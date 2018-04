Ľudia alebo mesto? Kto je zodpovedný za špinu v Žiline?

V meste preberajú iniciatívu dobrovoľníci. Počet aktivít narastá.

18. apr 2018 o 4:38 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilina je špinavé mesto plné odpadkov. Najmä okrajové sídliská, korytá vodných tokov a blízke lesy sú hanbou mesta. Tam všade je nielen po zime vidieť, že ľudia sa k svojmu okoliu správajú nezodpovedne. Odpadky, kam sa pozriete. Sami Žilinčania v diskusiách označujú svoje mesto za najšpinavšie na Slovensku.

Kto je za to zodpovedný? Problémom sú ľudia, v niektorých častiach mesta diviaky, pre ktoré ja lákavý odpad okolo kontajnerov, svoje urobí vietor na stojiskách, z ktorých väčšina nie je ohradená.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Platia ako v hoteli. Od seniorov z útulku si mesto pýta daň z ubytovania

Samospráva mesta je dlhodobo kritizovaná, že si nevie dať rady s poriadkom v meste. Na čistenie si prenajala niekoľko spoločností. Upratovanie chodníkov, verejných priestranstiev, zastávok, podchodov i vývoz malých smetných nádob zabezpečuje firma T+T. Spoločnosť Agát zametá mestské cesty a Žilinské komunikácie čistia komunikácie od zimného posypu.

Centrum sa upratuje každý deň, širšie centrum mesta trikrát do týždňa. Problémom sú okrajové časti mesta. Tie sa čistia len v prípade potreby. Mesto nemá ľudí, ktorí by na poriadok dohliadali pravidelne. „V rámci možností využívame aj pracovníkov na aktivačných prácach, ktorých však máme nedostatok,“ odkázala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Dobrovoľnícke brigády

Situáciu do svojich rúk zobrali dobrovoľníci, ktorí sa na neporiadok nemohli pozerať. V Žiline a jeho okolí je množstvo iniciatív, ktoré pravidelne čistia mesto od odpadkov. A vznikajú stále nové.

Počas predminulého víkendu čistili Závodčania svoju časť brehov Rajčianky. Už túto sobotu budú na svojom úseku pokračovať obyvatelia Bánovej a za Žilinou vyčistia dobrovoľníci brehy rieky na kultovej akcii Čivorado. Organizátori zaangažovali obecné samosprávy popri rieke a tak si trúfajú od odpadu vyčistiť 50 kilometrov brehu. Aktívni sú aj skauti. Po roku sa chystajú vyčistiť „serpentíny“ pod Hájikom. V sobotu 21. apríla organizuje aj mesto tradičné jarné čistenie lesoparku Chrasť.

Čistenie brehov Rajčianky v Závodí. (zdroj: BRANISLAV DELINČÁK)

Vyčistíme si našu ulicu

Vlani na seba upozornila iniciatíva mladých ľudí z Eko Friendly Žilina. Na tri etapy čistili vodné dielo od odpadu. Akcie mali veľký ohlas najmä u mladých. Na poslednú brigádu prišlo okolo 150 ľudí.

V tomto roku spojili svoje sily mladí priatelia ekológie s organizátormi dobrovoľníckej akcie "Vyčistime si našu ulicu". V sobotu 21. apríla tak bude veľká skupina dobrovoľníkov najskôr zbierať odpadky na žilinských uliciach a potom sa presunú s vrecami na vodné dielo.

Za iniciatívou, ktorá upratuje ulice a sídliská, stojí už tri roky aktivista Vlado Randa . V minulom roku si navlieklo rukavice päťsto dobrovoľníkov. Oslovuje aktívnych ľudí, ktorí si potom sami zorganizujú čistenie na menšom priestore.

