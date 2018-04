Žilina na ďalšom zhromaždení žiadala odvolanie policajného prezidenta

Keď požiadavky organizátorov iniciatívy Za slušné Slovensko na predčasné voľby nevyšli, svoju pozornosť obrátili na rekonštrukciu policajného zboru a výmenu jeho vedenia.

5. apr 2018 o 19:18 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, policajný zbor nezávislý na ministerstve vnútra a policajnú inšpekciu, ktorá nebude kontrolovať svojich kolegov. Na žilinskom Hlinkovom námestí sa už po štvrtý raz zišiel dav nespokojných občanov. Svoju pozornosť obrátili na požiadavku rekonštrukcie policajného zboru a výmenu jeho vedenia.

Účasť na pokojnej demonštrácii bola porovnateľná s tou spred dvoch týždňov. V centre Žiliny sa zišli asi štyri tisícky občanov. Pred zhromaždenými sa za iniciatívu siedmich mimovládnych organizácií Chceme veriť, ktorú podpísalo 6-tisíc signatárov, prihovoril Ján Orlovský.

"Najdôležitejšia vec je, že sa zobudila občianska spoločnosť. Pretože, keď kontrolujeme vládnu moc len raz za štyri roky v čase volieb, zdá sa, že je to málo. Zvolení ľudia si veľmi rýchlo zvyknú na isté pohodlie a moc. Majú pocit, že už sú nekontrolovateľní. A keď nefungujú jednotlivé inštitúcie, tak tu máme marazmus, ktorý tu máme," podotkol Orlovský.

Podľa blízkeho priateľa Jána Kuciaka Marcela Tomaníka je veľmi ťažké uvedomiť si, že človek, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou vášho života, tu už nikdy viac nebude.

"To, čo Janko robil, nerobil len pre seba. Robil to pre nás všetkých. Preto, aby naozaj docielil slušné Slovensko. Žiaľ, už nikdy to nedokončí. Preto vás všetkých prosím, aby ste nepoľavili a dávali najavo, že to, čo sa tu, na Slovensku

deje, nie je v poriadku. Chcem požiadať všetkých, ktorým nie je jedno, v akom štáte žijú a v akom štáte budú žiť ich deti, aby neprestali bojovať za slušný štát, spravodlivosť, urýchlené a transparentné vyšetrenie vraždy našich priateľov," povedal pred zhromaždením Tomaník.