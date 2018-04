Kobylky majstrami 1. florbalovej ligy mužov, okrem titulu získali aj extraligovú miestenku

Majstrovské oslavy žilinských florbalistov ešte len čakajú, na druhý deň po rozhodujúcom zápase totiž vstávali do školy či do práce.

6. apr 2018 o 14:18 Dominika Mariňáková

V stredu cestovali hráči FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina do Bratislavy na piaty duel finálovej série 1. florbalovej ligy mužov proti domácemu celku Fat Pipe Snipers Bratislava. Vypätá séria sa mala konečne dočkať svojho konca, okrem prvoligového majstrovského titulu bol v hre aj priamy postup do extraligy.

Žiadna zvláštna príprava

„Chvíle pred zápasom sme prežívali rovnako ako pred hocakým iným. Hráči majú svoje rituály, spoločne sme si zakričali pokrik a išli sme na to,“ opisuje obranca Kobyliek Daniel Baránek.

Jeden z najskúsenejších hráčov v žilinskom mužstve sa v stredu ako prvý gólovo presadil, v 12. minúte vyrovnával na 1:1. Jeho strela naštartovala žilinský gólostroj, ktorý sa napokon zastavil na čísle osem. Zlomová bola najmä druhá tretina, v ktorej hostia skórovali trikrát a ani raz neinkasovali.

„Deň pred zápasom sme mali videorozbor, ukázali sme si, čo musíme zlepšiť. Vedeli sme, že ak chceme uspieť, musíme zlepšiť dostupovanie hráčov, napádanie, blokovanie striel a byť viac na loptičke. To sa nám počas celého rozhodujúceho duelu darilo,“ vysvetľuje Baránek.

Žilinčania už v priebehu základnej časti patrili medzi najlepšie celky súťaže. Ukončili ju na druhom mieste, len o skóre za prvým mužstvom, ktorým bol práve ich finálový súper. Po víťazných vyraďovacích bojoch uznal kvalitu Kobyliek aj tréner Snipers Dárius Siheľský, ktorý pre web Slovenského zväzu florbalu uviedol, že Žilina patrila z pohľadu stabilných výkonov počas celej sezóny medzi najlepšie družstvá v prvej lige.

Pozitívne hodnotil uplynulý ligový ročník aj Daniel Baránek: „Pred sezónou došlo k výraznej obmene kádra. Priestor dostali mladí odchovanci, ktorí sa chytili. Herný prejav tímu sa zlepšoval každý zápasom, patrične to ocenili aj diváci účasťou na domácich dueloch. Práve tímový duch, skúsenosti hráčov, ktorí majú odohraté množstvo vypätých zápasov a naši fanúšikovia, ktorým ďakujeme za podporu počas celého ročníka, boli silnými stránkami nášho klubu. Titul bol len čerešničkou na torte v podobe vydarenej sezóny.“

Podobnosť majstrovských titulov

Pred tromi rokmi zažili Grasshoppers majstrovské chvíle po triumfe v extralige. Pred dvomi rokmi získali v najvyššej slovenskej súťaži bronz a pred rokom prišiel náhly pád o úroveň nižšie, do 1. florbalovej ligy. V najkratšom možnom čase si však dokázali opäť vybojovať miesto v extralige.

Hoci dva majstrovské tituly prišli na odlišných úrovniach, žilinský obranca hovorí, že v mnohom sa zhodovali: „Aj keď je to triumf len v prvej lige, cesta k nemu bola veľmi ťažká. Zápasy play-off boli náročné, hrali sa vo vysokom tempe a pred vynikajúcou diváckou kulisou. Osobne som zažil oba tituly a pocity sú porovnateľné.“

Keďže piate finálové stretnutie sa odohralo uprostred týždňa, na poriadne oslavy nebol čas a priestor. Žilinských majstrov ešte len čakajú. „Vo štvrtok išla väčšina chalanov do školy či do práce, takže oslavy boli celkom pokojné. Plánujeme však spoločnú oslavu, kde si to vynahradíme.“

Záver sezóny teda priniesol tie najkrajšie pocity. Čo však žilinských florbalistov čaká v tej nasledujúcej? Pretavia vybojovanú extraligovú miestenku do reálneho štartu v najvyššej slovenskej súťaži? „Momentálne sa touto otázkou nezaoberáme, užívame si titul v prvej lige. O tom, či sa v ďalšej sezóne predstavíme v extralige, rozhodne viacero faktorov ako hráčsky káder, financie či dostupnosť haly. Najmä s tou je to komplikované, hrať či trénovať v Žiline vo veľkej športovej hale je veľmi ťažké," uzatvára Baránek.

5. zápas finále: Fat Pipe Snipers Bratislava – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 3:8 (1:2, 0:3, 2:3)

Góly: Roziak, Koller, Hubáček - Baránek, Hrín M., Málus, Jančo, Vojtek, Galovič, Sedlák, Kvasnica

Vylúčenia: 2:1. Rozhodovali: Cibík, Tomáš. Diváci: 426. Konečný stav série 2:3.

GRASSHOPPERS: Solárik, Kováčik - Kvasnica, Mirt, Baránek, Hrín A., Borik, Štefanko - Galovič, Hrín M., Veneny, Hruška, Sedlák, Málus, Vojtek, Kubička, Mičiak, Vrábel, Jančo. Tréner: Galovič.