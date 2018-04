Nakúp v obchodnom centre Atrium Dubeň Žilina a vyhraj

11. apr 2018 o 14:51

Rád nakupuješ a vyhrávaš? V obchodnom centre Atrium Dubeň Žilina ťa od 16. apríla do 16. mája 2018 počas pracovných dní odmeníme za tvoj nákup!

Pri nákupe nad 20 eur si môžeš vybrať spinner, kozmetickú alebo nákupnú tašku, nad 50 eur Lego alebo selfie tyč a nad 100 eur Lego alebo dáždnik!

Po vyplnení celej hracej karty, to znamená po získaní desiatich pečiatok a vyplnení údajov budeš zaradený do žrebovania o hlavnú cenu - skvelý iphone X! Nakúp a my ťa odmeníme!

Viac info na www.atrium-duben.sk alebo na našom facebooku. Atrium Dubeň Žilina myslí na Vás!