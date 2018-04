Termín u zubára. Už ste ho preložili?

Prečo? Nemám s tým problém. Alebo – keď to počkalo desať rokov, nejaký ten týždeň vŕtačka ešte vydrží ...

17. apr 2018 o 19:51

Najčastejšie scenáre, ktoré sa odohrávajú v našej hlave, ak nás čaká pobyt v kresle u stomatológa. Pridáme tretí a základný. Či sme zodpovední v starostlivosti o chrup alebo naopak, v každom prípade v nás drieme v istej miere strach, obava o to, ako ošetrenie zvládneme, či bude bolieť, aký bude výsledok. Nech majú tieto pocity akúkoľvek intenzitu, prekonať ich môžeme iba vtedy, keď sa stretneme s realitou zoči- voči.

35-ročného Maroša poznáte z televíznej šou. Prekonal obrovský strach nielen z návštevy zubára. Prostredie, prístup a odbornosť lekárov, moderné technológie – to všetko formuje naše nastavenie, našu pohodu pri návšteve stomatológa.

Už sme hovorili o tom, že základom dobrého vzťahu, a teda i pozitívneho výsledku ošetrenia je korektná komunikácia medzi pacientom a lekárom. Na ozaj platí, že ak sa niečoho bojíme, treba sa toho chytiť. Pridáme starú pravdu, že všetko je o ľuďoch, plus kde je vôľa, tam je cesta. A mohli by sme s klišé (aj keď pri nich súhlasne kývame hlavou) pokračovať ešte dlho. „ Ak stojí na druhom konci vŕtačky šikovný lekár s pochopením pre naozaj prirodzený strach z neznámeho, z bolesti, ochotný vysvetliť pacientovi čo a prečo ide robiť a využíva pri svojej práci moderné technológie a postupy, niet sa čoho obávať. O to viac, že práve špičkové prístroje rýchlo a presne problém v ústach identifikujú, rovnako dôkladne ho vedia odstrániť a to všetko za krátky čas a bez bolesti,“ konštatuje MUDr. Alexander Schill, primár stomatologickej kliniky. Tu nájdete všetko pod jednou strechou. „Suchou nohou“ absolvujete všetky vstupné vyšetrenia, na RTG nemusíte chodiť o kataster ďalej, zlomený zub vyriešite na počkanie, čím ušetríte seba i okolie traumy z obrúsených zubov a týždňového čakania na nové korunky ... Takto komfortne sa majú pacienti kliniky ako v Bratislave a v Žiline, tak i v Prahe.

Pozrime sa technike na zúbok

Začneme u zubného kazu. Poďme naň ozónom.

Ozónová metóda má široké možnosti uplatnenia. Možno ju aplikovať v rámci prevencie, pričom sa využíva hlavne pri pacientoch v detskom veku. Takisto pomáha pri odstránení zubných kazov, no iba tých, pri ktorých nejde o pokročilé štádium spojené so zápalom nervu zuba. Po použití ozónu sa defekt prekryje výplňou. Ozón pomáha likvidovať baktérie, ktoré spôsobujú rozpad zubov, ochorenie ďasien a pomáha odstraňovať nepríjemný zápach v ústach. Túto metódu možno ju aplikovať pri oprave väčšiny menších zubných kazov bez toho, aby ste museli očakávať pocit akejkoľvek bolesti. Nejde o vŕtanie, ale o likvidáciu baktérií pomocou ozónu. Šetrí sa tak aj samotný zub. Pri pravidelnej aplikácií ozónu sa dosiahne zásadná redukcia znovuvytvárania zubného kazu. Ošetrenie prostredníctvom prístroja HealOzone™ pomáha predchádzať demineralizácii zubov, je rýchle a bezbolestné, procedúra trvá 25-40 sekúnd na jeden zub.

Možno by sa nám do ambulancie kráčalo smelšie, ak by sme vedeli, ako to v nej dopadne, či nám tá naša „odvaha“ stojí za to. Vidieť výsledok práce stomatológa bez toho, aby sme si sadli do jeho kresla, nie je fikcia.

Pracujete s metódou, ktorá je pre mnohých pacientov motivujúca, pomáha pri ich rozhodnutí, či sa vám zveria do rúk a podstúpia ošetrenie ....

Hovoríme o metóde Digital Smile Design, ktorej princíp je veľmi jednoduchý. Predstavte si, že máte od detstva sfarbené zuby od liekov, alebo nepravidelné, krivé či nejak mechanicky poškodené. Svoj úsmev radšej skrývate, ostýchate sa v spoločnosti, neprejavujete naplno svoju osobnosť. Zubára sa bojíte, lebo neviete ako to vo výsledku dopadne a či ten proces ošetrenia chrupu bude vôbec stáť za to. Ak by ste však uvideli výsledok našej práce skôr, ako vôbec sadnete do kresla, určite sa rozhodnete rýchlejšie. Budete jednoducho vedieť, prečo podstupujete jednotlivé zákroky. Samozrejme, okrem estetického výsledku, ktorý pacientov neraz pozitívne šokuje, je dôležité i zdravotné hľadisko chrupu. Pekný úsmev je predovšetkým zdravý úsmev.

