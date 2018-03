V Tepličke ochutnávali dobroty a prispeli na charitu

V tomto roku vyzbierali viac ako 1400 eur.

28. mar 2018 o 9:25 Branislav Koscelník

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Ženy z Tepličky nad Váhom v sobotu zaplnili dva stánky s doma upečenými koláčmi, polievkami a nápojmi, ktoré núkali miestnym občanom. Po druhýkrát sa zapojili do charitatívneho podujatia Katolíckeho hnutia žien „Podeľme sa!“.

Každý sa mohol zastaviť, posedieť si a občerstviť sa. Ak mal záujem, venoval dobrovoľný príspevok na charitu. Výnos zbierky putuje na zriadenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci pre rodiny, tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi.

„Tvarohové buchty, zákusky, bábovky, makovníky, plnené rožky, najväčší záujem je o chlieb s masťou a cibuľou. K tomu ponúkame kapustnicu, zeleninovú polievku i šošovicovú s údeným mäsom,“ núkala okoloidúcich Marta.

Netradičná charitatívna zbierka sa organizuje po celom Slovensku už dvanásť rokov. V Tepličke sa do projektu zapojili po druhýkrát. „Minulý rok to vyhlásili biskupi v kostoloch. My sme o tom dovtedy nevedeli. S pánom farárom sme sa dohodli, že by bolo dobre ľudí podchytiť, aby sa dokázali podeliť. Schopnosť podeliť sa je znakom pôstneho obdobia,“ opísala motiváciu Tepličaniek jedna z organizátoriek Soňa Miháliková.

Akcia prebieha po celom Slovensku od začiatku do konca pôstu. V Tepličke ju chcú pravidelne organizovať na konci pôstneho obdobia.

„Jedlo nachystali ženy z celej Tepličky, ale aj z Mojša. Na charitatívnej akcii sa jedni podieľajú tak, že nachystajú pokrmy a druhí tak, že prídu sa občerstviť a dobrovoľným príspevkom prispejú na zbierku,“ doplnila Soňa Miháliková.

Minulý rok vybrali v Tepličke 897 eur. V tomto roku prialo organizátorkám počasie a v sobotu sa pri stánkoch na Námestí sv. Floriána zastavilo a na jedle pochutnalo množstvo ľudí. Na košické krízové centrum posielajú výťažok vo výške 1416 eur. „Keď vidíte, že ľudia sa dokážu zmobilizovať a zjednotiť za dobrú vec, suma vybraných peňazí je druhotná. Ľudia to nosia s radosťou,“ dodala Soňa Miháliková.

Prvý ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v roku 2007. Čistý výťažok zbierky vtedy putoval neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach, ktorá ich použila na opravu a rozšírenie kapacity domova a komunitného centra.

V minulom roku narátali organizátori 276 aktivít, na ktorých vyzbierali takmer 30-tisíc eur. Výnos poslali na zriadenie Centra pre rodiny, tehotné ženy a matky s deťmi v zložitých životných situáciách v Ružomberku.