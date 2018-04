Meškanie MHD spôsobujú aj cestujúci

Za meškanie mestskej hromadnej dopravy môže zlá situácia na cestách, iní vodiči, ale niekedy aj samotní cestujúci.

7. apr 2018 o 10:25 Alexandra Janigová

ŽILINA. Dopravný podnik mesta Žilina ocenil najpresnejších vodičov. Každého vodiča počas mesiaca skontrolovali minimálne jedenkrát pomocou výstupných údajov z palubného počítača jednotlivých vozidiel. „Ročné vyhodnotenie potom vychádza z priebežných mesačných analýz a predstavuje súčet všetkých získaných bodov vodiča za rok,“ priblížil Ján Šimko, dopravno-prevádzkový námestník. V autobusovej prevádzke je najpresnejším vodičom Jozef Kohút a v trolejbusovej prevádzke Miroslav Kmecz.

Splnenie podmienok

Ocenenie bolo možné získať splnením dvoch podmienok, a to odpracovať 12 mesiacov a súčet získaných bodov za 12 mesiacov musel byť nulový. Aj napriek tomu, že výsledky sa zlepšili, problémy s meškaním v meste pretrvávajú aj naďalej. Najväčšie meškanie spôsobuje hustota premávky, neprejazdné komunikácie, napríklad z dôvodu dopravnej nehody, kvalita povrchu vozovky, kvalita vyhotovenia zastávkového pruhu. V zimnom období na meškanie MHD najviac vplýva kvalita zimnej údržby komunikácií. Vodiči nemusia prichádzať v mrazivom období do služby skôr. „Pri extrémnych mrazoch zabezpečujeme predkurovanie vozidiel vo vozovni pracovníkmi údržby.

V letnom období majú vplyv na presnosť spojov najmä nečakané prívalové dažde a následné zaplavenie vozovky. V prípade búrok, sprevádzaných bleskami alebo silným vetrom, môžu vznikať výpadky dodávky elektrickej energie do trolejbusovej siete a vtedy to má taktiež vplyv na nepravidelnosť trolejbusovej dopravy. Už roky sa hovorí o vybudovaní samostatných pruhov pre autobusy a trolejbusy, ktoré by značne ovplyvnili presnosť jednotlivých spojov. „Samostatné autobusové pruhy by určite prispeli k plynulosti MHD, no v Žiline na to ani veľmi nie sú vytvorené priestorové podmienky,“ potvrdil Šimko.

Problematické úseky

Najčastejšie k meškaniu dochádza v úsekoch veľký kruhový objazd „Rondel“, kruhový objazd na Závodskej ulici pri Kostole sv. Štefana, Komenského ulica od VÚC, cez Hliny až po Smrekovú ulicu na Solinkách, celá Ulica vysokoškolákov (obchodné centrá), Kamenná ulica, Košická ulica, ak nefunguje svetelná signalizácia. Niekedy sa dokonca stane, že vypadne aj celá linka. Dôvodom môže byť neprejazdnosť komunikácie. Ďalším dôvodom môže byť výpadok prúdu v trolejbusovej sieti. Dopravný podnik má k dispozícii niekoľko opatrení, ako meškaniu zabrániť. „V prvom rade robíme už spomínanú kontrolu dodržiavania cestovného poriadku a ak zistíme u vodičov pri pravidelných kontrolách nedostatky, tak sú na to upozorňovaní a v opakovaných prípadoch aj postihovaní podľa platného prémiového poriadku,“ doplnil. Zároveň spolu s mestom pripravujú projekt financovaný z eurofondov na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na všetkých svetelných križovatkách v meste, ktorého cieľom by mala byť podmienená aktívna preferencia vozidiel.

Problémom je aj nedodržiavanie zákonov. „Vodiči často zabúdajú na ustanovenie zákona o cestnej premávke, kde sa píše, že vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu,“ doplnil. Pre spoluprácu s vodičmi nalepili na zadnú časť vozidiel MHD samolepku s textom poďakovania, že púšťajú vozidlá pri výjazde zo zastávkového pruhu.

Bezohľadní vodiči

Ďalším a častým problémom sú zastavenia alebo odstavenia áut na miestach, kde je to zakázané. A to zastávky MHD. Bežne sa stáva, že auto zastaví priamo v strede zastávkového pruhu a znemožní tým vjazd vozidla do zastávky. Meškanie vozidiel MHD spôsobujú aj samotní cestujúci, ak dobiehajú na odchod spoja a nastupujú do vozidla už po zaznení zvukového a svetelného signálu. „Vodič musí dať opätovne pokyn na otvorenie a zatvorenie dverí a kontrolovať možnosť výjazdu zo zastávkového pruhu. Najväčšie meškania vznikajú počas pracovných dní v ranných hodinách od 7:30 do 8:30 hodiny a v popoludňajších hodinách od 14. do 17. hodiny. „Informácie o nadmernom meškaní alebo akejkoľvek inej mimoriadnej udalosti, ktorá má vplyv na pravidelnosť MHD, zverejňujeme na našej webstránke v sekcii „Obmedzenia v doprave“ – hneď na úvodnej stránke. Informácie taktiež poskytujeme aj telefonicky na centrálnom dispečingu,“ doplnil.

Problémom je aj hustota premávky

Hustota premávky tiež veľmi ovplyvňuje presnosť MHD. „Pred veľkými sviatkami, ako sú napríklad veľkonočné, vianočné sviatky alebo Pamiatka zosnulých, sú v celom meste súvislé kolóny a vtedy zaznamenávame až 30 – 40-minútové meškania.“ Veľké meškania okrem rannej a poobednej špičky boli zaznamenané v období pred dokončením výstavby tunela v Považskom Chlmci, kedy majú záznamy o meškaní do 40 minút. Po jeho otvorení ostalo pravidelné meškanie na začiatku a na konci týždňa počas rannej a poobednej špičky.