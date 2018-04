Jarná Flora sa premení na narodeninovú kyticu. Tento rok oslavuje 60 rokov

Jarná etapa Flora Olomouc potrvá od 26. do 29. apríla.

10. apr 2018 o 10:00 Alexandra Janigová

Novodobé poňatie expozície predvedie jarné etapa medzinárodnej kvetinovej výstavy a záhradníckeho veľtrhu Flora Olomouc 2018. Tá sa verejnosti predstaví 26. – 29. apríla 2018. Hlavná expozícia s názvom „Puget pre Floru“ v pavilóne A sa ponesie v duchu osláv 60 rokov od prvej kvetinové výstavy. Ďalšie pavilóny a vonkajšie priestory budú patriť veľtrhu záhradnej mechanizácie Hortifarm či obľúbeným Jarným záhradníckym trhom.



Jarná etapa kvetinovej výstavy Flora Olomouc a jej hlavná expozícia „Puget pre Floru“ je tento rok opradená tajomstvom vďaka netradičnej umeleckej inštalácii. „Návštevník expozície v pavilóne A môže vďaka súčasnému princípu inštalácie zažiť jedinečný kontakt s exponátom,“ načrtla poňatie výstavy autorka Lucia Radilová z Ateliéru záhradnej a krajinnej architektúry Zdeňka Sendlera.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Interaktívna zóna v pavilóne A ponúkne výstavu Kytica – od barokovej kompozície po modernu v spolupráci s Múzeom umenia Olomouc. Návštevníci sa tu môžu ďalej tešiť na floristickú show a kvetinový workshop, ktorý doplní interaktívna stena, do ktorej môže návštevník vložiť svoj kvetinový odkaz Flore. Priestor pod južnou galériou bude patriť Academii Film Olomouc, ktorá ponúkne projekciu filmov s ekologickou tematikou. „Návštevníci si obľúbili večernú prehliadku pavilónu A, ktorá bude tento rok doplnená aj autorským komentárom. Nadviaže na ňu retro večer, organizovaný k 60. výročiu osláv kvetinových výstav. Návštevníci sa môžu tešiť na talkshow so zaujímavými hosťami, spojenými s olomouckým výstaviskom a recitál Nade Urbánkovej. To všetko v piatok 27. apríla od 20. do 22. hodiny,“ pozýva na večerný program riaditeľ olomouckého výstaviska Jiří Uhlíř.



Prehliadku jarných kvetinových výpestkov ponúkne v pavilóne C Český záhradkársky zväz a na ukážky drevených prvkov láka Pavilón E chystanou expozíciou pod názvom Drevo v záhrade. Vystavené exponáty bude možné zakúpiť v online predajnej aukcii a výťažok bude použitý na vytvorenie bylinkovej záhradky v Botanickej záhrade.

(zdroj: )



Palmový skleník v Smetanových sadoch ponúka návštevníkom exotickú výstavu Tajomná Indonézia – Nová Guinea – Tamtamy času. Atraktívna fauna i flóra, tropický prales plný rituálnych masiek a totemov, to všetko v spolupráci s CK Livingstone Rudolfa Švaříčka bude v palmovom skleníku k videniu do 31. októbra 2018. Návštevníci sa môžu tešiť na veľtrh drobnej záhradnej mechanizácie a záhradníckych pomôcok Hortifarm a obľúbené Jarné záhradnícke trhy s pestrou ponukou kvetín, zeleniny, semien, okrasných rastlín či škôlkárskych výpestkov. To všetko v pavilóne G a na vonkajších plochách Smetanových sadov.

Prečítajte si tiež: Výrub pri Rajčanke má zabrániť potopám. Oddychovú zónu tu zriadiť neplánujú

Jarná etapa záhradníckej a kvetinovej výstavy je tradičný prehliadkou kvetín v Smetanových sadoch. Ozdobou parkov sú nové expozičné záhony s 24-tisíc kusmi cibuľovín pri pavilónoch G a H, pochádzajúce z Ateliéru záhradnej a krajinnej architektúry Zdeňka Sendlera. Zmiešané trvalkové záhony v Rudolfovej aleji predstavujú moderný prvok súdobej záhradnej tvorby a lávka v Smetanových sadoch láka na pohľad do Holandskej záhrady s 10-tisíc kusmi tulipánov a narcisov.

(zdroj: )

České dráhy ponúkajú návštevníkom výstavy zvýhodnenú cestovný lístok VLAK + Flora. Zľava je 50 percent na spiatočné cestovné z ktoréhokoľvek miesta. Výstavisko bude otvorené 26. – 29. 4. 2018 od 9. do 18. hodiny.