V Dunajskej Strede šošoni s prehrou, odveta je na programe už o týždeň

Za MŠK v sobotu skóroval iba Ivan Diaz.

15. apr 2018 o 0:33 TASR, Dominika Mariňáková

DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina 3:1 (2:0)

Góly: 27. Bayo, 31. Ljubičič, 68. Králik (vlastný) - 62. Diaz. Rozhodovali: Ziemba Benko, Ferenec, ŽK: Kálmar, Ljubičič - Jánošík, 7925 divákov.



Dunajská Streda: Macej - Huk, Šatka, Záhumenský - Koštrna (46. Rodolfo), Ljubičič, Pambou, Kalmár (64. Herc), Davis - Bayo (80. Černák), Vida.

Žilina: Volešák - Chvátal, Kaša, Králik, Holúbek - Škvarka, Diaz, Bičachčjan (75. Balaj) - Mihalík (84. Polievka), Mráz, Kubík (46. Jánošík).



Oba tímy išli do duelu 5. kola Skupiny o titul s informáciou, že Slovan prehral doma s Trenčínom 1:3 a utrpel prvú domácu prehru v sezóne. DAC tak mohol rivalovi v tabuľke odskočiť, resp. žilinský majster sa na "belasých" dotiahnuť.

Po opatrnom úvode mal DAC silnú 4-minútovku od 27. do 31. minúty, keď dal dva góly. Najprv Bayo vyťažil z dobrej prihrávky Vidu, potom kapitán Ljubičič nezadržateľne hlavou poslal do siete hostí center Davisa. V 37. minúte mohli "šošoni" znížiť po veľkej chybe brankára Maceja v rozohrávke, ale osamotený Kubík trafil len do žrde.

V druhom polčase držal DAC súpera na dištanc len do 62. minúty, keď si Dias nabehol na časovanú prihrívku spoluhráča a prekonal Maceja. O šesť minút ale DAC opäť viedol o dva góly, keď si Králik veľmi nešťastne hlavou zrazil center Davisa do vlastnej brány. DAC si už výhru postrážil a v tabuľke má na druhom mieste pred Slovanom náskok štyroch bodov. Žiline patrí v tabuľke Skupiny o titul s 44 bodmi štvrtá priečka, najbližší zápas odohrá opäť proti Dunajskej Strede v nedeľu, 22. 04. 2018, od 15:20 hod. na štadióne MŠK Žilina.

Ešte predtým však Žilinčania odohrajú druhý semifinálový duel Slovenského pohára proti MFK Ružomberok. Liptákov privítajú v domácom prostredí v stredu, 18. apríla od 17:30 hod.

Hlasy po zápase

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Hralo sa pre divákov atraktívne stretnutie, otvorené, z našej strany vysoko neefektívne. Súper sa dôrazom a našou chabou defenzívou dostal do dvojgólového vedenia. Ale mohli sme sa dostať do zápasu ešte v prvom polčase po dvoch veľkých Kubíkových šanciach. V druhom polčase sme dali gól, ale dali sme si aj vlastný gól. Dnes nám chýbal zabijácky inštinkt, preto domácim gratulujem, že dôležitý zápas zvládli."



Marco Rossi, tréner DAC: "Hral sa veľmi pekný zápas proti dobrému súperovi v rýchlom tempe. Dnes sme mali šťastie pri treťom góly. Žilina je zaslúžene majster, má jasnú identitu. Ale my sme si výhru zaslúžili, lebo sme dokázali premeniť svoje šance."