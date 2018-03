Nová tvár na lavičke Bitarovej, na jar ju povedie Peter Holec

V zostave bitarovského tímu nájdeme viacero známych futbalových mien.

27. mar 2018 o 14:35 Dominika Mariňáková

Futbal v Bitarovej zažil cez leto zmenu, tím mužov postúpil z II. DOXXbet triedy Oblastného futbalového zväzu Žilina o stupienok vyššie, do I. DOXXbet triedy. Cez zimu prišla ďalšia zmena, Jaroslava Krkošku na poste trénera vystriedal Peter Holec.

Známy bývalý futbalový brankár bol ešte v minulej sezóny aktívnym hráčom. Na ihrisko sa však v drese Bitarovej často nedostal. „Pred trištvrte rokom som pôsobil v Karvinej ako tréner brankárov, takže som nechodieval často na zápasy. Keď sa však dalo, prišiel som pomôcť,“ vysvetľuje Peter Holec.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Obrovské skúsenosti v drese Bitarovej

V kabíne sedel spolu s hráčmi ako Vlado Labant, jeho brat Braňo Labant, Vladimír Veselý, Igor Tatranský či Tomáš Šimček. „Pamätám si jeden zápas, keď sme sa všetci stretli na ihrisku a dokopy tam v tej chvíli bolo cez tisíc ligových duelov. Smiali sme sa na tom, bola to rarita pre ľudí aj pre hráčov. Bolo mi veľkým potešením s nimi hrať a teraz je mi cťou ich trénovať. V tejto sezóne do kádra pribudol ešte Tomáš Škrobák, takisto výborný tréner i brankár. Máme tu osobnosti, ktoré hrali Champions League, vyhrali tituly, majú na konte stovky ligových zápasov,“ hovorí čerstvý kormidelník Bitarovej.

On sám má za sebou bohatú futbalovú minulosť. Pôsobil v drese Žiliny, Petržalky či Českých Budejovíc a pražského Bohemiansu, po aktívnej kariére presedlal na trénerskú. Aktuálne sa snaží adaptovať ako tréner Bitarovej. „Zimná príprava bola v podmienkach na úrovni okresnej prvej triedy veľmi špecifická. Najmä pre mňa, keďže som celý život pôsobil v profesionálnom futbale a teraz sa musím preorientovať,“ prezrádza Peter Holec.

Prečítajte si tiež: Regionálny a oblastný futbal: Jar odštartovala naplno

V čom teda spočívajú špecifiká tréningového procesu mužstva z prvej triedy? „Musíme všetko riešiť operatívne, pracovať s chlapcami tak, aby na tréningy vôbec prišli. Plánovať ich podľa toho, ako chodia do škôl či do práce. Snažili sme sa trénovať aspoň raz týždenne spoločne s dorastencami a cez víkendy sme absolvovali prípravné zápasy.“

Veľkú motiváciu by pre mladých hráčov mohla predstavovať práve prítomnosť vyššie spomínaných skúsených futbalistov. Podľa Petra Holeca to však nie je celkom tak: „Žiaľ, realita je iná. Ani toto často nedokáže presvedčiť chlapcov, aby prišli na tréning či na zápas. Snažíme sa na tom pracovať, je to však najmä o samotných hráčoch, o ich chcení. Tá spolupráca musí byť vzájomná. Tí, ktorí to budú chcieť pochopiť, to pochopia.“

Kvalitná defenzíva

Hoci je Bitarová v súťaži v tejto sezóne nováčikom, povestné platenie nováčikovskej dane sa na jej výsledkoch výrazne nepodpísalo. Po jeseni figurovala na piatej priečke tabuľky, len o skóre za štvrtými Gbeľanmi či o dva body za treťou Nededzou. V prvej polovici sezóny sa prezentovala najmä výbornou defenzívnou prácou, v jedenástich zápasoch inkasovala štrnásť gólov. Menej, trinásť, mali na konte už len Gbeľany.

„Vzadu hrá spomínaný Braňo Labant s Vladom Veselým, v bránke sa strieda Igor Tatranský s Tomášom Škrobákom. Takéto osobnosti dokážu defenzívu spojiť a od toho sa odvíja všetko ostatné. No čo sa týka ostatných hráčov, ten výber je v nižších súťažiach obmedzený. Pracujeme teda s tým, čo máme,“ približuje šéf bitarovskej lavičky.

Slová chvály adresuje členom futbalového klubu, ktorí tímu zabezpečujú výborné podmienky: „V Bitarovej pribudli pred touto sezónou nové kabíny, o ihrisko sa kompetentní starajú. Vzhľadom na pôsobenie v okresnej súťaži je to naozaj slušné zázemie. Ľudia, ktorí v Bitarovej pracujú okolo futbalu, na čele s predsedom klubu, pánom Radom Martiníkom, Jurajom Drdákom a ďalšími obetavými funkcionármi či sponzormi, tomu dávajú naozaj veľa. Taký servis či občerstvenie, aký majú pri zápasoch chalani, som nevidel azda ani v prvej lige. Ak nie kvôli mne, práve kvôli týmto ľuďom by sa aj domáci hráči mohli spojiť a zamakať. Dnes nič je zadarmo, všetko stojí peniaze, čas a energiu. Treba si to vážiť.“

Bitarovskému tímu by mohlo prospieť aj to, že pred jarnou časťou sezóny nepociťuje žiaden tlak. „Momentálne je mojou úlohou konsolidovať mužstvo, pracovať na tom, aby chalani chodili na tréningy, na zápasy a bavili sa futbalom. V týchto súťažiach by to malo byť o radosti, o partii, na tom chceme stavať. Žiadne výsledkové tlaky tam nie sú. Uvidíme, ako sa to postupne vyvinie,“ dodáva Peter Holec na záver.