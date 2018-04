Výrub pri Rajčanke má zabrániť potopám. Oddychovú zónu tu zriadiť neplánujú

5. apr 2018 o 20:27 Alexandra Janigová

ŽILINA. Okolie Rajčanky po rokoch vyčistili od krovín a kríkov. Pomôcť to má regulácii toku, ale účinkov bude pravdepodobne viac. „Som veľmi rád, že Slovenskému vodohospodárskemu podniku sa podarilo vyčleniť na túto akciu peniaze, a že pristúpili ku komplexnej úprave brehov Rajčanky. Na tuto tému spolu komunikujeme už takmer tri roky,“ potvrdil Branislav Delinčák, poslanec mestského zastupiteľstva.

Drevo odstránia, tvrdia. (zdroj: AJ)

Vyčistený priestor sa uvoľnil, začal takpovediac dýchať. „Práve teraz vnímam vyčistenie brehov veľmi pozitívne, pretože to prispeje k zníženiu možnosti ležovísk pre diviaky. Mojou víziou je, že by sa majetkovo vysporiadali brehy a mesto by tu urobilo jednu krásnu oddychovo-relaxačnú zónu, aká tu bola pred mnohými rokmi,“ myslí si poslanec. Radnica v súčasnosti neplánuje o lokalitu zabojovať. „Tieto pozemky majú viacerých majiteľov, mesto tu teda neplánuje a ani nemôže vytvoriť oddychovú zónu. Navyše ide o ochranné pásmo,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Problémom v tejto lokalite je aj tvorba čiernych skládok, ktoré trápia aj iné mestské časti.

„Najväčší problém s nelegálnymi skládkami máme v Bánovej. Tu sme už robili aj dobrovoľnícke čistenie brehov a pripravujeme aj osadenie rámp, ktoré znemožnia autám prístup k rieke a čiernym skládkam,“ priblížil svoje kroky poslanec Delinčák. Takmer na každej schôdzi ho ľudia informujú o tom, že by radi obnovili oddychovú zónu, chcú vyčistiť brehy kvôli diviakom a aj osadiť rampy. Vodohospodársky podnik tiež neuvažuje o revitalizácii celého územia. Podnik nebude zriaďovať oddychovú zónu v okolí Rajčanky. Celková úprava koryta sa nebude realizovať, niektoré pne budú skrátené, ich vytrhanie nie je možné, nakoľko by došlo k poškodeniu regulácie,“ povedal Tomáš Januš zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zásahy prebiehajú v rámci periodického čistenia koryta toku od náletových drevín, krovín a prebiehajú v úseku od mosta pri pumpe až po Lietavskú Lúčku. Práce prebiehajú od januára a predpoklad ukončenia prác bol koniec marca. Koryto vodného toku na území mesta Žilina, a teda katastrálne územie Žilina, Strážov, Závodie, Bánová a Bytčica, je upravené na tzv. storočný prietok. „Daná úprava chráni územie mesta pred záplavami. Náletové dreviny a krovie tvoria výraznú prekážku v toku, znižujú jeho kapacitu, prietok, narúšajú opevnenie brehov a môžu spôsobiť aj vybreženie toku,“ doplnil. V budúcnosti sa chcú zamerať na udržanie súčasného stavu. Drevo bude zlikvidované do ukončenia prác.

