Peter Fiabáne: Chcem byť dobrým primátorom Žiliny

Na post primátora bude kandidovať ako nezávislý.

29. mar 2018 o 19:50

Žilina, to je pre mňa celoživotný príbeh. Je to mesto, kde mám priateľov, kolegov, rodinu, zážitky a spomienky. Tu som sa narodil, vyrastal a tu chcem ostať aj žiť. Moja rodina v tomto meste žije už tri generácie. Preto mi veľmi záleží na tom, aby bola Žilina tým najlepším domovom pre svojich obyvateľov a využívala maximum svojho potenciálu.

Za svojich doterajších 54 rokov sa mi tu podarilo:

založiť rodinu a vychovať 2 skvelé deti

vybudovať úspešnú firmu – plavecký klub Nereus

naučiť plávať viac ako 15 000 detí

zorganizovať 19 ročníkov žilinského triatlonu

stať sa mestským poslancom

postaviť sa Jánovi Slotovi

zaviesť moderný grantový systém

navrhnúť vznik športovej žiackej ligy

spolu-založiť anketu Športovec roka

presadiť revitalizáciu lesoparku Chrasť

pretlačiť viac financií pre žilinské školy

zabojovať za záchranu starého trhu

presadiť 100% navýšenie podpory športu

...a som odhodlaný vykonať oveľa viac!

Moja vízia pre Žilinu

K nášmu mestu mám hlboký a osobný vzťah. Ako občan, rodič, podnikateľ, športovec a poslanec však vnímam, že mu dlhodobo chýba smerovanie. Pre nás občanov je dôležité vedieť, kam sa uberáme. Moja vízia Žiliny je o rozumnom, zmysluplnom rozvoji mesta. Napriek nedostatkom, Žiline nechýba veľa k tomu, aby bola plne vnímaná ako moderné a kultúrne mesto, v ktorom je radosť žiť, pracovať a mať rodinu. Na základe svojich doterajších skúseností a poznatkov cítim, že nás najviac pália tieto oblasti:

VEREJNÝ PRIESTOR

Žilina je pekné a rozvinuté mesto. Môžeme byť hrdí na historické centrum, okolité pamiatky a krásnu prírodu. Ale necitlivé zásahy developerov a nečistota mesta spôsobená napr. nedostatočným čistením chodníkov a kosením trávnatých plôch alebo nízkym počtom nádob na separovaný odpad, prispievajú k zhoršenému životnému prostrediu. Preto chcem téme verejného priestoru venovať zvýšenú pozornosť.

BEZPEČNOSŤ

Obzvlášť v dnešnej dobe si želáme žiť v meste, v ktorom sa budeme cítiť bezpečne. Či už maximalizáciou verejného osvetlenia, funkčnosťou kamerového systému alebo zvýšenou efektivitou mestskej polície vieme docieliť, aby sme sa i po zotmení mohli presúvať bez strachu. Preto chcem na zvýšenie bezpečnosti v našom meste klásť veľký dôraz.

ŠPORT A REKREAČNÉ ZÓNY

Som športovec telom aj dušou. Ako spoluzakladateľ plaveckého klubu Nereus som naučil plávať viac než 15.000 detí. Pravidelne organizujem najväčšie triatlonové preteky na Slovensku a zúčastňujem sa bežeckých maratónov či triatlonových pretekov v kategórií Ironman. Preto mi záleží na tom, aby rekreačné zóny, šport a aktivity pre deti a mládež boli dostatočne podporené.

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

V posledných rokoch som trávil veľkú časť svojho voľného času pomocou a starostlivosťou o svojich seniornych rodičov. Oblasť podpory starostlivosti o seniorov je mi teda srdcu blízka. Každý z nás jedného dňa bude potrebovať pomoc, preto chcem zvyšovať možnosti starostlivosti, ktoré v našom meste máme.

DOPRAVA A PARKOVANIE

To, čo sa nás denne týka, nás i najviac páli. Doprava je horúca všade na Slovensku, Žilinu nevynímajúc. Či už sú to dennodenné zápchy, zlé riešené križovatky, parkovanie alebo diaľničné spojenie, ktoré by celkovo odľahčilo dopravu. Historický je nám dané, že sme dopravným uzlom rôznych tovarov a služieb, preto považujem za mimoriadne dôležité proaktívne riešenie dopravných tém.

KOMUNIKÁCIA MESTA S OBČANMI

Primátor a poslanci majú slúžiť mestu a jeho obyvateľom, nie kamarátom z podnikateľských kruhov. Každý občan mesta má právo vedieť o akých peniazoch a investíciách sa v meste rozhoduje, kam sa mesto uberá, a preto otvorenejšiu komunikáciu mesta s občanmi vnímam ako mimoriadne potrebnú.

Naše mesto, náš život

Na post primátora som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát. V kampani nie som finančne zaviazaný ani politickým stranám, ani veľkopodnikateľom so skrytými záujmami. Chcem, aby obyvatelia Žiliny mali istotu, že ak si ma zvolia za primátora, vo výkone funkcie sa budem riadiť výhradne ich potrebami a svojím svedomím.

V najbližších mesiacoch chcem tráviť maximum času v uliciach Žiliny a viesť s Vami rozhovory. Jednak preto, aby som priamo od Žilinčanov získal podporu a podpisy, a teda silný mandát pre víziu s ktorou prichádzam. Ale tiež preto, aby som sa Vás pýtal na Vaše očakávania o ďalšom smerovaní nášho mesta. Aby som zistil Váš názor na to, čo považujete za potrebné vo svojom okolí a v Žiline riešiť. Ja svoju predstavu mám, ale zaujíma ma tá Vaša.