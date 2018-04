Bol členom MŠK Žilina, dnes v drese OŠK Nededza kraľuje strelcom v I. triede

Útočník Marek Mravec hovorí, že aj po odchode zo žilinského klubu čerpá z tamojších tréningov.

Marek Mravec z tímu OŠK Nededza nastrieľal v sezóne 2016/2017 22 gólov. V tej aktuálnej ich mal už po jesennej časti na konte 18, v úvodnom jarnom stretnutí svojho tímu proti Považskému Chlmcu strelil hneď dva.

„Popravde, ani som o tom nevedel. Príliš to nesledujem,“ zareagoval s úsmevom na informáciu, že je najlepším strelcom v I. DOXXbet triede Oblastného futbalového zväzu Žilina. „Samozrejme, teší ma to. Každého útočníka poteší, keď strieľa góly.“

Na otázku, čomu vďačí za korunu ligového kráľa strelcov, odpovedá: „V minulosti som hrával v Žiline, mali sme tam tréningy, ktoré ma posunuli ďalej. Aj teraz, keď hrám v nižších súťažiach, z nich ešte stále čerpám.“

Dôležité je prísť na tréning v dostatočnom počte

V Nededzi je to v tomto smere odlišné, špecializované tréningy napríklad pre útočníkov hráči nemávajú. Priorita je iná: „Sme radi, ak nás vôbec príde na tréning dostatok (úsmev). Ale teraz je to už lepšie, chalani chodia, celkom ich to baví. Určite to však nie je na takej úrovni, ako v Žiline. Tam sa chceli všetci hráči ukázať,“ vysvetľuje Mravec.

Tvrdí, že v nižších futbalových súťažiach ide skôr o zábavu ako o tvrdý, pravidelný tréning. Svojich spoluhráčov však chváli: „Chalani chcú športovať, chodia nielen na zápasy, ale aj na tréningy. Uvedomili si, že sa netreba len flákať, ale aj niečo robiť. Takže účasť býva slušná.“

Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v minulosti v mládežníckych tímoch MŠK Žilina, v roku 2008 si prvýkrát obliekol aj dres Nededze v mužskej súťaži. Vyskúšal si aj angažmán v Kotrčinej Lúčke, v lete 2013 sa po prestupe definitívne stal hráčom Nededze.

„V Žiline som dospel do bodu, keď som sa už akosi nemal kam posúvať. Prišlo aj zranenie, zlomil som si ruku, nepáčilo sa mi tamojšie prostredie. Vrátil som sa do Nededze, kde som začínal s futbalom. Dnes je pre mňa futbal koníčkom na odreagovanie a odbúranie stresu, nič viac v ňom nehľadám. Nemám ambície šplhať sa nahor a niekam sa posúvať.“

Prípadný tímový postup do vyššej súťaže by však neodmietol, práve naopak. Nededzi po jeseni patrila v súťaži s 23 bodmi tretia priečka. (Po 15. kole ich má na konte už 26, pozn. aut.) „Som víťazný typ, mám rád, keď vyhrávame a bol by som rád, keby sme niečo dosiahli. Myslím, že to by potešilo nás všetkých. Ale v lige sú dobré mužstvá, prvá Lietavská Lúčka má slušný káder. Uvidíme, ako sa nám bude dariť,“ hovorí.

Zmenili trénera

K dobrým výsledkom by mohla prispieť aj zmena trénera, Bohuslava Murárika, ktorý odišiel do vyššej súťaže, na poste šéfa lavičky vystriedal Lukáš Chabada. „Je to nový, mladý tréner. Má naštudované všelijaké techniky, pripravuje nám zaujímavé tréningy, chce zlepšiť naše výkony. Javí sa ako kvalitný kouč, na dobrej úrovni,“ hovorí Mravec na adresu nového kormidelníka.

Tímové ciele do jarného pokračovania sezóny prezradil, aké sú však jeho vlastné? Podarí sa mu prekonať vlastný strelecký rekord, ktorý má hodnotu 22 gólov? „Dúfam, že áno. Veľa tých gólov predsa už neostáva,“ uzatvára.