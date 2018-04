V sobotu 21. apríla budú dobrovoľníci čistiť Žilinu od odpadkov

V tomto roku spojili sily Eko Friendly Žilina, Ekocentrum Lesopark a VegGo.

11. apr 2018 o 13:14 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na Dňa Zeme, v sobotu 21. apríla, budú dobrovoľníci v uliciach Žiliny a na vodnom diele robiť poriadky. Akciu s názvom Vyčistime si naše mesto! spoločne organizujú Eko Friendly Žilina, Ekocentrum Lesopark a VegGo.

„Cieľom akcie je nadviazať na minuloročné trojnásobné čistenie Vodného diela Žilina a čistenia ulíc občanmi, ktoré sme spolu s kolegami organizovali, “ozrejmil Karol Haas z Eko Friendly Žilina.

Akcia má dve časti. V sobotu od deviatej budú skupiny obyvateľov čistiť ulice, na ktorých bývajú. Organizátori pre prihlásených prichystali balíček s rukavicami a vreciami na odpad.

„Tento princíp by nebol možný, pokiaľ by sa nám sami neprihlásili aktívni občania, ktorí si čistenie na svojej ulici vezmú na starosti. Oni sami potom pozvú susedov a známych. Takto to robíme už štyri roky a veľmi dobre to funguje,“ vysvetlil Vladimír Randa z Ekocentra Lesopark.

Od jedenástej sa všetci stretávajú na veľkom čistení Vodného diela Žilina.

„Vodné dielo Žilina je unikátny oddychový priestor v našom mesta a my nedovolíme, aby bolo špinavé. Preto všetkých pozývame na veľkú brigádu na jeho vyčsistenie. Okrem práce budeme mať pripravený aj výborný vegánsky obed a vzdelávacie workshopy. Tešíme sa, že spoločne spravíme kus práce pre naše mesto,“ uzavrela za organizátorov Alica Goliatová z VegGo.