Ako vyzerá postup od prvej návštevy až po rozhodnutie pacienta pre zákrok?

Aby sme pacientovi zmenu úsmevu mohli vopred ukázať, máme na klinike malé foto štúdio, kde ho odfotíme a do pár minút pomocou špeciálneho počítačového programu nadizajnujeme jeho nový úsmev. Potom, ako uvidí svoj nový úsmev na obrázku, rozhodne sa, či pristúpime k druhému kroku. Tým je odtlačok zubov. Môžeme ho urobiť bezprostredne po vizualizácii, aby sme nestrácali čas a pustili sa do modelu nového úsmevu. Približne do dvoch týždňov ho pripravia naši zubní technici a pacient si model môže vyskúšať. Uvidí sa v zrkadle a rozhodne sa, či môžeme začať so zákrokmi potrebnými pre finálne riešenie. Všetky tieto kroky sú dôležité, stále pacientovi poskytujú čas rozhodnúť sa a možnosť vidieť na sebe výsledok, ku ktorému sa dopracujeme. Až po odsúhlasení zo strany pacienta sa púšťame do ďalšej práce. Časová i finančná náročnosť ošetrenia chrupu závisí od jeho pôvodného stavu. U niekoho sú to len malé estetické korekcie, plomby, iný si vyžaduje hĺbkové ošetrenie či zložitejšie zákroky.

Korunka na počkanie nie je fikcia

Využívame veľa moderných technológií, spomedzi ktorých by som vyzdvihol prístroj CEREC na keramickú rekonštrukciu zuba. Prínosom tohto robota je, že nemusíme robiť provizórne riešenia a čakať na náhradu z laboratória. Priamo v ambulancii pri prvej návšteve naskenujeme situáciu v ústach a na počítači navrhneme rekonštrukciu, ktorú chceme urobiť. Pacient má možnosť vidieť 3D model. Potom CNC fréza urobí z keramického bločka kus, ktorý sa nalepí na miesto určenia. Nepotrebujeme žiadne odtlačky ani čakať týždne na hotovú prácu z laboratória. Korunku či inú náhradu vyrobíme v priebehu pár minút.

Výhody CEREC-u by sme mohli zhrnúť takto. Pre pacienta znamená jednu návštevu, pričom odíde s hotovým zubom – nechodí týždeň s obrúsenými zubami, jednu injekciu, jedno vŕtanie, žiadne odtlačky, žiadne provizórne riešenie. Navyše zuby, ktoré „vyrobí“ tento prístroj sú trvácne, z kvalitného materiálu, na nerozoznanie od vlastných.

Zapálený nerv? Koľko príhod o ňom poznáte?

Moderná technológia tu víťazí na plnej čiare „K ošetreniu koreňových kanálikov, teda endodoncii, sa pristupuje v prípade, keď zubný kaz prenikol k zubnému nervu a začal poškodovať jeho štruktúru. Zubný nerv sa nevie brániť, a preto pri dlhodobom vplyve toxínov a baktérii zubného kazu odumiera. Ak ani v tomto štádiu nedôjde k zásahu zubára, baktérie sa cez koreňový kanálik šíria do okolia zuba, poškodzujú tkanivo kostného lôžka a prostredníctvom krvného riečiska môžu časom negatívne ovplyvniť aj celkový zdravotný stav pacienta. Včasné odstránenie odumretého tkaniva a úspešné ošetrenie koreňových kanálikov zub zachráni a lekár sa nemusí rozhodnúť pre jeho extrakciu. O zub teda neprídeme. Čo tomuto pozitívnemu koncu predchádza?

O tom, že moderné technológie, prístroje a postupy majú v rámci diagnostiky a liečby samotnej aj v stomatológii svoje miesto, netreba hovoriť. Je potrebné to zdôrazniť a vysvetliť, prečo. „U nás je celé endodontické ošetrenie snímané pomocou RVG prístroja (rádioviziografie) a prenášané na obrazovku pri kresle. Týmto spôsobom máme možnosť priamej kontroly, čo zvyšuje kvalitu práce. Vidíme skutočný stav problému, postup našej práce a výsledok. Je samozrejmé, že pracujeme s dentálnym mikroskopom, bez neho by sme boli ako s čiernou páskou na očiach. Koreňový kanálik je v priemere 0,2 mm široký a 17 mm dlhý. Takýchto kanálikov je pri každom pacientovi iný počet, rôzne tvary, a preto je pre úspešný výsledok dôležité čo najlepšie do nich vidieť. To voľným okom jednoducho nie je možné,“ vysvetľuje špecialista.

Akýkoľvek špičkový prístroj by bol však málo platný, ak by s ním lekár nevedel pracovať a využívať ho na sto percent. K téme strachu zo zubára sa do tretice vrátime. Očami psychológa.