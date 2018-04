Rajec vstupuje do jarnej časti s najvyššími ambíciami

Druhý tím tabuľky V. ligy FK Rajec je v jarnej časti pripravený zabojovať o vytúžený postup do vyššej súťaže.

31. mar 2018 o 20:00 Róbert Michalec

Rajec v rámci zimnej prípravy využíval hlavne umelú trávu v Konskej pri Rajeckých Tepliciach a tiež priestory telocvične základnej školy na Lipovej ulici v Rajci. „Trénovali sme trikrát do týždňa. Dvakrát na umelej tráve a raz v telocvični. Príprava prebehla v rámci možností k našej spokojnosti. Tréningová účasť sa odvíjala v závislosti od pracovných povinností hráčov,“ vyjadril sa na margo zimnej prípravy tréner Michal Drahno.

Mužstvo odohralo pred jarnou časťou štyri prípravné stretnutia s bilanciou tri víťazstvá a jedna prehra. Na úvod prípravy porazil Rajec na umelej tráve v Martine TJ Družstevník Ďanová vysoko 9:1. Následne si prekvapujúco vysoko poradil aj s TJ Partizán Prečín 7:1 a s Bitarovou 2:0. V generálke na domácom ihrisku v kvalitnom zápase tesne podľahol treťoligistovi z Tepličky nad Váhom po 2:3. Najlepším strelcom klubu v príprave bol Martin Kordiš, ktorý rozvlnil sieť súperov v štyroch zápasoch osemkrát. „Plánovali sme odohrať taktiež prípravný zápas proti Rosine, no naše plány nám prekazilo počasie a nespôsobilý terén. Zápas s Tepličkou nám však ukázal, kde sú naše rezervy a na čom treba pracovať,“ doplnil Drahno.

Pred touto sezónou opustil tím najlepší strelec celej súťaže z minulej sezóny Martin Kordiš, ktorý zamieril na ročné hosťovanie do štvrtoligovej Domaniže. V zime sa však rozhodol pre návrat do Rajca. Hlavným dôvodom prečo sa tento kanonier rozhodol vrátiť do klubu, ktorého je odchovancom je, že by chcel byť pri postupe futbalistov FK Rajec do štvrtej ligy. Momentálne druhý tím tabuľky tak výrazne posilnil ofenzívnu, ktorú doteraz najvýraznejšie ťahali Ján Jeťko, Ladislav Person či Mário Korda. Posledný menovaný však v zimnej prestávke zamieril do štvrtej ligy, keď posilnil FK Slovan Žabokreky.

Tím opustil taktiež mladý brankár Michal Sandanus, ktorý bude pôsobiť v TJ Slovan Brvnište. Ísť do súťaže s jedným brankárom by bolo riziko, čo si v Rajci uvedomovali, a tak vedenie spoločne s trénerom intenzívne pracovalo na doplnení brankárskeho postu. Napokon bude druhým mužom v bráne Rajca Patrik Parízek, ktorý prišiel na hosťovanie z TJ Babkov do konca sezóny. Parízek už v Rajci v minulosti pôsobil v dorasteneckom mužstve. „Na hosťovaní sme sa dohodli s trénerom Drahnom. Rozhodol som sa vyskúšať vyššiu súťaž, kde je, samozrejme, aj vyššia úroveň tréningov. Pre Rajec som sa rozhodol aj preto, že som tu už v minulosti pôsobil, a tak poznám niektorých chalanov,“ povedal Patrik o svojom príchode do Rajca.

Futbalisti FK Rajec idú do jarnej časti piatej ligy s cieľom konečne si vybojovať vytúžený postup. Rozbehnuté to majú dobre, keď majú rovnaký počet bodov ako vedúce Čierne a na druhé miesto tabuľky ich odsunulo len to, že strelili na jeseň o jeden gól menej. Jeden z kľúčových zápasov v ceste za vysnívaným triumfom a postupom do vyššej súťaže mal byť hneď prvý po zimnej prestávke, v ktorom mal Rajec vycestovať na Skalité. Duel sa však napokon odohrá v náhradnom termíne v úvode mája a hráči Rajca odštartujú jarnú časť až 1. apríla náročným zápasom vonku v Zborove nad Bystricou.

Tréner Michal Drahno netají, že so svojimi zverencami má len tie najvyššie ambície. „Máme len jeden cieľ a tým je postup. V minulých sezónach sme sa pohybovali vždy na popredných priečkach, no postup nám vždy unikol. Teraz to chceme zlomiť. Dôležité však budú hneď prvé dva zápasy, ktoré hráme vonku.“