Regionálny a oblastný futbal: Jar odštartovala naplno

Prinášame vám výsledky víkendových stretnutí.

26. mar 2018 o 16:32 Tomáš Hládek, Martin Gonek

III. liga - Súboj Krásna s Tepličkou rozhodol jediný gól

Krásno nad Kysucou – Teplička nad Váhom 1:0 (0:0)

Gól: 82. Dzirbík. Rozhodoval Kuteľ, 250 divákov. ŽK: Staňo, D. Pagáč, Rajnoha, Macura, T. Ševčík (Krásno).

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Milec, Ozimý, Radovanović, Kapusniak (59. Pleva, 83. Zajac), Hložný, Bugala, Blaščik, Masnica (66. Kubica), Líška.

Zápas sa hral na ťažkom teréne. V prvom polčase to bol bojovný futbal, lopta sa pohybovala medzi šestnástkami. Za zmienku stojí 15. minúta, keď si domáci vypracovali sľubnú šancu. Brankár Ďuríček bol však pozorný. Útočníci Tepličky sa na ťažkom teréne lepšie pohybovali a robili domácej defenzíve veľké problémy. Do ideálnej streleckej pozície sa však hostia nedostali, a tak sa šlo do kabín za stavu 0:0. Po obrátke začali lepšie hostia z Tepličky nad Váhom. V 49. minúte v ideálnej streleckej pozícii netrafili Gavlákovu bránu. O päť minút neskôr sa Krásno nad Kysucou ocitlo po peknej kombinácii v čistej šanci. Diváci sa však gólu opäť nedočkali, keď obrana Tepličky sľubnú akciu domáceho celku zmarila. Rýchlonohí útočníci neustále robili problémy domácej obrane a v 60. minúte vystrelili na domácu bránu, Gavlák bol však na správnom mieste. Hneď z protiútoku sa pekne uvoľnil Jakubec, prudká strela skončilo mimo hosťujúcej svätyne. Od 70. do 80. minúty sa na ihrisku nič podstatné neudialo, oba tímy vyčkávali. V 81. minúte hostia založili peknú akciu, ale domáca obrana prudkým odkopom poslala do útoku štyroch hráčov. Krásno sa dostalo do prečíslenia, prvá strela ešte skončila na Ďuríčkovej žrdi, ale Dzirbík z dorážky nekompromisne otvoril skóre – 1:0. Teplička sa v posledných minútach snažila vyrovnať, ale na výsledku to už nič nezmenilo.

Ostatné výsledky: Čadca – Detva 2:2, Žarnovica – Liptovská Štiavnica 3:0, Martin – Rimavská Sobota 2:2, Fiľakovo – Námestovo 2:0.

Zápasy Lučenec – Kalinovo a Liptovský Hrádok – Banská Bystrica boli odložené.

1. Lučenec 15 11 2 2 33:13 35

2. B. Bystrica 16 10 4 2 32:13 34

3. R. Sobota 16 9 3 4 51:25 30

4. Lip. Hrádok 15 9 2 4 33:21 29

5. Kalinovo 16 9 0 7 26:19 27

6. Žarnovica 17 8 3 6 21:24 27

7. Námestovo 17 7 5 5 32:24 26

8. Krásno n. K. 17 7 3 7 24:26 24

9. Martin 16 6 4 6 28:23 22

10. Čadca 16 6 3 7 30:28 21

11. Or. Veselé 15 6 2 7 20:20 20

12. Nová Baňa 16 5 4 7 30:29 19

13. Teplička 16 5 3 8 25:31 18

14. L. Štiavnica 16 5 3 8 14:29 18

15. Fiľakovo 16 4 0 12 17:42 12

16. Detva 16 0 1 15 12:61 1

IV. liga - Stráňavy uštedrili Bytči päťku

Bytča – Stráňavy 0:5 (0:1)

Góly: 16. a 74. Rolček, 63. Chrachala, 78. Hanuliak, 83. Ševčík. Rozhodoval Gregorec, 150 divákov. ŽK: Janči M.

BYTČA: Baláž – Kocian, Pavlík, Daniš (75. Hrtánek), Čikota, Špánik, Malík, Gašperík (46. Sakala), Gajdošík (61. Čupec), Mikula, Šimák.

