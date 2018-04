VIDEO: Počkal na správny moment a potom zaútočil. Takto finišoval Peter Sagan na monumente Paríž - Roubaix

Predtým bolo na Paríž-Roubaix jeho najlepším výsledkom šieste miesto z roku 2014.

8. apr 2018 o 18:26 SITA, Dominika Mariňáková

ROUBAIX. Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval na nedeňajšom 116. ročníku klasických jednodňových pretekov Paríž-Roubaix s dĺžkou 257 km. Dvadsaťosemročný líder tímu Bora-Hansgrohe dosiahol jedno z najväčších víťazstiev v kariére a na konto si pripísal druhé prvenstvo na jednom z piatich cyklistických monumentov.

Pred triumfom na "Pekle severu", ako je Paríž-Roubaix často nazývané, ovládol pred dvomi rokmi aj Okolo Flámska. Predtým bolo na Paríž-Roubaix jeho najlepším výsledkom šieste miesto z roku 2014. Sagan vyhral z úniku, do ktorého sa dostal 50 km pred cieľom na jednom z 29 úsekov pokrytých dlažobnými kockami o celkovej dĺžke 54,5 km.

Rodák zo Žiliny zaútočil sám, neskôr dostihol vedúce trio a napokon sa tešil po dlhočiznej jazde vpredu. V cieľovom špurte zdolal Švajčiara Silvana Dilliera z tímu Ag2r La Mondiale. Na treťom mieste skončil Holanďan Niki Terpstra vo farbách Quick-Step Floors. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan dosiahol 104. profesionálne víťazstvo a tretie v tejto sezóne.

"Snažil som sa vydať zo seba to najlepšie"

"Je to úžasné. Som šťastný, ale aj veľmi unavený po týchto pretekoch. Som rád, že som sa vyhol pádom, defektom či iným technickým problémom, ktoré ma pripravili o lepšie výsledky v minulých ročníkoch. V pravom momente som zaútočil, postupne zvyšoval náskok a vedel si na záver ušetriť nejakú energiu. Chcem sa poďakovať za skvelú prácu svojím tímovým kolegom, Danielovi Ossovi, Marcusovi Burghardtovi, Maciejovi Bodnarovi aj bratovi Jurajovi. Snažil som sa vydať zo seba to najlepšie a ísť čo to dalo. Naozaj sa cítim výborne," uviedol Peter Sagan v prvom televíznom rozhovore v cieli.



"Šieste miesto z Okolo Flámska je krásne, ale víťazstvo na Paríž-Roubaix je niečo neuveriteľné. To posúva Peťa Sagana opäť vyššie v cyklistickej hierarchii. Kto má klobúk, mal by ho dať dolu. Neprajníci zasa budú mať zasa o čom hovoriť, o niečo sa opäť zvýši rešpekt u súperov. Ak by už Peter nič nevyhral v tomto roku, táto klasika je nad všetko. Osobne si však myslím, že v tomto roku ešte na jednej klasike zvíťazí. Dúfam, že takýchto zážitkov ako dnes budeme mať s Peťom ešte veľa," povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara v priamom prenose RTVS.



Peter Sagan si víťazstvom na Paríž-Roubaix upevnil vedúce postavenie v rebríčku World Tour, v ktorom má náskok 329 bodov pred Terpstrom. Na tretej pozícii figuruje s odstupom 547 bodov Španiel Alejandro Valverde z tímu Movistar, ktorý sa v nedeľňajších pretekoch nepredstavil.

Preteky poznačili defekty i pády

Únik dňa sa sformoval po 60 km, figurovalo v ňom deväť jazdcov - Sven Erik Bystrom (UAE Team Emirates), Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale), Marc Soler (Movistar), Ludovic Robeet, Jimmy Duquennoy (WB Aqua Protect Veranclassic), Jelle Wallays (Lotto Soudal), Geoffrey Soupe (Cofidis), Gatis Smukulis (Delko Marseille Provence KTM) a Jay Robert Thomson (Dimension Data).

