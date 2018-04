Regionálny futbal: Futbalisti Tepličky s prvým jarným bodom, štvrtá liga v znamení remíz

Viaceré zápasy sa napokon kvôli nepriaznivému počasiu a neprispôsobilému terénu nekonali.

3. apr 2018

III. liga: V Tepličke bez gólov, body si tímy podelili

Teplička nad Váhom – Žarnovica 0:0

Rozhodoval Galád, 100 divákov. Bez kariet.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Milec, Ozimý, Radovanović, Kapusniak (62. Vrábel), Hložný, Bugala R., Blaščík, Zajac (77. Hronec), Líška (57. Masnica).

Do stretnutia vstúpil aktívnejšie favorizovaný celok zo Žarnovice, ale snaha hostí vyústila len v rohový kop, ktorý väčšiu šancu nepriniesol. V osemnástej minúte sa po rohu domáceho mužstva pokúsil o akrobatické zakončenie Líška, ale bránu netrafil. V 22. minúte pohrozili strelou zo strednej vzdialenosti hostia, ale Ďuríček bez problémov skackajúcu strelu chytil. V 32. minúte prišla veľká šanca domácich, no zakončeniu chýbala presnosť. V 38. minúte zahrávala Teplička roh a následnú hlavičku vykopol z bránkovej čiary obranca hostí. V druhom polčase vyznela snaha tímov taktiež bezgólovo. Body si tak tímy podelili.

Ostatné výsledky: Liptovská Štiavnica – Fiľakovo 1:0, Liptovský Hrádok – Martin 3:3.

Zápasy: Banská Bystrica – Lučenec, Detva – Rimavská Sobota, Kalinovo – Krásno nad Kysucou, Nová Baňa – Čadca a Námestovo – Oravské Veselé boli odložené.

Tabuľka III. ligy Stred po 17. kole:

1. Lučenec 15 11 2 2 33:13 35

2. B. Bystrica 16 10 4 2 32:13 34

3. Rim. Sobota 16 9 3 4 51:25 30

4. Lip. Hrádok 16 9 3 4 36:24 30

5. Žarnovica 18 8 4 6 21:24 28

6. Kalinovo 16 9 0 7 26:19 27

7. Námestovo 17 7 5 5 32:24 26

8. K. n. Kysucou 17 7 3 7 24:26 24

9. Martin 17 6 5 6 31:26 23

10. Čadca 16 6 3 7 30:28 21

11. L. Štiavnica 17 6 3 8 15:29 21

12. Or. Veselé 15 6 2 7 20:20 20

13. Nová Baňa 16 5 4 7 30:29 19

14. Teplička 17 5 4 8 25:31 19

15. Fiľakovo 17 4 0 13 17:43 12

16. Detva 16 0 1 15 12:61 1

IV. liga: Bánová od Bytče neinkasovala ani jeden gól

Stráňavy – Rosina 2:2 (1:2)

Góly: 19. Ševčík, 72. Vantúch – 17. Turský, 41. Bistiak. Rozhodoval Legíň, 150 divákov. ŽK: Juriga, Janči L. – Bistiak, Drexler, Gajdoš.

STRÁŇAVY: Šteiniger – Juriga (57. Čerňan), Janči M., Ivan, Janči L., Bukovčan (88. Brezáni), Vantúch, Ševčík, Ďuratný, Chrachala (82. Tandara), Rolček (70. Hanuliak).

ROSINA: Jurčenko – Gajdoš M., Gajdoš E., Jaroš, Martinčo (82. Kubík), Hruboš, Bistiak, Tabak, Kurucár, Turský, Drexler (78. Mičiak).

Stráňavy chceli potvrdiť posledné víťazstvo z Bytče. Od začiatku sa domáci zahryzli do súpera, ale svoje šance vinou zlej finálnej nahrávky alebo nedôrazným zakončením nevyužili. Naopak súper sa aj so šťastím dostal vedenia, keď sa aj s prispením vetra presadil Turský. Domáci hneď na to vyrovnali po priamom kope Ševčíka. Rosina následne hrozila prevažne z rýchlych brejkov. V 41. minúte sa podarilo Bistiakovi presadiť v súboji 1 na 1 proti domácemu obrancovi a následným zakončením prekonal Šteinigera – 1:2. V druhom polčase sa po dobíjaní hosťujúcej brány podarilo Stráňavám vyrovnať po kombinačnej akcii, na konci ktorej stál Juraj Vantúch – 2:2. Následné šance Chrachalu a Ďuratného zostali nevyužité. Domáci tak nepredviedli očakávaný výkon a body sa v derby delili.

