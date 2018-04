O osude Makroteamu rozhodli penalty

V sobotu vyvrcholila štvrťfinálová séria Varta futsalovej ligy medzi žilinským Makroteamom a bratislavskou Pinerolou.

1. apr 2018 o 14:27 Dominika Mariňáková

ŠK Makroteam Žilina – Pinerola Futsal 1994 2:3 pk. (0:1)

Góly: Krištofík, vl. gól Pineroly – Wesley Dos Santos, vl. gól Makroteamu. ŽK: Hudek, Pedro Da Silva, Holák – Valdemir Da Silva, De Souza, Wesley Dos Santos. ČK: Bruno Da Silva. Rozhodovali: Ježík, Bohun. 300 divákov. Konečný stav série 1:3.

MAKROTEAM: Kováč, Porubčanský, Hudek, Krištofík, Bruno Da Silva, Baláž, Batista, Pedro Da Silva, Škulec, Torres, Holák, Zatúra, Papajčík.

Tréner Makroteamu Dušan Dobšovič: „Nie je ľahké hodnotiť po takomto zápase, keď sa vo vnútri bije smútok z vypadnutia so šťastím z fantastického divadla, ku ktorému sme prispeli aj my... Čo už, niečo počas sezóny nebolo dobré, tam treba hľadať príčiny neúspechu. Je dobojované, sezóna pre nás predčasne končí. Veľmi ťažké štvrťfinále nakoniec zvládli lepšie Bratislavčania, ktorým gratulujeme a držíme palce na ceste za titulom.

Musíme opäť konštatovať, že aj štvrtý zápas štvrťfinálovej série s Pinerolou splnil tie najprísnejšie futsalové kritériá. My sme nastúpili s rovnakou taktikou ako pred týždňom v Bratislave. Prioritou bola koncentrovaná defenzíva s cieľom ubrániť Brazílčana Wesleyho. Až na pár chybičiek sme to zvládali, mrzieť však môže inkasovaný hlúpy gól po rohovom kope. V prvom polčase sme však mali dosť gólových šancí, aby polčasový výsledok bol iný. Druhý polčas mal podobný scenár, mužstvá predvádzali pekné kombinačné akcie. Škoda, že po našom vyrovnaní, išli hostia veľmi rýchlo opäť do vedenia.

Naša trpezlivá hra slávila úspech nakoniec až v závere počas power play, ktorú sme zahrali vynikajúco. Následné predĺženie malo naďalej dramatický náboj, šance boli na oboch stranách, hoci tie bratislavské boli väčšie. Vyvrcholením bola červená karta pre nášho Bruna presne dve minúty pred koncom, ktorá nám už nedovolila rozhodnúť v náš prospech. Obetavý výkon našej brániacej trojice doviedol zápas aspoň do penaltovej lotérie. Tam mali viac šťastia hostia, keď premenili všetky tri pokutové kopy, my len dva. Sobotňajší zápas mal všetko – skvelý futsal, emócie na ihrisku i v hľadisku, predĺženie, rozhodnutie v penaltovom rozstrele. Divák v hľadisku aj pri obrazovkách si musel toto divadlo užiť.“