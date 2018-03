FOTO: Takto sa radovali slovenskí futbalisti z víťazstva nad Albánskom

Výraznú rolu pri utorkovej výhre zohrali mladíci z MŠK Žilina.

28. mar 2018 o 22:49 SITA, Dominika Mariňáková

Pri domácom zápase slovenského futbalového tímu hráčov do 21 rokov by štvorica z nich mohla tento prívlastok použiť dvojnásobne. Samuel Mráz, Dávid Hancko, Juraj Chvátal a Filip Balaj totiž vybehli na rovnaký, žilinský, trávnik, ktorý je ich domácou pôdou aj na klubovej scéne. Nehovoriac o tom, že toto prostredie je dôverne známe aj bývalým šošonom v reprezentačnom výbere trénera Ota Brunegrafa, Nikolasovi Špalekovi a Denisovi Vavrovi, ktorý na zápas nastúpil s kapitánskou páskou.

Výhodu domáceho prostredia a podporu tribún dokázali slovenskí sokolíci pretaviť aj do výsledku, nad svojím súperom z Albánska triumfovali 4:1. Na góloch sa výrazne podieľali aj súčasní či bývali hráči MŠK, najmarkantnejším bol dvojgólový prejav Samuela Mráza.

Tri góly zo zápasov s Albánskom

Samuel Mráz patrí k ofenzívnym oporám MŠK Žilina a svoju formu si preniesol aj do slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. V piatkovom zápase 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska a San Marína rozhodol v Tirane v závere zápasu proti Albánsku (3:2), o štyri dni neskôr pred vlastnými fanúšikmi pod Dubňom skóroval dvakrát. Jeho prvý zásah v úvodnom polčase bol opäť víťazný.

"Podarilo sa mi dvakrát skórovať a som na to hrdý. Chcem sa poďakovať chalanom, že ma zásobovali dobrými centrami. Ja som sa im takto odvďačil," povedal 20-ročný zakončovateľ.

Jedným dychom však dodal, že napriek jednoznačnému výsledku utorkový zápas v Žiline nebol jednoduchý. "Bol to ťažký duel. Najmä v druhom polčase bol súper častejšie pri lopte. Dokázali sme ho však ubrániť a streliť viac gólov, to rozhodlo," myslí si.



Samuel Mráz prišiel do tímu "šošonov" pred touto sezónou a oba jeho góly mali žilinský podpis. Prvému zásahu predchádzala strela spoluhráča Juraja Chvátala do brvna, pri svojom druhom góle po zmene strán zužitkoval center bývalého kolegu zo žltozeleného dresu Nikolasa Špaleka. "Som tu v

podstate doma. Poznám prostredie, takže sa mi hralo lepšie. Podstatné však bolo, že sme všetci išli za víťazstvom," uviedol.

Postup do baráže majú vo vlastných rukách

Slováci zvládli oba zápasy proti Albáncom, a vďaka bezgólovej remíze Severných Írov s Islanďanmi majú všetko vo svojich rukách. Aktuálne s jednobodovým náskokom okupujú druhé miesto, no v závere kvalifikácie ich čaká trojica náročných súbojov - na Islande (11. septembra), doma proti

Estónsku (12. októbra) a napokon o štyri dni neskôr uzavrú kvalifikáciu v Severnom Írsku. "Snažíme sa to neriešiť, ale užívať. Do zápasov ideme vždy naplno. Stále máme o čo hrať a budeme sa tešiť na ďalší zraz a súperov," dodal Mráz.



Suverénnym lídrom "slovenskej" skupiny sú Španieli, ktorí dosiaľ nezaváhali a pravdepodobne ovládnu tabuľku 2. skupiny. Do baráže postúpia štyri najlepšie tímy na druhých miestach spomedzi jednotlivých skupín. Organizátor záverečného turnaja Taliansko má istotu účasti na ME, spoluhostiteľ San Maríno musí absolvovať kvalifikáciu.