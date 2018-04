Regionálny a oblastný futbal: Víkendové kolá obohatili aj prvé jarné dohrávky (FOTO)

Varín a Kunerad sa blysli bodovými výkonmi proti lídrom súťaží.

16. apr 2018 o 16:04 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek, Martin Gonek

III. liga: Prvé jarné víťazstvo Tepličky

Teplička nad Váhom – Oravské Veselé 2:0 (2:0)

Góly: 33. (vl.) Hojo, 44. Kapusniak. Rozhodoval Foltán, 100 divákov. ŽK: Pleva – Thomka.

TEPLIČKA: Ďuríček – Pleva (78. Vrábel), Blaščík, Ozimý, Hložný, Hronec (81. Machyna), Bugala R., Zajac, Kapusniak, Masnica (87. Kubica), Líška.

Jarný sumár mužstva z Tepličky bol jeden bod a žiaden strelený gól. To však po zápase s Oravským Veselým už neplatilo. Domáci vstúpili do zápasu aktívne a dôraznou hrou získavali prevahu. Prvý gól zápas si nešťastne strelil Hojo a poslal tak Tepličku do vedenia. Minútu pred koncom prvého polčasu sa presadil najlepší strelec Tepličky Kapusniak a rozdiel bol dvojgólový. V druhom polčase sa odohrával dej zápasu prevažne medzi šestnástkami a ďalší gól už nepriniesol. Teplička zaslúžene získala prvé jarné víťazstvo.

Ostatné výsledky: Lučenec – Martin 1:3, Námestovo – Rimavská Sobota 0:1, Banská Bystrica – Žarnovica 2:0, Liptovský Hrádok – Krásno nad Kysucou 3:0, Kalinovo – Fiľakovo 2:1, Liptovská Štiavnica – Čadca 2:0, Nová Baňa – Detva 0:4.

1. B. Bystrica 18 12 4 2 37:13 40

2. Lučenec 17 12 2 3 37:17 38

3. Rim. Sobota 19 11 3 5 57:27 36

4. Lip. Hrádok 18 10 3 5 40:27 33

5. Kalinovo 18 11 0 7 30:20 33

6. Martin 19 8 5 6 36:28 29

7. Žarnovica 20 8 4 8 21:28 28

8. Námestovo 19 7 6 6 33:26 27

9. Krásno n. Kysucou 19 7 3 9 24:32 24

10. L. Štiavnica 19 7 3 9 17:30 24

11. Or. Veselé 17 7 2 8 21:22 23

12. Čadca 18 6 4 8 31:31 22

13. Teplička 19 6 4 9 27:33 22

14. Nová Baňa 18 5 4 9 30:38 19

15. Fiľakovo 19 5 0 14 20:45 15

16. Detva 19 2 1 16 19:63 7