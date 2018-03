Začalo sa s upratovaním žilinských ciest

Letnú i zimnú údržbu má na starosti spoločnosť Žilinské komunikácie.

29. mar 2018 o 10:02 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinské komunikácie začali po zime čistiť zametacie vozidlá. Zatiaľ nahrubo vyčistili cesty v centre mesta, na sídliskách a postupne čistia aj komunikácie v mestských častiach.

Primátor mesta Igor Choma priznáva, že skoro na jar ulice mesta nevyzerajú príťažlivo. „Po rozpustení snehu sa mesto ukáže ako škaredé, špinavé, zaprášené, zaštrkované, ešte nezelené. Je to obdobie, ktoré je najškaredšie. Počasie je priaznivé, svieti slnko, sme na to pripravení. Ideme vyčistiť posypy a budeme sa mestu intenzívne venovať,“ povedal Choma.

Na častú kritiku, že Žilina je špinavé mesto odpovedá, že vždy je to o financiách, ktoré v rozpočte vyčlenia na upratovanie ulíc. „Keď dáme dvojnásobné množstvo peňazí, ten výsledok bude oveľa vyšší. Je to o prioritách. Poslanci si musia povedať, či chceme dať viac peňazí na zeleň a jej údržbu, alebo dáme viac na budovanie chodníkov, atakďalej.“

Čistenie miestnych komunikácií zabezpečuje spoločnosť Agát. Letnú i zimnú údržbu bude mať na starosti spoločnosť Žilinské komunikácie. „Robili sme verejné obstarávanie na spoločnosť, ktorá bude čistiť a starať sa o verejné komunikácie. Súťaž vyhrali Žilinské komunikácie. Oproti plánu sme ušetrili 400-tisíc eur,“ oznámil Igor Choma.

V Žilinských komunikáciách vlastní mesto Žilina takmer 20-percentný podiel. „My sme radi, že to vyhrala táto firma, lebo časť peňazí sa vráti do späť mesta. Žilinské komunikácie išli do súťaže, dali nižšiu cenu a veľmi dôkladne poznajú infraštruktúru mesta, vedia kedy a ako treba čistiť, majú spracované harmonogramy jednotlivých mestských častí,“ podotkol primátor. Podľa jeho slov by v tomto roku mala byť údržba komunikácii na vyššej úrovni.

Firma podľa zmluvy s mestom zabezpečuje strojné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe od posypového materiálu zametacím strojom. Ešte na jar ju čakajú opravy výtlkov a kosenie cestnej zelene.