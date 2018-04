Geniálny bubeník Damien Schmitt sa opäť vracia do Žiliny

Po jesenných jazzákoch a veľkom úspechu sa do Žiliny vracia jazz-funkový bubeník Damien Schmitt so svojím hudobným projektom Dam´nco.

16. apr 2018 o 13:21 Alexandra Janigová

ŽILINA. Po veľkom úspechu na jesenných jazzákoch sa do Žiliny vracia popredný jazz-funkový bubeník Damien Schmitt so svojím hudobným projektom Dam´nco. Na jeseň títo elitní hudobníci museli odohrať koncert bez basgitaristu, ktorého kvôli zdravotným problémom odviezli dve hodiny pred vystúpením do nemocnice. Napriek oslabenej zostave Damien Schmitt a Dam´nco uchvátili žilinské publikum. Damien Schmitt organizátorom žilinských jazzákov prisľúbil návrat v plnej hudobnej sile a zostave, a tak sa aj stane v rámci druhého koncertu medzinárodného festivalu Jarné jazzové dni v Žiline v piatok 27. apríla vo Veľkej sále Konzervatória v Žiline.

Damien Schmitt patrí medzi najlepších jazz-funkových bubeníkov na svete. Tento multiinštrumentalista s neuveriteľnou hráčskou technikou je dvorným bubeníkom slávneho basgitaristu Alaina Carona.

Do Žiliny prichádza s hudobným projektom Dam´nco, kde združil elitu parížskeho jazzu. Ich farebná hudba, ktorá vychádza z rôznych hudobných štýlov, odráža atmosféru parížskych štvrtí. Dam´nco je spojením tých najlepších francúzskych jazzových muzikantov z oblasti jazz fusion a elektrického jazzu, ktorí okrem súčasného jazzu ponúkajú ešte niečo navyše – povestný francúzsky esprit. Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v predpredaji v sieti Ticketportal, v kaviarni Art-Café alebo na mieste konania v deň koncertu. Všetky kompletné informácie o festivale Jarné jazzové dni v Žiline 2018 môžete sledovať na: www.artteam.sk