„Poskytneme rukavice a vrecia na odpad, plagátiky. Výsledkom sú susedské akcie, kde sa niekedy stretnú dvaja, inokedy pätnásť ľudí z komunity, čistia okolie domu, zbierajú odpadky. Popritom sa rozprávajú, posilňujú vzťahy,“ opisuje princíp dobrovoľníckej akcie Randa.

Zbieranie organizuje najmä preto, že vníma rezervy v údržbe mesta. Tvrdí, že čistenie ulíc musí mať systém. Je presvedčený, že v meste treba kontrolovať čistotu ulíc, stav košov a chodníkov, trávu a mobiliár pravidelne každý týždeň.

„Teraz to v Žiline funguje asi tak, že o verejný priestor sa stará niekoľko firiem, každá rieši svoje a celok nikto. Celistvé územie, ako napríklad Hliny, by malo mať svojho správcu, ktorý presne vie, čo treba spraviť a okamžite situáciu rieši. Či už čistotu ulíc, alebo rozbité detské preliezky.“

(zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

Lukáš Holka zo Zelenej hliadky vníma problém znečistenej Žiliny tak v správaní sa ľudí, ako aj v samospráve, ktorá podľa neho nevynakladá dostatočné množstvo finančných prostriedkov na udržiavanie a čistenie Žiliny. „Je smutné, že čistenie musia vykonávať neustále dobrovoľníci z rôznych organizácií namiesto toho, aby mesto poriadne zabezpečilo pravidelné čistenie,“ tvrdí Holka, ktorý vlani na jeseň oživil žilinskú Zelenú hliadku. Na zbieranie odpadkov zvoláva dobrovoľníkov vtedy, keď si to situácia vyžaduje. Zbierali po silvestrovských oslavách, očistili okolie športovej haly a aj oni čistili vodné dielo pri Strečne.

Poslanci apelujú na neporiadnych ľudí.

Iný názor má mestský poslanec Branislav Delinčák. Za stav viní nie samosprávu, ale ľudí. Minulý týždeň zorganizoval brigádu v Závodí. Okrem brehu rieky Rajčianky dali brigádnici do poriadku priestory pri Jednote. Okolie obchodu je zahádzané odpadkami, ktoré za sebou nechali obyvatelia, ktorí tu popíjajú alkohol.

„Buď budeme vynakladať stále viac a viac peňazí na čistenie verejných priestorov, alebo začneme dávať prostriedky aj na prevenciu, vzdelanie. Ja osobne by som bol aj zástancom pokút za znečisťovanie verejných priestranstiev, hádzanie odpadkov a zem a podobne. Je to síce možno radikálne, ale verím, že aj toto by prispelo k vyššej čistote mesta,“ navrhuje Delinčák.

Jeho kolega z poslaneckých lavíc Ľuboš Plešinger si vie predstaviť lepšie nastavenie čistenia ulíc zo strany žilinskej radnice. Navrhuje, aby mesto pri budúcom zazmluvňovaní firmy, ktorá sa bude starať o čistotu mesta, vybrala spoločnosť, ktorá ponúkne najkomplexnejšie služby čistenia mesta. Chce, aby sa viac dbalo na kontrolu harmonogramu pravidelného upratovania. A to aj v okrajových častiach.

Ako poslanec za sídlisko Hájik atakuje úrad so žiadosťami o upratovanie. V minulom roku zorganizoval dve brigády na Hradisku. Les za Žilinou nazýva pľúcami mesta. Spolu s dobrovoľníkmi odtiaľ vyniesli 140 vriec odpadkov a 40 pneumatík. A za ten neporiadok si môžu Žilinčania sami.

„Primárny problém je len a len v niektorých ľuďoch, ktorí tu žijú a odhadzovaním odpadkov na zem, a nie do smetných košov, si možno niečo dokazujú, ale zároveň si neuvedomujú, že v tej špine potom musíme všetci žiť. Keby sme boli slušne vychovaní a vážili si prírodu nemusel by problém nazývaný špinavá Žilina vôbec vzniknúť,“ uzatvára Plešinger.