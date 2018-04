Mierna zima nepomohla, cesty sú na tom zle

Žilinčania sa hnevajú. Výtlkov je aj po miernej zime na cestách neúrekom. Ak si poškodíte auto, môžete sa sťažovať na lampáreň.

2. apr 2018 o 9:52

ŽILINA. Cesty v meste, ale aj v kraji sú aj napriek miernej zime v zlom technickom stave.Najhoršie sú na tom bočné cesty alebo tie v priemyselnej zóne na Kamennej ulici. Tú plánuje mesto časom zrekonštruovať, aj to len čiastočne.

Skončila vo výtlku

„S autom som nie raz v meste skončila vo výtlku a kam sa sťažovať? Jedine na lampáreň. Mesto zatvára dvere aj oči. Tu vám nik nenahradí škodu spôsobenú zlou cestou,“ myslí si o stave ciest a riešení problému s autom naša čitateľka Gabriela Mackovčinová. Žilinčania si myslia, že mnohé komunikácie sa len látajú. „Výtlky sú doslova všade. Aj nešťastná Kamenná či Bánová ulica je tiež samá diera. Chcelo by to celkovú opravu všetkých ciest. Také látania sú zbytočné. Nevydrží to dlho a po čase sú na nich opäť samé výtlky,“ myslí si Miriam Lumelová.

Stav výtlkov je v tomto roku podľa radnice približne rovnaký ako po minulej zime. Mierne počasie sa teda nijako neodrazilo na lepšom výsledku. „Aktuálne v tomto mesiaci prebieha monitorovanie stavu miestnych komunikácií. Pracujeme s celkovým rozpočtom, v ktorom je zahrnutá zimná i letná údržba miestnych komunikácií. Zimná údržba ešte stále nie je ukončená, preto nevieme v tejto chvíli odpovedať, koľko stála,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Opravia najmä Kamennú

Nedá sa presne určiť, ktoré úseky sú na území mesta najkritickejšie. „Komplexnú opravu cesty plánujeme v tomto roku realizovať na už spomínanej Kamennej ulici. Obhliadky prebiehajú tento mesiac a podľa toho sa rozhodneme, kde je to najviac potrebné,“ doplnila hovorkyňa. So stavom ciest v meste je nespokojný aj Braňo Stalmach. „Problémom je úsek od Kragujevskej, cez Mostnú a Rondel kompletne. Zlý stav je aj na Nemocničnej až po Košickú ulicu v oboch smeroch. Tá sa ani cestou nedá nazvať. Hlavný ťah je hanba. Kamenná a Bytčica je tiež problém,“ potvrdil. Lukáš Ďuriš vidí problém či už na mestských, ale aj na krajských cestách. „Cesty, ktoré spadajú pod mesto, ako je Veľká okružná v úseku od Predmestskej ulice po Aupark, Bytčická a Dlhá ulica. Všetky poklopy na Škultétyho ulici. Cesty, ktoré patria Slovenskej správe ciest. Jediný dobrý úsek je na prieťahu od odbočky na nemocnicu smerom na Košickú. Ostatné cesty by potrebovali súvislú obnovu ako soľ. Cesty, ktoré patria pod kraj, sú na tom podobne.“

Vykonávajú prehliadky

Momentálne prebieha zimná údržba ciest aj na krajskej úrovni. Župa vykonáva hlavné prehliadky ciest každoročne v mesiacoch apríl a máj. Po ukončení hlavných prehliadok ciest sa vyhodnotí ich technický stav. „V súčasnosti prebieha zimná údržba komunikácií, čo sú najmä vysprávky. Ostatné opravy plánujeme realizovať v jarnom období,“ povedal Lukáš Milan z odboru komunikácie Žilinského kraja. Po ukončení hlavných prehliadok ciest sa vyhodnotí stav a úseky sa navrhnú na bežnú opravu, súvislú opravu či dokonca komplexnú rekonštrukciu. V roku 2018 plánuje kraj realizovať opravy v náklade okolo jedného milióna eur. Objem opráv asfaltobetónového povrchu vozoviek sa realizuje v závislosti od vyčlenených finančných prostriedkov. Prioritne sa obnova povrchu realizuje na úsekoch ciest druhej a tretej triedy, kde je stav povrchu vozoviek nevyhovujúci až havarijný. „Pri nevyhovujúcom stave ide o úsek komunikácie, kedy dochádza k rozpadu krytu vozovky, vytváraniu koľají, strate únosnosti a rovinatosti vozovky,“ doplnil hovorca kraja.