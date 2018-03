Žilinská treska je legenda. Ryba Žilina za to ďakuje svojim zákazníkom

Spoločnosť Ryba Žilina - najväčší výrobca tradičnej slovenskej špeciality, tresky v majonéze – prichádza s novou ideou marketingovej komunikácie. Postarala sa o ňu brandingová agentúra Generations.

28. mar 2018

Posolstvo kampane je jednoduché, ale o to výstižnejšie. Líder na trhu rybích výrobkov ním adresne ďakuje svojim verným zákazníkom, ktorí pomohli tomu, že sa zo žilinskej tresky stal legendárny produkt.

Kampaň „Legenda zo Žiliny“, ktorej cieľom je ďalej posilňovať image spoločnosti Ryba Žilina ako najväčšieho výrobcu tresky v majonéze na Slovensku a tým posilňovať trhovú pozíciu a predaj produktov značky PRETO Ryba Žilina, vychádza z niekoľkých faktov.

„Náš žilinský závod je najdlhšie nepretržite fungujúcou prevádzkou na spracovanie rýb na Slovensku. Treska v majonéze sa u nás vyrába už 64 rokov, od roku, kedy bola vynájdená jej receptúra. Žilinskej treske preto právom patrí prívlastok legendárny produkt, ktorí Slováci milujú celé desaťročia. Podľa prieskumov, ktorými disponujeme, je to práve naša Treska Exklusiv, pri ktorej zákazníci prejavujú najvyšší index spokojnosti v porovnaní s ostatnými treskami na trhu. Sú to presne oni, naši spokojní a verní zákazníci, ktorí pomohli tomu, aby sa zo žilinskej tresky stala legenda. Za to im patrí naša vďaka,“ hovorí generálny riaditeľ Ryba Žilina, Michal Britvík.

O rastúcej obľúbenosti žilinskej tresky svedčia aj každoročne sa zvyšujúce čísla predaja. „V roku 2017 sme predali viac ako 3 000 ton tresky v majonéze,“ uvádza Michal Britvík a dopĺňa: “V minulom roku sme opäť získali aj ocenenie Superbrand, ktoré tento status ešte podčiarkuje. Naša Treska je naozaj legendárna a ľudia na Slovensku ju jedným dychom spomínajú s ďalšími super značkami ako sú Vinea, či Horalka”.

Kampaň rozpracováva ako kľúčový koncept poďakovanie. To je zákazníkom tlmočené základným headlinom: „Ďakujeme, že ste nám pomohli vytvoriť legendu. Je aj vaša.“ Myšlienku zakončuje „vlastnoručný“ podpis značky PRETO Ryba Žilina, ktorá aj týmto prvkom dodáva osobnejší rozmer do komunikácie. Ten podporuje aj rozpracovaný systém personifikácie poďakovania. Ryba Žilina ďakuje vo vizuáloch kampane rôznym skupinám ľudí, presne podľa cieľových skupín konkrétnych médií a komunikačných kanálov. Prihovára sa tak napríklad obyvateľom konkrétnych miest, čitateľkám konkrétneho lifestyle magazínu, zákazníkom partnerského obchodného reťazca, samozrejmosťou je aj customizácia v online prostredí.

Ryba Žilina prijíma koncept poďakovania nielen ako ideu pre svoju marketingovú komunikáciu, ale implementuje ho aj do života firmy. Adresné a osobné poďakovanie zo strany zástupcov top manažmentu firmy rozpošle aj svojim obchodným partnerom. „Nezabúdame ani na svojich vlastných zamestnancov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v procese ochrany tradície a zároveň citlivého zvyšovania kvality našich produktov na čele s treskou v majonéze. V kontexte novej komunikačnej iniciatívy chystáme prekvapenie aj pre nich,“ prezrádza Michal Britvík.

Autorom myšlienky a realizátorom kampane je brandingová agentúra Generations, s ktorou Ryba Žilina spolupracuje od februára tohto roku. “Nejde len o ďalšiu kampaň. My sme dlhšiu dobu analyzovali spoločnosť aj jednotlivé značky v portfóliu a definovali sme unikátny positioning Tresky a ideu, ktorá bude strategicky fungovať dlhodobo a unikátne ku všetkým stakeholderom a zároveň nezávisle od typu médií rovnako silno. Idea funguje vo vzťahu k majiteľom, obchodným partnerom, zákazníkom, k všetkým zamestnancom - sales, marketing, HR atď., v TV či online. To je pre naše chápanie budovania značky kľúčové. Značka má byť konzistentná dovnútra aj navonok,” povedal Daniel Bradáč, Managing partner brandingovaj agentúry Generations.

Kampaň „Legenda zo Žiliny“ štartuje 27. marca a jej prvá vlna potrvá do mája. V rámci B2C komunikácie bude prezentovaná printovou inzerciou, POS komunikáciou a významnú časť media mixu zohrávajú aj sociálne médiá Facebook a Instagram. V ďalšej vlne kampane sa počíta aj s OOH komunikáciou.

Vizitka kampane:

Názov: kampaň Legenda zo Žiliny

Reklamná agentúra: Generations

Chief Creative & Strategy Director: Daniel Bradáč

Copywriter: Renáta Péterová

Creative Director: Jakub Zeman

Art Director: Monika Holečková

Strategist & Social Media Specialist: Lucia Franková

Account Manager: Lucia Sviteková