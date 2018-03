Belú na jeseň doma neporazil nik, vonku chce byť dôstojnejším súperom

V Belej chcú dávať šancu domácim odchovancom.

31. mar 2018 o 10:03 Dominika Mariňáková

Zatiaľ čo iné kluby boli cez zimu aktívne na poli odchodov a príchodov, pri pohľade na súpisku tímu ŠK Belá, pôsobiaceho v piatej lige, badať, že v kádri piateho celku súťaže veľa zmien nenastalo. O dianí v klube počas ligovej prestávky nám porozprával tréner dorastencov, A-tímu a manažér ŠK Ján Holúbek.

Ako prebiehala zimná príprava?

– Tá bola tento rok veľmi špecifická. Počas svojej dvadsaťročnej trénerskej kariéry som tak slabú prípravu ešte nezažil. Žiaľ, vinou zranení, pracovných povinností, ale aj kvôli neochote hráčov sa ju nepodarilo zrealizovať podľa predstáv. Odohrali sme šesť prípravných zápasov, päť z nich sme prehrali. Na takéto výsledky nie sme zvyknutí, v dueloch sa odzrkadlil prístup hráčov k príprave. Musím však dodať, že gro zápasov odohralo osem dorastencov. Vždy sa im cez zimu snažíme dať priestor. Nezáleží nám až tak na tom, či vyhráme alebo prehráme, prioritou je, aby získali skúsenosti aj medzi mužmi. Veríme, že to potom zúročíme nielen v dorasteneckej súťaži, ale že budú mať aj ľahší prechod do seniorského tímu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rátate teda s dorastencami aj do jarnej časti mužskej piatej ligy?

– Áno. Po jeseni sme uvažovali, že posilníme káder, ale hráčsky trh je prázdny. Odmietli sme kupovať hráčov len pre to, aby sme niekoho kúpili. Naopak, ešte viac omladíme káder a dáme šancu vlastným odchovancom. Aj pre mňa ako trénera dorastu i mužov je to výhodné, presúvam hráčov podľa toho, kde sú potrební. Chceme zastávať rozumnú ekonomickú politiku.

Prečítajte si tiež: FOTO: Takto sa radovali slovenskí futbalisti z víťazstva nad Albánskom

S akými ambíciami vstupujete do pokračovania sezóny?

- To zatiaľ nevieme. Až postupne uvidíme, na čom sme. Prípravné zápasy nám nevyšli, málo sme trénovali. Pôjdeme od zápasu k zápasu. Zvyšovali sme hráčom prémie, ale je to podmienené tým, aby sme skončili do tretieho miesta. Možno je to nereálny plán, pretože naši hlavní konkurenti sa cez zimu veľmi posilnili. Ale nikde nie je napísané, že musia postúpiť mužstvá, ktoré majú najviac posíl. Napokon, česká liga je toho teraz dôkazom.

Po jeseni ste boli na piatej priečke, na vedúce Čierne ste strácali len tri body. Horná časť tabuľky je teda veľmi vyrovnaná. Ako vnímate kvalitu súťaže?

- Ja som trošku kritik. Liga sa síce vyrovnala, ale podľa mňa do priemernosti. V tejto súťaži trénujem už asi osem rokov a mám pocit, že jej úroveň šla dolu. Tabuľka síce je vyrovnaná, ale to len preto, že sme v nej všetci priemerní. Vyjdú vám tri zápasy, hráte o postup, nevyjdú vám, hráte o záchranu.

V boji o postup je veľa mužstiev, čo sľubuje náboj pre divákov, o najvyššie priečky sa pokojne môže biť päť či šesť tímov. Každý sa však pripravoval akosi v tichosti, uvidíme teda, ako to bude na jar vyzerať. Budeme radi, keď aj my sa budeme nachádzať vyššie a ukážeme, že sa dá hrať s domácimi odchovancami.

Akí sú futbaloví fanúšikovia v Belej?

