužiaľ, nadácia nemá v tomto smere žiadne kompetencie, takže sa môžeme iba pýtať a upozorňovať, ak niečo podľa nás nie je v poriadku,“ doplnil.

Vadí najmä výrub v centrálnej časti

Jedna časť je územie popri ceste ktoré spája Vlčince a Solinky. Tam je po dvojnásobnom páde stromov z minulého roka na trolejové vedenie dôvod výrubu zrozumiteľný. Je to v istom zmysle daň za cestu, ktorá sa bez rozmyslu postavila stredom lesa. „A teraz, keď ten les na ňu padá, tak sa rúbe. Mňa osobne viac vyrušujú výruby, ktoré sa dejú v centrálnom lesoparku. Je s tým spojený pohyb ťažkých mechanizmov, rozryté cesty, povaľujúce sa konáre, zničené chodníky. Tu máme v nadácii úplne inú predstavu o tom, ako by mal lesopark fungovať.“

Myslí si, že ide o parkový les. „Majú tam byť húštiny a tiché miesta pre zver, no zároveň udržiavaná občianska vybavenosť pre rekreáciu občanov. A to znamená upravené chodníky, vyčistené ohniská, čisté lavičky a stoly, vysypané koše, pokosená zeleň, vyčistené podrasty.“

V tomto ako nadácia výrazne pomohli, keď dali osadiť nové lavičky, piknikové stoly, informačné tabule, odpadkové koše, prvky na cvičenie.

Od minulého roka je na meste hotový projekt rekonštrukcie detského ihriska, ktorý budú spoločne financovať. „Oproti lesákom však máme odlišnú predstavu o tom, aký by mal byť lesopark. My sme za citlivé minimálne výruby, poriadnu starostlivosť a čistotu. Na druhej strane často prevláda tendencia vnímať lesopark ako hospodársky les.“

Nedostatočná informovanosť

Niekedy treba robiť aj nepopulárne kroky, ako výrub popri trolejovom vedení, kvôli bezpečnosti cestnej premávky. „Ale vždy je lepšie dostatočne vysvetliť dôvody, ako v tichosti vyrúbať časť lesa a potom reagovať na hnev občanov. Ten hnev je oprávnený. Veď koľkokrát sme v Žiline zažili chamtivé rúbanie stromov kvôli zisku.“ Chyba nastala v minulosti, keď sa postavila cesta stredom lesa. „Nová výsadba je kľúčom k budúcnosti tohto priestoru. Ja a kolegovia z nadácie sme niekoľkokrát požadovali, aby nová výsadba bola pestrá a zahŕňala zmiešané druhy drevín ako dub, borovica, javor a ďalšie. Nie smrek, ktorý tu vlastne nie je ani pôvodný a prirodzený,“ dodal. Cieľom výrubu bola teda minimalizácia rizika dopadu naklonených stromov na priľahlú cestu. „Výrub prebiehal na základe požiadavky Dopravného podniku, keďže išlo o rizikové stromy, ktoré by pri páde mohli spôsobiť poškodenie trolejbusového trakčného vedenia,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Aj takto to vyzerá v lesoparku. (zdroj: VR)

Ochrana trakčného vedenia

Svedkom podobnej situácie sme boli koncom minulého roka, kedy podobný incident odstavil trolejbusovú dopravu v mieste na takmer 12 hodín. V rámci aktuálneho výrubu sa odstránilo 131 stromov, z toho 58 smrekov a 73 listnatých drevín – topoľ, javor, vŕba, jelša. „Máme povinnosť zalesniť miesta, kde došlo k výrubu. Po ukončení ťažby a odstránení vyrúbaných stromov pristúpime k zalesneniu týchto miest stanovištne vhodnými drevinami,“ doplnila s tým, že sa zamerajú na odolnosť voči vetru. „Uprednostníme listnaté dreviny ako buk či dub s prímesou vetru odolnejšej borovice. Výsadba bude v závislosti od poveternostných podmienok uskutočnená najneskôr v jarných mesiacoch roka 2019.“



Výrub je podľa radnice dokončený zhruba na 90 percent, ostáva vyťažiť ešte približne 10 smrekov v časti medzi detským ihriskom a cestou, a nahnuté a značne poškodené vŕby a topole v okrajovom porastovom plášti smerom ku križovatke na Vlčincoch. Ukončenie prác predpokladajú do konca apríla.



„Stretávame sa s rôznymi reakciami. Niekedy je však ťažké vysvetliť, že primárnym cieľom výrubu nie je ťažba dreva, ale zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrana zdravia a života obyvateľov,“ doplnila. Problémom je, že ochranné pásmo cesty, na ktorej sa predpokladal pohyb niekoľkých tisícok automobilov denne, malo byť zabezpečené už pri výstavbe cesty. Výška stromov v tejto časti lesa sa pohybuje na úrovni približne 28 – 32 metrov a ide o stromy vo veku asi 90 rokov. Podobné situácie, na podobných stanovištiach nastali v katastroch obcí Kunerad a Stránske v mesiacoch október a december 2017, kedy tu došlo k vyvráteniu niekoľkých tisícok stromov na súvislých plochách lesných porastov. „Zvyšky po ťažbe budú kompletne odstránené, práce sú v súčasnosti dočasne pozastavené z dôvodu rizika poškodenia pôdneho krytu, v dôsledku nadmerného zamokrenia celej lokality,“ dodala. Celá plocha by, v závislosti od počasia, mala byť uprataná do konca apríla 2018.