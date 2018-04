Veroniku, ktorá dobodala svojho priateľa, vzali do väzby

Žena môže stráviť až dvadsať rokov za mrežami.

7. apr 2018 o 5:21 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Veronika D., ktorá na Veľkonočnú nedeľu v Dolnom Hričove trikrát bodla po hádke 25-ročného muža, skončila vo väzbe. Sudca žilinského Okresného súdu súhlasil s návrhom prokurátora na vzatie do väzby 28-ročnej ženy, ktorá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu.

Prečítajte si tiež: Colníci zaistili falošné Rubikové kocky

"Dôvodom väzby je obava, že obvinená bude utekať, ako aj obava z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Počas výsluchu na súde podrobne popísala svoju trestnú činnosť. K podrobnostiam sa však nie je možné vyjadrovať, vzhľadom na súčasné štádium trestného stíhania," informoval prokurátor Krajskej prokuratúry Žilina Milan Cisarik.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žena bola pod vplyvom psychotropných látok a mala úmysel usmrtiť mladého muža. "Medzi dvojicou malo dôjsť pred napadnutím k hádke. Pri útoku mala žena mužovi spôsobiť tri bodné rany, s ktorými bol napadnutý muž privezený na vozidle Opel Vectra pred budovu urgentného príjmu v nemocnici v Žiline," priniesla podrobnejšiu informáciu krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Stav mladého muža si vyžadoval chirurgický zákrok, bol uvedený do umelého spánku a ešte v ten večer ho previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine. "Podľa vyjadrenia lekárov si muž zranenia nespôsobil sám. Do nemocnice boli okamžite vyslaní pracovníci kriminálnej polície a ešte v nedeľu večer sme stotožnili Opel Vectra a zistili jeho posádku," povedal krajský policajný riaditeľ Aurel Gonščák.

V prípade uznania viny hrozí Veronike D. trest odňatia slobody 15 až 20 rokov.