Žilinský zimák po tretí raz hostil jedinečný turnaj

Memoriál Viliama Pongráca je medzi mladými hokejistkami obľúbený.

17. apr 2018 o 18:16 Dominika Mariňáková

Zatiaľ čo počas hokejovej sezóny na žilinskom ľade korčuľujú prevažne hokejisti rôznych vekových kategórií, jej záver patril v Tipsport aréne hokejistkám. Cez víkend, 7. a 8. apríla, sa tu stretli na treťom ročníku turnaja s názvom Memoriál Viliama Pongráca.

V roku 1992 sa na Slovensku konali historicky prvé majstrovstvá Slovenska v ľadovom hokeji žien. Nechýbala na nich ani dvojica hráčok Mária Zemiaková a Eva Moleková (Eržinová). Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia ženského hokeja, vznikla u nich spoločná myšlienka oživiť ženský hokej v Košiciach a v Žiline, v mestách, v ktorých pred rokmi začínal a neskôr zanikol.

„V roku 2011 sme urobili prvé a následne počas štyroch sezón ďalšie kroky k realizácii tejto myšlienky. Nebolo to vôbec ľahké. Pre túto aktivitu bola príznačná vysoká fluktuácia dievčat. Nie každá, ktorá s hokejom začala, pri ňom aj zostala. Zo začiatku sme trénovali hokejbal, neskôr sa dievčatá vyprofilovali na hokejbalistky alebo hokejistky, niektoré hrajú oboje. V Žiline sa ženský hokej nakoniec úspešne implementoval do novovznikajúceho Mestského hokejového klubu mládeže (MsHKM Žilina) a dnes sú už viaceré dievčatá aj súčasťou športových hokejových tried.

Pre tieto mladé a začínajúce dievčatá prakticky neexistovala samostatná dievčenská hokejová súťaž. Tie šikovnejšie hrávali s chlapcami, tie ostatné iba trénovali a na svoju príležitosť čakali, kým nedovŕšia 16 rokov, vek pre extraligu žien (Od tejto sezóny bolo možné výnimočne hrať už od 14 rokov s ostaršením, pozn.red.).

Tak sme sa rozhodli vyplniť ,dopyt´ a v sezóne 2015/16 sme prišli s projektom WOMEN´S DEVELOPMENT TOUR (WDT), sériou turnajov práve pre mladé a začínajúce hokejistky. Prvého ročníka sa zúčastnili družstvá z Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska (ICE DREAM Košice a MsHKM Žilina). Každý účastník mal organizovať jeden turnaj. Víťazom toho prvého ročníka sa stali maďarské hokejistky. Prípravu turnaja v Žiline však poznačila smutná udalosť, keď nás nečakane 29. januára 2016 opustil človek, ktorý stál pri zrode ženského hokeja na Slovensku a to práve v Žiline, tréner Viliam Pongrác..“ spomína na začiatky Mária Zemiaková, organizátorka podujatia.

Odkaz do hokejového neba

Žilinský turnaj v sérii WDT dostal vplyvom silnej emócie z úmrtia nestora ženského hokeja na Slovensku svoju „značku“. Bývalé zverenkyne trénera Viliama Pongráca sa rozhodli venovať podujatie jeho pamiatke. Dievčenské družstvá každoročne bojujú v Žiline o putovnú trofej nesúcu jeho meno a posielajú symbolický odkaz do hokejového neba.

„Mladá generácia hokejistiek by ani netušila kto bol Pongrác. Takýmto spôsobom sa snažíme hráčkam okrem rozvoja a propagácie, priniesť a priblížiť aj kus histórie tohto športu,“ vysvetľuje Zemiaková.

Žilinský turnaj sa uskutočnil už tretí raz a je jedinečný v mnohých oblastiach. Medaile sa na ňom napríklad rozdávajú už aj na začiatku a to všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akokoľvek podieľajú na príprave a realizácii podujatia. Oceňujú sa aj najmladšie hokejistky z hokejovej predprípravky z dôvodu ich ďalšej motivácie. Chýbať nesmie úvodný a záverečný ceremoniál, počas ktorého sa predstavujú krasokorčuliarske kluby KK Žilina a FSC Žilina.

Hrávajú s chlapcami

„Napriek tomu, že na Slovensku existujú mládežnícke reprezentačné výbery hokejistiek, niet pre ne súťaž. Legislatívne majú dievčatá možnosť hrávať v žiackych kategóriách spolu s chlapcami. Vyjadrujem veľké uznanie a tiež poďakovanie vedeniu a trénerom mládežníckeho klubu MsHKM Žilina za ich prístup, trpezlivosť a profesionalitu v tréningových a súťažných procesoch pri zaraďovaní dievčat v nich. Výsledky ich práce možno prezentovať na úspechoch Dominiky Tabačkovej, Nikoly Nemčekovej, ktoré už majú striebro z majstrovstiev sveta, či Nely Lopušanovej, víťazky ORANGE CUPU z roku 2017.

Staršie dievčatá ako Klaudia Kolenčíková, Alexandra Mendrejová, Vladimíra Bičanovská, Emma Nemčíková, Katarína Brosková či Martina Vrbinská v sezóne 2017/18 premiérovo hosťovali v susednom martinskom ženskom klube, s ktorým bojovali v najvyššej slovenskej extraligovej súťaži. Radosť však je pozorovať aj tréningy hokejovej predprípravky, kde sa to hemží ružovými dresíkmi dievčat, ktoré často nemajú ani päť rokov,“ hodnotí kladne krok mládežníckeho mestského klubu Zemiaková.

