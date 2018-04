KIA: Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Zamestnávateľ dá svoju aktuálnu ponuku s vyšším rastom základných platov priamo zamestnancom.

11. apr 2018 o 8:32 Branislav Koscelník

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Utorok, štrnásť hodín. Keď sa ani do tohto včerajšieho termínu odborári z automobilky Kia Motors Slovakia nedohodli so svojim zamestnávateľom na podobe dodatku kolektívnej zmluvy, vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Po piatich mesiacoch vyjednávania tak dali odborári ultimátum a so zamestnávateľom už budú vyjednávať pod hrozbou štrajku.

Odbory už nemienia ustúpiť so svojho návrhu. Očakávajú takmer deväťpercentný rast miezd, čo je v tarifách o 84 eur viac oproti súčasnosti, viac dovolenky pre zamestnancov, ktorí si vo firme odrobia päť, desať a pätnásť rokov, príplatok za nočnú prácu a kolektívnu zmluvu len na jeden rok.

Na začiatok podporné zhromaždenie

Odborársky predák Miroslav Chládek dostal na nedeľňajšom zasadnutí odborovej konferencia mandát trvať na ich návrhu. Od vedenia kórejskej automobilky žiadajú, aby prijali všetky ich požiadavky. Kým doteraz sa snažili zo svojho slovníka slovo štrajk vypustiť, dnes už o ňom otvorene hovoria.

„Na piatok pripravujeme podporné zhromaždenie v areáli automobilky, budeme mať krátky míting a spoločne chceme ísť k vrátnici tak, ako minulý rok. Ak do piatku do pätnástej hodiny zamestnávateľ nebude akceptovať náš návrh, na nedeľu zvoláme členskú schôdzu, ktorá rozhodne o štrajku, o cieľoch o načasovaní“ povedal otvorene o plánoch odborov Miroslav Chládek.

Ďalšia ponuka z Kie

Vyjednávači z Kie na hrozbu štrajku zareagovali kompromisným návrhom. Pôvodne plánovali zamestnancom vyplatiť jednorazovú odmenu vo výške 200 eur. Teraz ju presunuli do základnej mzdy.

„Tarifný plat v triede 1D s najvyšším počtom zamestnancov by stúpol o 75 eur, čo je len o deväť eur menej než žiadajú odbory. S rovnakým nárastom počíta Kia aj pre budúci rok,“ predstavil novú ponuku riaditeľ ľudských zdrojov Anton Ondrej.

Okrem rastu základných miezd ráta návrh spoločnosti s dovolenkou navyše pre zamestnancov, ktorí si vo firme odpracovali päť rokov a so zvýšením príplatku za prácu v noci na 1,30 eur v roku 2018 a 1,50 eur v roku 2019.

Ponuka priamo zamestnancom

Podľa informácií spoločnosti Kia Motors Slovakia svojim dlhodobým zamestnancom ponúkajú priemerné zvýšenie miezd o 107 eur mesačne. Odborová organizácia žiada približne 117 eur.

„Rozdiel teda predstavuje iba 10 eur, kvôli ktorým odbory hrozia štrajkom. Keďže počas neho zamestnancom neprináleží mzda a ohrozené je aj vyplácanie bonusov naviazaných na produkciu, už po jednom dni štrajku by zamestnanci prišli o viac peňazí, než tvorí ročný rozdiel medzi oboma ponukami,“ dopĺňa Ondrej.

Manažéri automobilky dajú podľa najnovších informácií ponuku s vyšším rastom základných platov priamo zamestnancom.

„Zamestnanci, ktorí s navrhovaným zvýšením súhlasia a považujú naťahovanie času odbormi za nekonštruktívne, nám to môžu povedať v prieskume. Ak by s návrhom súhlasili, budú mať samozrejme garantované zvýšenie platu už od 1. apríla, pričom počas nasledujúcich dvoch rokoch by ich základná mzda narástla o 110 eur a väčšine výrobných zamestnancov dokonca o 150 eur a celkovo by ich príjem vzrástol o 162 eur, respéktivé 214 eur mesačne,“ dodal Anton Ondrej.