Vedúca deviatka si postupne budovala náskok a tesne pred začiatkom prvého dláždeného sektoru na 93. kilometri mali k dobru osem a pol minúty. Po jeho prejazde sa odohral v pelotóne pád, po ktorom zostal vzadu izolovaný obhajca vlaňajšieho prvenstva Greg van Avermaet. Predná časť hlavnej skupiny okamžite zrýchlila, aby dostala Belgičana pod tlak. Jazdcovi BMC Racing sa po niekoľkých kilometroch podarilo dostihnúť skupinu, medzitým náskok úniku rýchlo klesal. Pelotón ťahali najmä zoskupenia Bora-Hansgrohe a Quick-Step Floors. Mnoho cyklistov sa borilo s defektmi, nevyhol sa tomu ani Zdeněk Štybar z Quick-Stepu či víťaz edície 2015 John Degenkolb (Trek-Segafredo).



V sektore Haveluy prišlo k pádu a na zemi sa ocitol aj vlani tretí Sebastian Langeveld či Matteo Trentin. Na 162. km prišiel na rad jeden z najobávanejších úsekov v arenberskom lesíku označeného piatimi hviezdičkami, čo značí najvyššiu náročnosť. V ňom zaútočil Mike Teunissen (Sunweb), chytil sa ho Philippe Gilbert (Quick-Step) a neskôr sa pridal aj Nils Politt (Kaťuša). Vypracovali si náskok okolo 20 sekúnd, ale 75 km pred cieľom ich pelotón dostihol. Vzápätí atakoval Štybar, hlavná skupina zmazala jeho náskok asi o 10 km neskôr.

Vypýtal si imbusový kľúč a riadidlá si dotiahol sám

V tom čase sa na čele pretekov nachádzala už len trojica Bystrom, Wallays, Dillier. V trojhviezdičkovom sektore Orchies na 197. kilometri to skúsil Peter Sagan a zakrátko dostihol vedúcu trojicu. Trojnásobný svetový šampión spolupracoval s únikom, 48 km pred cieľom mali k dobru 45 sekúnd a nasledoval druhý z päťhviezdičkových úsekov Mons-en-Pévéle. Celý 3 km dlhý náročný úsek prešiel Sagan na čele. Slováka prenasledovala skupinka s Nikim Terpstrom (Quick-Step), Van Avermaetom či Sepom Vanmarckem (Cannondale). V pelotóne medzitým došlo k ďalšiemu pádu a najviac si to odniesol úradujúci majster Európy Alexander Kristoff z Kaťuše.



Saganova skupina dobre spolupracovala a 36 km mala pred hlavnou skupinou minútový náskok. Slováka postihli aj menšie technické problémy s uvoľneným predstavcom na riadidlách. Z mechanického vozidla si však od Jána Valacha vypýtal imbusový kľúč a za jazdy si dotiahol skrutku. Osemnásť kilometrov pred koncom po prejazde úsekom Camphin-en-Pévéle označenom štyrmi hviezdičkami mal Peter Sagan na čele už len s Dillierom náskok 1:22 min pred skupinou favoritov. Hneď za tým nasledoval posledný z najťažších úsekov Carrefour de l'Arbre. Po jeho prejazde mal Sagan s Dillierom k dobru 1:12 min, do cieľa zostávalo 14,7 km. Náskok Sagana stále klesal, 10 km pred finišom na velodróme v Roubaix mal náskok 47 sekúnd. Potom však skupina za Saganom pochopila, že Slováka nedostihnú a náskok narástol. Sagan v záverečnom špurte zdolal Dilliera a pripísal si vytúžené víťazstvo.





Výsledky - Paríž-Roubaix 2018 (Compiégne - Roubaix, 257 km): 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 5:54:06 h, 2. Silvan Dillier (Švaj.) Ag2r La Mondiale - rovnaký čas, 3. Niki Terpstra (Hol.) Quick-Step Floors +57 s, 4. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing, 5. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo, 6. Sep Vanmarcke (Belg.) EF-Drapac Cannondale - všetci +1:34 min.



Rebríček World Tour k 8. aprílu po Paríž-Roubaix: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 1626 bodov, 2. Niki Terpstra (Hol.) Quick-Step Floors 1297, 3. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 1079, 4. Tiesj Benoot (Belg.) Lotto Soudal 986, 5. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing 953, 6. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo 935.