STRÁŇAVY: Gálik – Juriga, Belaník, Janči M., Ivan, Bukovčan (87. Brezáni), Hanuliak (78. Remek), Čerňan (67. Tandara), Ševčík, Chrachala, Rolček (84. Hreus).

Zápas sa hral na veľmi ťažkom teréne, ktorý bol na hranici regulárnosti. Stráňavy tomuto terénu prispôsobili aj svoju taktiku, keď sa snažili nakopávať dlhé lopty za obranu, ktoré boli ako šité na mieru pre rýchlych hosťujúcich hráčov. Prvý gól prišiel už v 16. minúte, keď sa trafil Rolček. Zápas sa zlomil v druhom polčase gólom Chrachalu, po ktorom domáci už nenašli potrebné sily na vzdorovanie hosťom, ktorí pridali ešte tri góly. V tábore hostí vládne s výsledkom spokojnosť.

Žabokreky – Terchová 1:2 (1:1)

Góly: 15. Valášek – 40. Kačáni, 56. Gorelčík. Rozhodoval Halfar, 150 divákov. ŽK: Šulan, Brna M., Hulej, Maruniak – Gorelčík, Oberta, Jánošík J., Švec.

TERCHOVÁ: Krivulčík – Perexta, Gorelčík (85. Sedúch), Tlacháč, Oberta (74. Švec), Papala, Ďurica, Puček, Gallo, Jánošík J. (60. Cingel), Kačáni.

Futbalisti Terchovej nastúpili po piatich mesiacoch na prírodnej tráve, keďže prípravu absolvovali na tráve umelej, no aj tak cestovali k predposlednému mužstvu s cieľom vyhrať. V 11. minúte Ďurica, po spätnej prihrávke Pučeka, bránu prestrelil. O tri minúty center domáceho hráča sfúkol vietor do brány a bolo 1:0. V 38. minúte sa po prihrávke Tlacháča uvoľnil Puček, ale jeho strelu brankár zneškodnil. Štyridsiata minúta priniesla vyrovnanie, keď sa po signály z rohového kopu presadil Kačáni. Hostia mohli ísť do šatní s vedením, ale Gorelčíkove uvoľnenie cez troch a následné málo razantné zakončenie Ľahký ľahko chytil. V druhom polčase domácim skoro vyšiel rýchly brejk, ale Krivulčík výborným zákrokom zachránil na bránkovej čiare. V 56. minúte sa Terchová dostala do vedenia, keď Ďurica našiel Gorelčíka a ten nedal Ľahkému šancu – 1:2. Následne si Terchová vypracovala ešte veľké šance, ale Puček, Perexta a Sedúch neuspeli. Hráči Terchovej tak dali trojbodový darček k narodeninám prezidentovi klubu Holúbkovi.



Rosina – Dolný Kubín 0:3 (0:3)

Góly: 16., 20. a 41. Šípka. Rozhodoval Burger, 200 divákov. ŽK: Baričák (D. Kubín)

ROSINA: Jurčenko – Gajdoš M., Jaroš, Mrázik, Bistiak (75. Martinčo), Hruboš, Tabak, Kurucár (70. Mičiak), Turský, Šustek (46. Draxler), Gajdoš E.

Zápas v Rosine sa prakticky rozhodol už v prvom polčase, ktorí domáci futbalisti nezvládli. Hlavnou príčinou ich neúspechu sa stal Richard Šípka, ktorý už v prvom polčase zaznamenal hetrik a položil tak základy pre výhru hostí. Domáci v druhom polčase už nenašli síl na obrat a tak všetky tri body ukoristili hostia z Kubína.

Ostatné výsledky: Staškov – KNM 3:1, Ružomberok B – Makov 4:2, Belá-Dulice – Závažná Poruba 7:2, Diviaky – Tvrdošín 0:0, Trstená – Bánová preložené na 1.5.2018.

