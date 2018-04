Krutá prehra s AS Trenčín, Žilina doplatila na nepremieňanie šancí

Žltozelení chcú sobotňajší výsledok odčiniť už v utorkovom pohárovom semifinále s Ružomberkom.

1. apr 2018 o 8:49 Dominika Mariňáková

Súboj kapitánov. Peter Kleščík i celý tím AS Trenčín sobotňajší zápas ustál oveľa lepšie ako Žilinčania na čele s Michalom Škvarkom.(Zdroj: Zuzana Cyprichová/Photo by Zuzyi)

Dva zápasy trvala nepriestrelnosť brankára Miloša Volešáka. V úvodných dvoch kolách skupiny o titul neinkasoval od strelcov Slovana či Trnavy ani gól. Pre tím z toho boli dovedna štyri body, v sobotňajšom stretnutí s AS Trenčín si však žilinský brankár ďalší čistý štít neudržal. A neboli z toho ani ďalšie body pre MŠK Žilina.

„Dostať doma päť gólov, to je veľa. Zlyhali sme všetci ako tím,“ ťažko hľadal slová po krutej domácej prehre 1:5 Miloš Volešák. Prvý gól inkasoval už v 11. minúte z kopačky Antonia Manceho. Zatiaľ čo naň v priebehu nasledujúcej minúty dokázal ešte odpovedať Jaroslav Mihalík, na gól Achrafa El Mahdiouiho už z 13. minúty už odpoveď nenašli. Zoznam streleckých legionárov v tomto stretnutí v drese AS rozšíril dvojgólový Hilary Gong, dvojgólový zápas to bol aj pre Manceho.

Iný zápas ako prehra so Slovanom

Šošoni naposledy inkasovali vyšší počet gólov ešte v základnej časti Fortuna ligy, v súboji 21. kola so Slovanom. Vtedajší poltucet sa však podľa Volešáka líšil od najčerstvejšej prehry: „Podľa mňa to bol úplne iný zápas ako prehra so Slovanom. Dnes sme sa skutočne snažili, boli sme nebezpeční, mali sme šance v prvom aj druhom polčase. Jednoducho nám to tam však nepadalo. Naopak, súper nás vyškolil. Mrzí ma, že sme doma zlyhali.“

Proti Trenčínu to skutočne nebolo len o priepustnej žilinskej obrane, ale aj o ofenzíve, ktorá napriek veľkej snahe slávila gólový úspech iba raz. Okrem Mihalíkovej strely 12. minúty si všetky ostatné Igor Šemrinec v bránke hostí postrážil.

„Z pohľadu šancí sa zápas divákom musel páčiť. Hralo sa hore-dolu, na oboch stranách bolo veľa príležitostí, chýbalo tomu len naše premieňanie šancí. Aj ja som mal tri vyložené, ktoré som nedal. Pri jednej som hneď vedel, že som ju mohol riešiť trošku inak. Ale ostatné by som riešil rovnako aj ďalších stokrát. Šemrinec bol dnes výborný, vychytal to,“ uznal kvalitu súpera Michal Škvarka.

Poďakovanie na severnú tribúnu

Kapitán žltozelených si uvedomuje, že v šesťčlennej skupine bojujúcej o titul už niet ľahkého súpera. Po zápase poslal odkaz aj skupine skalných na severnej tribúne, ktorá počas celého duelu neúnavne povzbudzovala žilinských futbalistov: „Veľmi nás to mrzí. Podľa mňa sme si takto nezaslúžili prehrať. Chcel by som poďakovať fanklubu, ktorý nás celý zápas podporoval, klobúk dolu pred nimi. Verím, že v ďalších zápasoch tento výsledok odčiníme.

Aj keď sme prehrali vysoko, za tri dni nás čaká pohár, v ktorom chceme ísť ďalej. Chceme v Ružomberku uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by sme si preniesli do domácej odvety.“

Rovnako ako Michal Škvarka, aj Miloš Volešák vníma potenciálne víťazstvo v najbližšom dueli ako najlepší recept na čo najskoršie zabudnutie na prehru s Trenčínom. „Musíme sa zomknúť ako kabína, nehádzať vinu jeden na druhého. Sme tím, vyhrávame aj prehrávame spoločne. Verím, že keď vyhráme najbližší zápas, bude to lepšie. Musíme ukázať tímovosť, pomáhať si smerom dozadu celé mužstvo. V tejto sezóne je to tak, že keď dostaneme veľa gólov, nemôžeme vyhrávať. To sa nám podarí len vtedy, keď udržíme nulu alebo dostaneme jeden gólik. V prvom rade musíme zlepšiť to, aby sme boli vzadu kompaktní.“

Hovorí sa, že kto ide šťastiu naproti, ten ho aj má. V sobotňajšom zápase o trošku viac stálo na strane Trenčanov, žilinský brankár však verí, že v utorkovom pohárovom stretnutí v Ružomberku by pre zmenu mohlo mať žltozelené farby: „S AS sme si vypracovali veľa šancí, no nepremenili sme ich. Verím, že sa to trošku otočí, veď nie každý zápas je rovnaký. Azda sa aj k nám prikloní šťastena, bude nám to padať a budeme úspešní.“

MŠK Žilina – AS Trenčín 1:5 (1:3)

Góly: 12. Mihalík – 11. a 50. Mance, 41. a 75. Gong, 13. El Mahdioui, ŽK: 52. Holúbek, 81. Škvarka – 23. Čögley, 56. Paur. Rozhodoval Ziemba. 3 298 divákov.

ŽILINA: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko (45. Králik), Holúbek – Diaz, Pečovský (74. Bichakhchyan), Škvarka (C) – Jánošík, Mráz, Mihalík (53. Kubík).

TRENČÍN: Šemrinec – Čögley, Kleščík (C), Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Gong, Paur (76. Beridze), Ubbink, Azango (90. Van Arnhem) – Mance (84. Čataković).