Práve MsHKM je jedným zo subjektov, ktoré sa v spolupráci s hlavným organizátorom HOGO Žilina a Mestom Žilina podieľajú na uskutočnení turnaja. Pomoc však tento rok podľa Zemiakovej prišla z viacerých strán: „Pozitívne nás prekvapilo reflektovanie Slovenského zväzu ľadového hokeja zaradením turnajových zápasov do online štatistík elektronického systému, a tým možnosť hokejovej verejnosti sledovať zápasy online na ich web stránke, čo dalo turnaju úplne iný rozmer z pohľadu jeho úrovne.

Som rada, že nás každoročne poctí svojou účasťou Ján Hajduk, dlhoročný Pongrácov kamarát, spoluhráč a historicky prvý vedúci ženského družstva z obdobia rokov 1990 – 1997, ktorý vždy trofej odovzdáva víťaznému tímu. Vážim si tiež každoročnú záštitu primátora mesta Igora Chomu nad podujatím ako aj jeho osobnú účasť a podporu.

Nemenej dôležitá je úloha a aktivita zúčastnených rodičov, pomocníkov, dobrovoľníkov, sympatizantov a reklamných partnerov, podporovateľov, ktorým aj z tohto miesta adresujem ešte raz veľké poďakovanie. Verím tomu, že keby sa v rovnakom čase nekonali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien divízie IA s účasťou slovenskej ženskej reprezentácie, bola by na podujatí účastná nielen generálna manažérka reprezentácie Zuzka Tomčíková a reprezentačná trénerka Jenny Potterová, ale aj viacero dievčat, ktoré si práve plnia reprezentačné povinnosti.“

Úspech Žilinčaniek na turnaji

Žilinské hokejistky MsHKM Žilina nastúpili na turnaji v zostave: Tabačková – Gancárová, Macurová, Pekárová, Berešíková, Stupáková, Mendrejová, Kolenčíková, Nemčíková, Nemčeková, Bičanovská, Vrbinská, Digáňová, pod trénerskou taktovkou trénerov: Mendrej, Kujan a obhajovali prvenstvo z minulého roka. Len vzájomný zápas s družstvom ST Hockey Girls delil Žilinčanky od celkového víťazstva. S deviatimi bodmi na svojom konte napokon obsadili konečné druhé miesto. Za najlepšiu hráčku turnaja v All Stars Teame bola vyhlásená Nikola Nemčeková, za najlepšiu hráčku družstva brankárka Dominika Tabačková.

Žilina mala pre veľký záujem dievčat zastúpenie aj v podobe ďalšieho družstva z klubu HOGO Žilina, ktoré obsadilo konečné 4. miesto. Predstavili sa v ňom aj žilinské hokejbalistky a hokejistky z Martina a Púchova.

Budúcnosť ženského hokeja v Žiline

„Svojou podstatou je tento turnaj na Slovensku jedinečný. Nie je to len o výsledkoch, rutine, ale aj o histórii, hokejovom kumšte či radosti. Rady by sme v tejto tradícii pokračovali aj naďalej a v budúcnosti vsadili podujatie do komplexného projektu s cieľom podpory a rozvoja dievčenského ľadového hokeja na Slovensku.

Otázkou však zostáva, čo ďalej s hokejistkami v našom meste. Ísť či neísť do najvyššej extraligovej súťaže žien v nastávajúcej sezóne 2018/19? Ak nie teraz, tak kedy áno? Je potrebné zanalyzovať stav z pohľadu hráčskeho potenciálu s ohľadom na vek, kvalitu i kvantitu, ale i z pohľadu kapacity ľadovej plochy, či z pohľadu ekonomického a zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov. Aj takáto úloha stojí pred MsHKM Žilina v najbližšom období,“ uzatvára Zemiaková.

Výsledky: ICE DREAM Košice – MsHKM Žilina 1:5, ST Hockey Girls – HOGO 3:1, Banská Bystrica – MsHKM Žilina 1:3, HOGO – ICE DREAM Košice 4:1, ST Hockey Girls – Banská Bystrica 0:2, Banská Bystrica – ICE DREAM Košice 7:2, MsHKM Žilina – HOGO 3:1, ICE DREAM Košice – ST Hockey Girls 0:14, HOGO – Banská Bystrica 8:9 sn., MsHKM Žilina – ST Hockey Girls 0:4.

Konečné poradie: 1. Super Talent Hockey Girls, 2. MsHKM Žilina, 3. Banská Bystrica, 4. HOGO, 5. ICE DREAM Košice.

Najlepšie hráčky jednotlivých družstiev: Dominika Tabačková (MsHKM Žilina), Petronela Sušienková (HOGO), Ema Zaňová (ST Hockey Girls), Petronela Eva Gáliková (Banská Bystrica), Klára Borovská (ICE DREAM Košice).

ALL STARS TEAM: Nikola Nemčeková (MsHKM Žilina), Nicol Polomová (ST Hockey Girls), Lea Giertlová (Banská Bystrica), Romana Halušková (HOGO), Eva Mária Moleková (ICE DREAM Košice).