Terchová – Diviaky 1:1 (0:1)

Góly: 57. Baláž – 27. Ižip. Rozhodoval Rojček, 100 divákov. ŽK: Ďurica, Gallo – Harman, Rakyta, Ursíny, Dianovský, Mandík.

TERCHOVÁ: Sága – Perexta, Gorelčík (46. Baláž), Tlacháč, Oberta, Papala, Ďurica, Puček (80. Sedúch), Gallo, Jánošík J. (64. Cingel), Kačáni.

V zápase hranom na umelej tráve v Kysuckom Novom Meste od úvodu dominovala Terchová. Hneď v prvej minúte našla Pučekova nahrávka Kačániho, ale ten v tutovke mieril vedľa. Potom pokračovalo dobíjanie brány hostí, ale boli to len náznaky šancí zo strany Terchovej. V 27. minúte si Diviaky vypracovali jediný roh v zápase a po hlavičke Ižipa, ktorý využil nedôraz Gorelčíka, sa ujali vedenia. V 38. minúte mohol vyrovnať Gorelčík, ale bránu netrafil. Po zvýšení hlasu v kabíne a preskupení postov začala hrať Terchová aktívne. Osem minút po zmene strán pálil Kačáni, no jeho strela lízala brvno. O päť minút Terchová pretavila svoj tlak do vyrovnávajúceho gólu, keď Pučekov prudký center popred obranu našiel Baláža a ten vyrovnal. Vzápätí Perexta tesne minul bránu hostí. V 70. minúte sa rútil na Ságu hráč hostí, ale terchovský brankár strelu za svoj chrbát nepustil. V závere ešte prišli obrovské šance Terchovej. Najskôr skončila Papalova strela na brvne. Potom sa uvoľnil Perexta, ale jeho strelu vykopli hostia z bránkovej čiare. Bodku za smolou Terchovej podčiarkla situácia z 89. minúty, keď po skrumáži skončila lopta na brvne a tyčke hosťujúcej brány. V Terchovej tak panuje spokojnosť s nasadením v druhej polovici hry.

Bánová – Bytča 3:0 (1:0)

Góly: 37. Adamčík, 48. Jasenovský, 69. Mráz. Rozhodoval Burger, 150 divákov. ŽK: Kocian, Daniš, Gašperík.

BÁNOVÁ: Kosa – Ďuratný, Surma (72. Kostolný), Tkáčik, Lazar, Mráz, Kincl, Jasenovský, Adamčík, Sedliaček (75. Šramo), Sulovský (63. Štalmach).

BYTČA: Baláž – Kocian, Pavlík P., Daniš, Čikota, Gašperík, Gajdošík, Mikula, Šimák (46. Sakala), Pavlík M. (68. Čupec), Pekarík.

V zápase hranom na ťažkom teréne zaskočila Bytča v úvodnej štvrťhodine domácich rýchlymi brejkami, ktoré ale gólom v domácej bráne neskončili. V 30. minúte po faule na Jasenovského zahrával pokutový kop Sedliaček, ale gól nedal. O sedem minút už domáci viedli, keď center Tkáčika upratal za Baláža Adamčík. Po zmene strán zvyšoval na 2:0 Jasenovský, ktorý krížnou strelou prestrelil bytčianskeho brankára. V 69. minúte si na centrovanú loptu od Lazara najlepšie naskočil Mráz a zvýšil vedenie na 3:0. Bytča mohla následne znížiť, ale Kosa si už udržal čisté konto. Bánová zaslúžene zvíťazila.

Ostatný výsledok: KNM – Makov 1:1.

Zápasy: Závažná Poruba – Staškov, Tvrdošín – Belá-Dulice, Trstená – Ružomberok B a Dolný Kubín – Žabokreky boli odložené.