- Asi ako všade, keď sa vyhráva, sú spokojní, ale keď sa prehráva, dajú najavo svoju nespokojnosť. Paradoxne, v tomto smere sme mali výbornú jeseň, vyhrali sme všetky domáce zápasy. Diváci teda mohli byť spokojní. Ale mrzí nás, že vonku sme predvádzali slabé výkony.

Súviselo to aj s vekovým priemerom tímu, máme prevažne mladé, neskúsené mužstvo, ktoré keď prehrávalo o dva góly, už bolo vlastne po zápase. Vyhrali sme iba vo Varíne, veľkú smolu sme mali v Skalitom, kde sme boli domácim minimálne vyrovnaným súperom. Ostatné stretnutia vonku sme však prehrali väčším gólovým rozdielom, čo nás mrzí. Radi by sme na jar boli vonku dôstojnejším súperom a doma by sme si chceli udržať neporaziteľnosť.

Na jeseň ste v trinástich dueloch inkasovali 33 gólov. Viac dostala už len posledná Rudinská...

- A to máme ešte veľmi kvalitného brankára Aďa Ticháka, ktorý nás neraz zachránil pred väčšími debaklami. Možno je to úsmevné, že pri takom skóre chválim brankára, ale naozaj hasí, čo sa dá.

Žiaľ, defenzíva celého mužstva je zlá. Súvisí to aj s tým, že rýchlo zabalíme zápas, v ktorom prehrávame. Akosi to nevieme dohrať so cťou. Lebo je rozdiel prehrať 3:0 a 7:1. Mali sme aj smolu, naši elitní útočníci boli zranení. Verím, že keď sa dajú dokopy, prejaví sa to aj na skóre. Veľa si sľubujeme hlavne od tria Ševčík – Mintách – Holák,. Títo útočníci, keď sú zdraví, sú nezastaviteľní.

A-mužstvo ŠK Belá. (zdroj: ŠK Belá)

Nepremýšľali ste o mentálnej príprave?

- Už sme aj o tom uvažovali, ale skôr preto, aby si chalani uvedomili, že treba aj trénovať. Prístup k tréningom bol katastrofálny, analyzovali sme, prečo to tak je. Máme totiž vytvorené vynikajúce podmienky, obecný úrad na čele so starostom veľmi podporuje šport v obci.

Máme k dispozícii telocvičňu, všetky prípravné zápasy sme odohrali na umelej tráve, nie je problém vybaviť ju na tréningy. Nevidíme však do hláv hráčov a nevieme, prečo nechcú trénovať a prečo majú taký prístup k povinnostiam, aký majú.

Rozmýšľame aj o tom, ako trénujeme, prečo máme toľko zranených hráčov. Zvažujeme, že začneme spolupracovať s masérom či lekárom. Nie je totiž možné, aby sme mali tak vysoký počet zranení, veď sa dôkladne venujeme strečingu či kompenzačným cvičeniam. Súvisí to však aj so slabšou tréningovou morálkou, pretože niekedy hráč nepríde celý týždeň na tréning a v nedeľu ide do veľkej záťaže, na ktorú telo nie je zvyknuté. Dúfam však, že hráči si uvedomia, že potrebujú trénovať, aby podávali dobré výkony a neboli zranení.

Pod hlavičkou ŠK Belá funguje aj dievčenský florbalový tím, ktorý takisto trénujete. Nezvažovali ste vytvoriť skôr futbalové družstvo?

- Vôbec nie. Na začiatku sme tu mali konkurenciu v podobe volejbalu, nakoniec však u dievčat zvíťazil florbal a dnes to máme veľmi dobre rozbehnuté. Chodia si zahrať aj futbal, sú športovo nadané, zúčastňujú sa školských súťaží, vážnejšie však o futbale neuvažujú. Pomáhajú mi pri zápasoch mužov, natáčajú stretnutia a pravidelne sa chodia pozerať, skôr však asi na futbalistov ako samotný futbal (úsmev).