1. Ružomberok B 17 14 2 1 83:13 44

2. Terchová 16 11 2 3 44:17 35

3. Bánová 16 10 2 4 32:10 32

4. Rosina 17 10 1 6 34:32 31

5. Stráňavy 17 9 3 5 41:33 30

6. Belá-Dulice 16 8 1 7 42:36 25

7. Staškov 17 7 3 7 37:40 24

8. Diviaky 17 7 3 7 24:31 24

9. Makov 15 6 3 6 33:26 21

10. Dolný Kubín 17 6 3 8 34:34 21

11. Tvrdošín 17 5 4 8 23:33 19

12. Záv. Poruba 17 6 1 10 26:37 19

13. Bytča 16 6 1 9 18:37 19

14. KNM 17 4 2 11 24:44 14

15. Žabokreky 17 4 1 12 17:45 13

16. Trstená 16 3 2 11 16:58 11

V. liga - V derby úspešnejší Predmier

Predmier – Štiavnik 1:0 (1:0)

Gól: 28. Pobijak A. Rozhodoval Štrba, 150 divákov. ŽK: Bambúch.

PREDMIER: Uríček – Bačík R., Rosa, Tomaník, Husár, Pobijak M., Klus T. (86. Kučera), Pistovčák, Bačík M., Bajza, Pobijak A. (86. Hujo J.).

ŠTIAVNIK: Mištrík – Hajko, Kostelný, Milúch, Piroha (66. Šutara), Bambúch, Pobiak, Všelko, Lulák (73. Hujo T.), Kahát, Gulán.

Prvé jarné kolo prinieslo derby zápas v podobe súboja Predmieru so Štiavnikom. Prvých dvadsať minút boli aktívnejší hostia. Následne sa hra vyrovnala. Predmier udrel po chybe stopéra hostí, za ktorého prepadla lopta a Andrej Pobijak poslal Predmier do vedenia. V druhom polčase patrila hra hosťom najmä v druhej polovici. V 90. minúte sa takmer podarilo hosťom vyrovnať, ale ich zakončenie si cestu do domácej brány nenašlo. Predmier sa tak môže tešiť z víťazstva po vyrovnanom zápase.

Varín – Strečno 0:2 (0:1)

Góly: 34. Melo, 90. Kašjak. Rozhodoval Čuboň, 100 divákov. ŽK: Kadrliak, Lopušan, Koňušiak P. – Ilovský, Beháň J., Bielik, Padala, Štadáni.

VARÍN: Ružička – Hruška T., Repáň, Repaský, Kadrliak (79. Hruška), Lopušan, Koňušiak P., Ferjanec, Cvacho, Koňušiak Ľ. (84. Chebeň), Kubovich.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Samec, Beháň M., Bielik, Ilovský, Beháň J., Padala (77. Barošinec), Labuda (87. Syrovatka), Melo (66. Štadani), Kašjak.

Špecifický zápas to bol pre Michala Bielika, ktorý sa počas zimnej prestávky presťahoval na opačnú stranu Váhu do Strečna. Na ťažkom teréne boli aktívnejší hostia zo Strečna, ktorým však chýbala väčšia efektivita. Gól sa im podarilo dať v 34. minúte po zakončení Mela. Na hru oboch tímov mal vplyv ťažký terén. V závere zápasu spečatil víťazstvo hostí Kašjak, ktorý sa počas zimy vrátil z hosťovania v Turzovke.

Turzovka – Višňové 2:4 (2:3)

Góly: 18. a 42. Šmahajčík – 10. a 29. Turský, 38. a 74. Sventek. Rozhodoval Vrtich, 150 divákov. Bez kariet.

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Kočiš, Ondák, Minračík, Majtán (31. Gaško), Povinec, Sventek, Ťažký, Majtanik (90. Štefanica O.), Turský, Vlasatý (89. Štefanica A.).

Po desiatich minútach hry otvoril skóre Turský – 0:1. Po chybe hostí sa podarilo vyrovnať domácemu kanonierovi Šmahajčíkovi. O 11 minút však Višňové opäť viedlo, keď to opäť padlo Turskému. Na Turského nadviazal Sventek rozdiel medzi celkami bol dvojgólový. Turzovke sa podarilo znížiť ešte v prvom polčase, keď opäť zaúradoval Šmahajčík. V 74. minúte dal bodku za výhrou Višňového Sventek, ktorý uzavrel skóre presnou hlavičkou.

Ostatný výsledok: Rudinská – Čierne 1:1.

Zápasy Skalité – Rajec, Belá – Vysoká nad Kysucou a Rajecké Teplice-Konská – Zborov nad Bystricou boli odložené.

