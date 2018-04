Podujatie Streetball proti rakovine dnes prekračuje hranice krajiny

Myšlienka zorganizovať športovo-charitatívny turnaj vznikla v čakárni na onkológii.

4. apr 2018

Čoraz populárnejší 3x3 basketbal, vychádzajúci zo školských ihrísk, kde proti sebe nastupujú dve partie hrajúce na jeden kôš, mieri na olympiádu. Atraktívna, dynamická forma basketbalu, nazývaná aj streetball, sa pod piatimi kruhmi predstaví v roku 2020. Žilinský kraj ju však pozná už roky, najintenzívnejšie najmä vďaka podujatiu Streetball proti rakovine.

„Pred deviatimi rokmi, počas dlhých chvíľ v čakárni, keď som chodil na chemoterapiu, som premýšľal, ako by som aj ja mohol podporiť onkológiu v Žiline. V minulosti som organizoval streetballové turnaje, spojil som teda tieto dve veci a myšlienka bola na svete,“ spomína Roman Jantošík, hlavný organizátor série turnajov s názvom Streetball proti rakovine.

Podujatie malo premiéru v roku 2010. Prvý turnaj sa uskutočnil v Žiline, neskôr sa pridali súťaže v Rosine, Kysuckom Novom Meste či v Krásne nad Kysucou. Streetball zavítal aj do Martina či Čadce. Podstatou je podporiť ľudí, ktorí bojujú so zákernou chorobou.

Zvládli aj stovku prihlásených tímov

„Pôvodne sme robili turnaj len v Žiline. Plán bol taký, že na konto miestnej onkológie poputuje výťažok z tomboly či zo štartovného zo streleckých súťaží. Postupne sa z toho stala séria turnajov na viacerých miestach,“ vysvetľuje Jantošík.

Na poslednom, ôsmom ročníku štartovali družstvá v šiestich kategóriách, dovedna ich bolo 42. Deviaty ročník však čakajú zmeny: „Žilinský turnaj bol za posledné tri roky najväčším na Slovensku, čo sa týka počtu tímov. V roku 2015 ich bolo sto, potom 80 a naposledy ,len´ 42.

Tentoraz sme sa však rozhodli, že obmedzíme počet tímov. V Žiline totiž neexistuje priestor, kde by sme to mohli robiť pravidelne a bez toho, aby sme museli nosiť koše, kresliť čiary a podobne. Navyše, keď je veľa družstiev, trvá to veľmi dlho a ľudia potom šomrú, že majú dlhé pauzy medzi zápasmi. Verím, že tento rok to bude mať plynulejší priebeh.“

Ďalšou zmenou je, že zatiaľ čo v uplynulých rokoch sa na finálový turnaj kvalifikovali najlepšie štyri tímy v jednotlivých kategóriách, tentoraz budú o účasť na vyvrcholení série medzi sebou bojovať samotné kategórie. „Finálový turnaj mali družstvá akoby za odmenu. Neplatili štartovné, keď sme mali na to prostriedky, dostali tričká, občerstvenie. Tento rok budú medzi sebou súťažiť jednotlivé kategórie a najlepšia z nich po všetkých turnajoch bude mať aj ten finálový,“ hovorí hlavný organizátor.

Ocenenie od mesta

Podujatie, ktoré už dávno presiahlo hranice regiónu či Slovenska a svojou podstatou aj športový zámer, nie je organizačne jednoduché. Každoročne sa na ňom podieľajú takmer dve desiatky ľudí, skrýva sa za ním množstvo hodín strávených písaním grantov, všemožným vybavovaním či spomínaným stavaním ihrísk. Nedávno ho ocenilo aj mesto Žilina, ktoré Streetball proti rakovine označilo za jedno z najvýznamnejších podujatí v uplynulom roku.

„Vždy sa dá niečo zlepšiť. Každé zlepšenie však závisí od peňazí, ktoré sa nám podarí zohnať. Aj preto sa už teraz chcem poďakovať všetkým našim partnerom, bývalým aj budúcim. Rovnako i ľuďom, ktorí so mnou spolupracujú. Ich čas, môj čas a podpora od partnerov sú veci, vďaka ktorým môžeme celú sériu stále posúvať vpred,“ dodáva Jantošík.