1. Ružomberok B 17 14 2 1 83:13 44

2. Terchová 17 11 3 3 45:18 36

3. Bánová 17 11 2 4 35:10 35

4. Rosina 18 10 2 6 36:34 32

5. Stráňavy 18 9 4 5 43:35 31

6. Belá-Dulice 16 8 1 7 42:36 25

7. Diviaky 18 7 4 7 25:32 25

8. Staškov 17 7 3 7 37:40 24

9. Makov 16 6 4 6 34:27 22

10. Dolný Kubín 17 6 3 8 34:34 21

11. Tvrdošín 17 5 4 8 23:33 19

12. Záv. Poruba 17 6 1 10 26:37 19

13. Bytča 17 6 1 10 18:40 19

14. KNM 18 4 3 11 25:45 15

15. Žabokreky 17 4 1 12 17:45 13

16. Trstená 16 3 2 11 16:58 11

V. liga: Tímom zo žilinského regiónu sa v nedeľu na Kysuciach nedarilo

Čierne – Predmier 1:0 (0:0)

Gól: 90. Benko. ŽK: F. Malik, Benko – Klus, Tomaník, ČK: 90. M. Pobijak (PREDMIER). Rozhodoval Švec, 100 divákov.

PREDMIER: Uríček – Rosa, M. Bačík, Tomaník, M. Pobijak, T. Pistovčák, T. Klus, R. Bačík (74. Smolka), M. Klus (64. S. Pistovčák), Bajza, A. Pobijak.

Mrazivá veľkonočná nedeľa priniesla očakávané víťazstvo domácich. Hostia dlho odolávali, ale gól v závere zápasu rozhodol, že tri body ostali v Čiernom. Až na konci stretnutia domáci využili poslednú šancu, gól obrancu Lukáša Benka nesmierne potešil samotného strelca, spoluhráčov i divákov. Pochvalu si zaslúži aj rozhodcovská trojica za seriózny a objektívny výkon.

Vysoká nad Kysucou – Rajecké Teplice/Konská 2:0 (2:0)

Góly: 32. (11 m) L. Putorík, 38. M. Pavlica. ŽK: Malík, L. Putorík, K. Kovalík – Kocian, Kováčik, Stranianek. Rozhodoval Riško, 50 divákov.

R.T./KONSKÁ: Šustek – Prieložný, Kocian (83. Kuciak), Vršanský, Kováčik, Jamečný, Mano (46. Heřmánek), Stranianek, Šimkulič, Štrba, Strhár (46. Seko).

Pre obe mužstvá to bol prvý zápas jari. Napriek víkendovému počasiu terén bol relatívne dobrý, ihrisko nebolo úplne podmáčané. Bol to zápas s úvodnými šancami na jednej aj druhej strane, domácich naštartovala penalta. Neskôr pridali ešte jeden gól a v druhom polčase mali viac šancí, ale stav sa už nezmenil. Hostí podržal brankár.

Zborov nad Bystricou – Rajec 1:0 (0:0)

Gól: 84. Frančiak. ŽK: Ganišin, Sýkora – Mi. Miko, Hollý, Jeťko, ČK: 87. po 2. ŽK Jeťko (RAJEC). Rozhodoval Števček, 100 divákov.

RAJEC: Fraštia – Ma. Miko, Mi. Miko, Hájek, Drahno, Rybár, Hollý, Person, Mazák (23. Kašuba), Jeťko, Kordiš.

Do dvadsiatej minúty bol Zborov lepším tímom, potom však hostia vyrovnali hru. Prvý polčas skončil bez gólov i bez vyložených šancí. Po prestávke domáci i hostia zahodili tutovku, o osude stretnutia napokon rozhodol navrátilec v domácom tíme, úspešný strelec Frančiak.

Ostatný výsledok 15. kola: Rudinská – Skalité 0:4.

Zápasy Višňové – Varín, Strečno – Belá a Štiavnik – Turzovka odložili pre nespôsobilý terén.

1. Čierne 15 7 7 1 32:21 28

2. Skalité 14 7 5 2 31:17 26

3. Rajec 14 7 3 4 30:22 24

4. Zborov 14 6 4 4 20:18 22

5. Turzovka 14 6 3 5 41:28 21

6. Strečno 14 6 3 5 24:29 21

7. Belá 13 7 0 6 24:33 21

8. Vysoká 14 6 2 6 34:24 20

9. Višňové 14 5 3 6 23:20 18

10. Predmier 15 5 3 7 20:23 18

11. Štiavnik 14 4 4 6 27:34 16

12. R.T.-Konská 14 4 3 7 28:35 15

13. Varín 14 3 3 8 21:34 12

14. Rudinská 15 2 5 8 25:42 11