1. Čierne 14 6 7 1 31:21 25

2. Rajec 13 7 3 3 30:21 24

3. Skalité 13 6 5 2 27:17 23

4. Turzovka 14 6 3 5 41:28 21

5. Strečno 14 6 3 5 24:29 21

6. Belá 13 7 0 6 24:33 21

7. Zborov n. B. 13 5 4 4 19:18 19

8. Višňové 14 5 3 6 23:20 18

9. Predmier 14 5 3 6 20:22 18

10. Vysoká n. K. 13 5 2 6 32:24 17

11. Štiavnik 14 4 4 6 27:34 16

12. Raj. Teplice 13 4 3 6 28:33 15

13. Varín 14 3 3 8 21:34 12

14. Rudinská 14 2 5 7 25:38 11

I. DOXXbet trieda ObFZ Žilina Dospelí - Doma vyhralo len Veľké Rovné

Stráža – Bánová B 0:5 (0:1)

Góly: 5. Halama, 47., 54. a 70. Sulovský, 57. Polóni. Rozhodoval Lonc, 30 divákov.

STRÁŽA: Jančula – Rogoň, Pecko, Ďurana, Miho, Užák (76. Jankovský), Bielik, Vozárik, Repáš (54. Švejdík), Cingel (54. Poliak), Willinger.

BÁNOVÁ B: Juhás – Chalúpka (71. Popelka), Šupej, Ďuratný, Kostolný, Šramo, Polóni, Martoník, Halama (79. Síkora), Sulovský, Mára (67. Matta).

V zápase mala navrch rezerva Bánovej, ktorá svoju prevahu potvrdila jedným gólom v prvom polčase. V druhom hostia nasúkali domácim ďalšie štyri kúsky a vysoko vyhrali. Základným kameňom úspechu bol najmä trojgólový Lukáš Sulovský.

Veľké Rovné – Horný Hričov 4:2 (1:1)

Góly: 18. Kostán, 54. a 61. (pen.) Malík, 75. Mičlo – 44. Králik R., 88. Zelník. Rozhodoval Vlasatý, 100 divákov. ŽK: Mičlo, Tarabík, Kostán – Hlucháň.

V. ROVNÉ: Jandzík A. – Rehák (62. Korbáš), Suchomel, Tarabík A., Mičlo, Belčík, Milučký, Malík, Tarabík J. (80. Beran), Jandzík J. (87. Čvapek Jo.), Kostán (75. Čvapek Ju.).

H. HRIČOV: Šoška – Králik R., Adamec, Jordán, Makovický, Hlucháň, Zelník, Králik M., Káčer (80. Vydra), Janík, Plačko.

Súboj tímov zo spodnej polovice tabuľky, po vyrovnanom prvom polčase, zvládli lepšie domáci futbalisti. V druhom polčase po dvoch góloch Malíka a jedným Mičla ušli hosťom na rozdiel troch gólov. Tým sa už len podarilo znížiť dve minúty pred koncom duelu zásluhou Zelníka.

Považský Chlmec – Gbeľany 0:2 (0:0)

Góly: 46. Kabašta, 85. Gašper. Rozhodoval Kúdelka, 50 divákov. ŽK: Holboj R. ml, Holboj R. st.

P. CHLMEC: Orvan – Čejka P., Holboj R. st., Vozar (60. Gašpierik), Andreanský, Veselý (88. Krupík), Čejka P., Jaroš, Marčan, Holboj R. ml., Kodaj.

GBEĽANY: Kasman – Kabašta (89. Ďugel), Jadroň, Sabo, Melo, Hodoň, Miček (72. Adamovský), Trhančík D. (88. Novosad), Špirka, Mihalík (76. Gašper), Poleť.

Favorit zápasu zlomil domáci odpor až na začiatku druhého polčasu, keď sa hneď po zmene strán presadil Kabašta. Definitíva víťazstva pre hostí prišla v 85. minúte, keď striedajúci Gašper prekonal Orvana. V Chlmci sa tak prekvapenie na úkor favorita nekonalo.



Bitarová – Lietavská Lúčka 1:7 (0:1)

Góly: 85. Mičuda – 32. Švikruha, 57. a 82. Baranovič, 60. Sluka, 63. Závodník, 69. Frko, 87. Zuzula. Rozhodoval Kaštan, 50 divákov.

