Do Žiliny prichádza súťaž TOP liga v malom futbale

Najlepší sa môžu prebojovať na Majstrovstvá Slovenska či do reprezentácie.

13. apr 2018 o 15:43 Dominika Mariňáková

TOP liga, súťaž v malom futbale, prichádza už aj do Žiliny.(Zdroj: TOP liga)

Tento šport dnes nájdeme v organizovanej forme vo viacerých slovenských mestách, ambasádormi TOP ligy sú známe futbalové mená ako Szilárd Németh, Miroslav Karhan či Ľubomír Moravčík. Organizátorovi súťaže Petrovi Králikovi sme položili zopár otázok, aby sme sa o novinke pod Dubňom dozvedeli viac.

Ako možno čo najpresnejšie zadefinovať tento šport? Má bližšie ku klasickému futbalu či, povedzme, k futsalu?

- Z hľadiska pravidiel je malý futbal niečo medzi futbalom a futsalom. Základné rozdiely sú v počte hráčov, ktorých je na ihrisku päť plus brankár, rozmery bránok sú 4x2 metre a ihrisko s umelou trávou má oficiálne rozmery 46-50 m x 26-30 m. Samotnými hernými pravidlami sa malý futbal podobá viac futbalovým. Auty sa vhadzujú, lopta má štandardnú veľkosť päť a jediným výrazným rozdielom je tzv. “hokejové striedanie” či neexistencia postavenia mimo hry. Každý sa dostane do pravidiel veľmi rýchlo, lebo na malom ihrisku sú prirodzené a málo obmedzujúce.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pri propagácii žilinskej súťaže na svojej facebookovej stránke ste uviedli, že Žilina je posledným krajským mestom, v ktorom sa malý futbal až doteraz nehrával. Prečo to tak bolo?

- Sám som bol z toho prekvapený, ale podobná situácia bola napríklad aj v Trnave a pritom sú to obe futbalové mestá. Myslím, že najväčším problémom bola vhodná hracia plocha, ktorá v oboch prípadoch chýbala. Minulý rok nás oslovili Žilinčania hrajúci v bratislavskú TOP ligu, že by túto súťaž v Žiline určite privítali, lebo tam žiadna liga nie je. Tak sme si sadli za počítač a začali sme na internete hľadať vhodné hracie plochy. A myslím, že sme našli ideálny areál v centre mesta.

Ako vznikla prvotná myšlienka TOP ligy, kde sa začal jej príbeh?

- Myšlienka TOP ligy vznikla v roku 2013 v Prahe, kde som študoval na vysokej škole. Malý futbal tam má dlhú a bohatú históriu. Sám som hrával podobnú študentskú súťaž. Počas štúdia som často navštevoval Bratislavu a zistil som, že podobná liga v hlavnom meste nefunguje. Po štúdiu som sa presťahoval za priateľkou do Bratislavy a otvoril TOP ligu. Využil som pri tom všetky skúsenosti, ktoré som nadobudol ako hráč, rozhodca a koncom štúdia ako spoluorganizátor v spomínanej študentskej lige.

Prečítajte si tiež: Lintner nevylučuje, že prví zahraniční účastníci sa v slovenskej extralige teoreticky objavia už v budúcej sezóne

Pre koho je určená a čo čaká na jej účastníkov?

- Určená je úplne pre všetkých milovníkov nášho športu. Vzhľadom na to, že sa postupom času otvoria aj ďalšie výkonnostné úrovne (1prvá, druhá či tretia liga), tí najlepší budú súperiť o miestenku na Majstrovstvá Slovenska či Európsku Ligu Majstrov a tímy v kvalitatívne nižších súťažiach si budú môcť zahrať na naozaj rekreačnej úrovni. V oboch prípadoch však nejde len o body do tabuľky, ale najmä o stretnutie sa s priateľmi po práci alebo po škole, zašportovanie si a následne predebatovanie svojho výkonu pri nejakom chutnom nápoji.

Na hráčov čaká okrem najkvalitnejších lôpt Telstar 18 (s rovnakým typom sa bude hrať na blížiacich sa futbalových Majstrovstvách sveta v Rusku), kvalitné športové vybavenie, rozlišovacie dresy, delegovaný rozhodca, pravidelný hrací deň, šatne so sprchami, reportáže na webovej stránke, individuálne a tímové štatistiky, osobné profily. Po každom zápase sú navyše k dispozícii najlepšie videozostrihy zo zápasov.

No a na víťazov čakajú trofeje, medaily a miestenky na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale. Najlepší hráči môžu dokonca dostať pozvánku do reprezentačného kádra Slovenska. Aj tento rok sa totiž zúčastníme Majstrovstiev Európy, ktoré sa budú konať v Kyjeve.

Kde a kedy v Žiline sa budú odohrávať zápasy?

- TOP liga sa hráva zväčša počas pracovných dní vo večernom čase (od 18:00-21:00 hod.). Všetci, ktorí majú cez deň povinnosti, sa tak večer môžu odreagovať malým futbalom. Žilinská TOP liga sa momentálne odohráva len v stredu, medzi 19:00 a 21:00 hod. v areáli Strednej priemyselnej školy stavebnej na Veľkej okružnej ulici. Tímy si však môžu vybrať svoj preferovaný hrací deň a nie je problém otvoriť aj povedzme “utorkovú" či “pondelkovú” skupinu.

Majú ešte tímy šancu prihlásiť sa, aj napriek tomu, že súťaž už odštartovala?

- Áno, určite by sme ich ešte vedeli zapojiť do súťaže. Vzhľadom na to, že ide o prvý ročník a TOP liga je v Žiline nová, niektoré tímy možno ešte váhajú a prihlásia sa až v septembri. Každopádne majú poslednú šancu urobiť tak ešte túto sezónu a užiť si príjemné počasie na kvalitnej umelej tráve. Ak nie, tak sa na nich budeme tešiť po lete.