Tiso bude mať v Hlbokom nové tabule

Iniciátor Dušan Pinčík čaká iba na osadenie.

31. mar 2018 o 13:57 Branislav Koscelník

HLBOKÉ NAD VÁHOM. Nad obcou Hlboké nad Váhom v okrese Bytča osadia nové tabule prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky Jozefovi Tisovi. Pred rokom na Veľký piatok 14. apríla odhalili v tesnej blízkosti miestnej kalvárie dve tabule. Tie však vydržali len štyri dni. Rozbili ich neznámi páchatelia.

Na ich poškodenie upozornil výtvarník a aktivista Ľuboš Lorenz. Zverejnil fotografie poškodených tabúľ a k nim pripísal veľavravný status: „Povedzme, že mi prišli do emailu a že som ho už vymazal. Vďaka!“

Za osadením dvoch tabúľ na kamennom podstavci stojí starosta obce Dušan Pinčík. Ten zdôrazňuje, že to bola jeho osobná iniciatíva. Pamätník stojí na pozemkoch urbáru blízko krížovej cesty. Financovanie išlo mimo obecnej kasy. „Obec s tým nemá nič spoločné. Je to moja iniciatíva, nie obecná. Je to záležitosť urbariátu a so súhlasom vlastníkov pozemkov.“

Po roku tabule vymenia

Starosta nechal rozbité tabule stáť rok bez povšimnutia. Tvrdí, že chcel slovenskému národu ukázať, ako sa niektorí jednotlivci necitlivo správajú k histórii.

Pochválil sa, že dostal tri ponuky od kamenárov, ktorí sa bez nároku na odmenu rozhodli Tisove tabule blízko hlavného kríža miestnej kalvárie znovuosadiť. „K výročiu popravy Tisa to tam určite bude. Dokonca už mám dve tabule doma. Buď osadia tieto, alebo iné. Čakám už len na to, kedy prídu,“ povedal Dušan Pinčík.