BITAROVÁ: Škrobák (46. Rossák) – Veselý, Ftorek, Gaňa, Tomaščík (70. Kurej), Németh, Labant, Kubica Š. (46. Kubica M.), Gašperec, Mičuda, Špánik (83. Dobroň).

L. LÚČKA: Kramar – Tomaščík, Gašpierik, Benko, Sventek, Baranovič, Závodník (74. Urbánek), Ďurica (70. Urbánek), Sluka (62. Frko), Švikruha (67. Klandúch), Zuzula.

V zápase hranom na umelej tráve v Kysuckom Novom Meste sa ujali vedenia hostia po góle Švikruhu. V druhom polčase na čo hostia siahli to skončilo gólom. Čestný úspech Bitarovej zaznamenal v 85. minúte Mičuda. Líder tabuľky tak deklasoval Bitarovú.

Zápasy Kotešová – Zástranie, Kolárovice – Nededza boli odložené.

1. L. Lúčka 12 11 0 1 41:15 33

2. Kotešová 12 9 1 2 42:17 28

3. Gbeľany 12 8 0 4 29:13 24

4. Nededza 11 7 2 2 29:16 23

5. Bitarová 12 6 3 3 19:21 21

6. K. Poruba 11 6 1 4 28:20 19

7. Bánová B 13 4 2 7 21:29 14

8. Zástranie 12 4 1 7 16:23 13

9. Kolárovice 10 4 0 6 18:18 12

10. H. Hričov 13 4 0 9 19:38 12

11. Stráža 12 3 1 8 13:27 10

12. V. Rovné 13 3 1 9 10:29 10

13. P. Chlmec 11 2 0 9 10:29 6

II. DOXXbet trieda ObFZ Žilina Dospelí - Jablonové si upevnilo vedúcu pozíciu

Hvozdnica – Rašov 5:1 (1:1)

Góly: 16, 78. V. Mračník, 50. V. Králik, 76. Pobiják, 83. Cedzo – 26. Kardoš ŽK:V. Králik. Rozhodoval: M. Matula. 200 divákov.

Hvozdnica: M. Králik – Gašperec, M. Mračník, Ja. Kolek, Gajdoš (26. V. Králik), Ju. Kolek, P. Králik, Cedzo, Hraboš (80. Majštiník), Pobiják (78. S. Minárik), V. Mračník.

Rašov: Kurinec – Blaško, Klapčík, I. Kresáň (76. Hubocký), Patyka, Kardoš, P. Lipka, Feranc, Buču, Čižmárik, Smatana (46. T. Lipka).

Hvozdnica sa po zimnom spánku zobudila do potentnej jari. Jej hráči nastrieľali päťku hosťom z Rašova. Tí sa nezmohli na viac ako jeden gól.



Jablonové – Divina 5:0 (4:0)

Góly: 8. Hanzel, 16 Galo, 36. Hôrecký, 43. J. Čička, 78. M. Čička. ŽK: I. Čička – Ovečka. Rozhodoval: M. Michal. 50 divákov.

Jablonové: Sedlák – Bučo, J. Čička, Hanzel, Ľ. Galo (53. B. Galo), L. Čička, I. Čička, Hôrecký (69. A. Galo), M. Čička, Hrabovský, Kecík (61. T. Čička).

Divina: Placek – Porubän, Ovečka, Lokaj (81. Ďungel), Harvánek, Praženec, Kopčan, Gažo (59. Vričan), Baraj, Žeriava, Michalec.

Jablonové doma privítalo Divinu a štedro jej nabalilo päť gólov. Oceľová defenzíva domácich na čele s gólmanom bola bezchybná. Domáci fanúšikovia sa radovali z víťazstva.



Petrovice – Krasňany 2:1 (1:1)

Góly: 30. B. Hrtánek, 90. Gajdoš – 31. Ripel. ŽK: S. Mokryš, Levko – Maťko, Bielka, Trnka, Boka. Rozhodoval: Blaško. 100 divákov.

Petrovice: Pupík – Zahradník (68. J. Cigánik), S. Mokryš, Máček, Dvorák (81. Caránek), M. Mokryš, Gajdoš, Mäsár, B. Hrtánek, Š. Hrtánek, Levko (57. Remenec).

Krasňany: Peťko – Maťko, Ripel, Lopušan, Hanuliak, Bielka, Bela (71. Zázrivec), Laščiak (78. Ľ. Cigánik), Trnka, Milec, Boka.

