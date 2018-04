V Žiline vznikol fond. Podporí športové talenty

Zakladajúcimi členmi sú aj známi žilinskí športovci.

17. apr 2018 o 8:19 Branislav Koscelník

ŽILINA. Mladých a sociálne znevýhodnených žilinských športovcov podporí Fond na podporu žilinského športu. Občianske združenie ZA ŠPORT chce okrem pomoci športovcom obnovovať zanedbané športoviská či zóny oddychu a budovať nové areály.

„Kluby a športovci zápasia s problémami. Dnes nie je za čo zakúpiť potrebný športový materiál. Tento fond by mohol zasuplovať chýbajúce prostriedky a umožniť tak rozvoj športu v Žiline. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí a bude to mať prospech,“ hovorí Bohdan Iljaško - dlhoročný basketbalový tréner a zakladajúci člen Fondu na podporu žilinského športu ZA ŠPORT.

Prevádzku združenia financujú zakladatelia zo svojich súkromných zdrojov. Každé jedno euro od darcov a partnerov združenia adresne poputuje mladým žilinským športovcom. „Veľa mladým začínajúcim športovcom chýbajú prostriedky. Majú talent, majú motiváciu, ale nemôžu sa posunúť ďalej. A týmto ľuďom, verím, že zmeníme život a posunieme ich kariéru dopredu,“ tvrdí ďalší zakladajúci člen a majster sveta v kulturistike Andrej Mozoláni.

Predseda združenia Martin Kapitulík tvrdí, že Fond založili preto, aby prispeli k aktívnejšiemu a zdravšiemu životu: „Je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, je tu pre všetkých, ktorí sa chcú hýbať, ktorí chcú športovať, je tu pre naše lepšie športoviská, je tu pre deti, ktoré možno nemali také podmienky a také šťastie v živote ako my všetci ostatní, ale majú talent a chcú na sebe pracovať.“

Podporiť rozvoj žilinského športu môžu Žilinčania nielen finančným darom, ale aj darovaním športových potrieb, dresov, alebo dobrovoľníckou prácou pri obnove športovísk, či na športových podujatiach.

„Založili sme fond na podporu mladých talentov. Verím že prostredníctvom tejto organizácie spoločne pomôžeme mladým športovcom. Hlavne tým, ktorí momentálne nemajú tak veľa peňazí, ale chceli by športovať,“ dodáva bývalý reprezentačný futbalový brankár Jozef Michalek.