Petrovice hrali s Krasňanmi vyrovnanú partiu. Predbiehali sa akurát v zahadzovaní príležitostí. Keď však hostia zahodili trestuhodne tutovku, domáci ich z brejku potrestali. Gajdoš gólom v 90. minúte rozhodol o víťazovi.



Mojš – Hliník 3:2 (1:1)

Góly: 18. Káčer, 51. Ďuriš, 86. Hubočan – 30, 71. S. Čebek. ŽK: Remek, Hubočan – P. Čebek, Weber, S. Čebek, Gajdošík. ČK: 87. Schmied – 87. S. Čebek. Rozhodoval: Sikora. 50 divákov.

Mojš: Nikrmajer – Ľ. Remek, Ďuriš, Káčer (85. Janza), M. Turanec, Zuziak, Drábek (48. Adamčík), M. Remek, S. Turanec (81. Peťko), Hubočan, Schmied.

Hliník: Majtán – Šebeňa, Treskoň, Barčák (60. Bočko), Šimek, P. Čebek (46. Šutarík), S. Gabaj, Weber (85. Chrenko), S. Čebek, M. Gajdošík (78. Bujný), E. Gajdošík.

Mojš hral s Hliníkom vyrovnanú partiu. Remíza po polčase a nuda na tribúnach to dosvedčia. Zo šatne však vybehol Mojš ako vymenený. Diktoval tempo, čo sa napokon podpísalo na konečnom výsledku.

Dlhé Pole – Teplička B 3:1 (3:0)

Góly: 1. 5, Badura, 38. Dzirbík – 46. F. Šeliga. ŽK: P. Bohdan. Rozhodoval: Žiak. 50 divákov.

Dlhé Pole: M. Badura – P. Bohdan, K. Bohdan, Dzirbík (87. Podešva), Popluhár, B. Badura, Rybárik, Štens, Šušlík, Milo (83. Turský), Tornary.

Teplička B: Oleš – Sotolár, L. Machyna, F. Šeliga, Poliak, Stančík, F. Šeliga (55. Kupčík), Machyna, Boďa, Majerčík, Vlčák.

Dlhé Pole zvládlo prvý polčas na výbornú. Začiatok druhého akoby prispali. Facka zo 46. minúty ich však prebrala natoľko, že doma viac neinkasovali a zvíťazili 3:1.

Stretnutie Hôrky – Hlboké bolo zrušené pre neprispôsobilý terén, zápas Turie – Nezbudská Lúčka sa odohrá 1. mája.

1. Jablonové 14 12 2 0 41:10 38

2. Teplička B 13 10 0 3 38:16 30

3. Dlhé Pole 12 7 3 2 26:18 24

4. Rašov 14 7 1 6 38:28 22

5. Nezb. Lúčka 12 6 2 4 35:30 20

6. Hlboké 12 6 1 5 34:20 19

7. Hvozdnica 13 5 3 5 38:26 18

8. Petrovice 13 5 3 5 30:34 18

9. Hôrky 12 4 3 5 22:26 15

10. Krasňany 14 4 3 7 29:35 15

11. Divina 14 3 4 7 26:43 13

12. Hliník 13 3 3 7 26:34 12

13. Mojš 14 3 2 9 25:41 11

14. Turie 12 0 2 10 13:60 2

III. DOXXbet trieda Dospelí „A“ ObFZ Žilina - Dva duely sa odohrajú v náhradnom termíne

Dolná Tižina – Podhorie 2:0 (2:0)

Góly: 20. Krajíček, 38. (PK) M. Šmehyl. ŽK: J. Kubík – Kelemen, M. Chodelka. Rozhodoval: Milo. 20 divákov.

Dolná Tižina: Bela – Jaššo, M. Šmehyl (72. Buchta), Ďurica, Krajíček, Mucha (61. Bačinský), Šugár (82. S. Šušoliak), M. Kubík, J. Kubík, M. Šmehyl, F. Šmehyl (86. M. Šušoliak).

Podhorie: Zbytek – Kelemen, M. Chodelka, Riboň, A. Chodelka (57. M. Gelatka), Rakovan, Borak, J. Košša (86. Šupej), T. Košša (78. Kováč), I Gelatka (57. Brezianský), B. Gelatka.



Ďurčiná – Lietava 3:2 (2:1)

Góly: 19. Kozarec, 27. M. Kotrík, 90. Baraník – 35. (PK) Hulín, 84. Nimohaj. ŽK: P. Albert, M. Kotrík, Arpáš- Hulín. Rozhodoval: Kmetík. 30 divákov.

Ďurčiná: T. Albert, P. Albert (66. Očko), M. Kotrík, P. Kotrík, Miko, V. Albert (46. Baraník), Arpáš, Martinko, J. Albert (85. Vričan), Kozarec, J. Nemček (80. Bakoš).

Lietava: J. Súlovský – Janoška (52. Štuller), Kovár, Mičenec, D. Sulovský, Hulín (54. Svetlovský), Smetana, Nimohaj, Barčiak, Janoška, Brezáni (73. Mikulík).

*Zápas Zádubnie – Babkov odložený pre neprispôsobilý terén, zápas Stráňavy B – Trnové sa odohrá 8.5.2018. Kunerad – voľno.

1. Stráňavy B 11 10 0 1 55:15 30

2. Ďurčiná 12 8 2 2 36:18 26

3. Trnové 11 7 1 3 30:22 22

4. Zádubnie 11 7 0 4 47: 22 21

5. D. Tižina 12 5 1 6 26: 33 16

6. Kunerad 11 4 0 7 19:42 12

7. Lietava 11 3 2 6 17:36 11

8. Podhorie 11 2 1 8 14:38 7

9. Babkov 10 0 1 9 16:33 1

III. DOXXbet trieda Dospelí „B“ ObFZ Žilina - Súboj prvého s druhým v prospech lídra sútaže

Hrabové – Divinka 1:1 (1:1)

Góly: 33. M. Hrabovský – 26. (PK) L. Holeša. ŽK: L. Holeša. Rozhodoval: Mihálik. 40 divákov.

Hrabové: Fazlic – Sedlák, Korenár, Jánošík, Gaňa, Čillík (46. Majstrík), Remeš, M. Hrabovský, V. Hrabovský, Dorník, J. Gajdošík.

Divinka: Hubočan – Slovák, Gaštan (68. Bohyník), L. Holeša, A. Soliš, Kundrát (46. Korista), Dlhopolček, Jakubík, Buček, Holeša, Puškár.

Pšurnovice – Hričovské Podhradie 1:4 (0:3)

Góly: 65. (PK) Lovás – 25. Červenec, 30. Pekarík, 40. Bobáň, 85. Suchomel. ŽK: Gužík, Šucha – J. Gaňa. Rozhodoval: Veselý. 100 divákov.

Pšurnovice: Ostrochovský – Gužík, Kypús, Macošinec, Šucha, Podolinský, Šichman, Baláž (58. R. Šebeňa), P. Šebeňa, Lovás, Cabadaj.

Hrič. Podhradie: J. Gaňa – Sekáč (87. Košík), Červenec, Pekarík (80. R. Gaňa), Škvaridlo (72. Ľ. Suchomel), Rašovec, Puchoň, Belák, Hoferica, Rakučak, Bobáň.



Brodno – Ovčiarsko 1:0 (1:0)

Góly: 33. Majerčík. ŽK: Majerčík, Kňazovič – Galbavý. Rozhodoval: Mitúch. 98 divákov.

Brodno: Majtán – Ščamba (46. E. Kňazovič), Šoška, Holeš, Makuch, Gramblička, Janec, Hotera (88. Palánec), Majerčík, J. Kňazovič, Fulka (68. Adamček).

Ovčiarsko: R. Vršanský – Hazda, Ďurica, P. Vršanský, J. Vršanský, M. Vršanský, Skaličan (88 Martinek), T. Vršanský (46. Daníšek), Sabo, Zábojník (70. Galbavý), Michna.

1. Brodno 12 11 0 1 50:8 33

2. Ovčiarsko 10 6 2 2 18:16 20

3. Súľov 11 6 1 4 24:20 19

4. Hrabové 11 5 1 5 20:27 16

5. Divinka 11 4 2 5 20:22 14

6. D. Hričov 10 3 1 6 17:26 10

7. Pšurnovice 11 3 0 8 23:27 9

8. Hrič.Podhr. 11 2 1 8 14:39 7