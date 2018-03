V jarnej časti futbalovej sezóny sa predstavia aj noví arbitri

Podľa šéfa regionálnej rozhodcovskej komisie by ideálnym stavom bolo mať všetky stretnutia pokryté tromi arbitrami a delegátom.

24. mar 2018 o 18:13 Dominika Mariňáková

Píšťalku zobral do rúk už ako sedemnásťročný a odvtedy ju nepustil. Juraj Krajči okrem udržiavania poriadku na futbalovom ihrisku vo februári prikývol na ponuku od Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Žilina a odvtedy sa snaží urobiť poriadok a zároveň aj vylepšiť situáciu s rozhodcami v regióne. Najlepší rozhodca Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2017 nám v rozhovore nám prezradil, čo všetko musel riešiť po nástupe do funkcie, čo ho spája so známym rozhodcom Michalom Očenášom zo Žiliny, ale i to, čo by odkázal krikľúňom z tribún.

Od februára šéfujete Komisii rozhodcov ObFZ Žilina. V akom stave ste našli tunajšiu rozhodcovskú obec?

- Všade je problém s rozhodcami. Nielen v žilinskej oblasti, ale na celom Slovensku. Ľudí je málo, hľadajú sa noví. Je to ťažké, ale pracujeme na tom, aby sa to postupne rozbehlo a aby sme mali postupne viac rozhodcov.

Okrem nízkeho počtu arbitrov, aké najpálčivejšie problémy ste ešte museli riešiť?

- Každý rok musíme s rozhodcami opäť podpisovať zmluvy, organizujeme zimný rozhodcovský seminár. Keď prichádza niečo nové, človek má obavy, či o to budú mať starší rozhodcovia záujem. V tomto smere je to, našťastie v pohode. Nikto nič nesabotuje. Myslím si, že súčasní rozhodcovia zostanú, možno sa prihlásia takí, čo rozhodovali už v minulosti a momentálne školíme nových.

Azda všetkých futbalistov bude určite zaujímať, či sa podarí mať pokryté všetky zápasy v súťažiach ObFZ Žilina?

- Pokryté áno, ale určite nie tromi rozhodcami, ako je štandard, keď sa pozeráme v televízii na futbal. Každý zápas by mal byť pokrytý rozhodcom, mužské zväčša dvomi, výnimočne tromi. Keď som pred šestnástimi rokmi začínal pískať, s rozhodcami nebol problém. Bola iná doba, ľudia prejavovali väčší záujem, ten počet bol oveľa vyšší. Stav spoločnosti je však taký, aký je. Mnohí z pracovných či iných dôvodov postupne prestávali, až to kleslo na približne 40 aktívnych rozhodcov.

Ideálny stav je mať na všetkých stretnutiach troch rozhodcov a delegáta, čo je naším cieľom. Určite sa to však nepodarí hneď.

Koľko nových rozhodcov sa aktuálne pripravuje na jarnú časť sezóny?

- Teraz školíme desať až pätnásť nových rozhodcov. Je to však beh na dlhú trať, chce to čas. Za posledné dva týždne sme s tými, ktorí prejavili záujem, mali štyri sedenia. Dvakrát sme sa venovali pravidlám futbalu, absolvovali aj praktický tréning na hracej ploche a test z futbalových pravidiel. Zatiaľ to vyzerá tak, že do diania na ihrisku ich zasiahne deväť.

Aké vlastnosti by mal mať dobrý rozhodca?

- Ideálne je, keď je to bývalý hráč alebo aspoň fanúšik futbalu, ktorý tomuto športu rozumie. Nemôže to byť človek, ktorý nikdy nevidel futbal a zrazu mu dajú dvestostranovú brožúru o futbalovej teórii. Mala by to byť osoba zanietená pre futbal. Minimálny vek je 15 rokov, mal by to byť čestný človek, ktorý má záujem na sebe pracovať. Dôležité je, aby mal čas, minimálne cez víkendy. Ja mávam bežne štyri zápasy za víkend.

Na adresu rozhodcov sa neraz ozýva kritika či už z tribún, alebo od samotných hráčov. Netreba teda aj istú psychickú odolnosť?

- Tlak na rozhodcov je a vždy aj bol. Odporučil by som však tým krikľúňom z tribúny, nech si to skúsia. Nech si ten, čo najviac kričí, raz vezme píšťalku a ide si to priamo na ihrisko vyskúšať. Kričať z tribúny či spoza plota je jednoduché, ale rozhodovať nie je ľahké. Najmä začiatky sú vždy ťažké.

Aká je úroveň tunajších rozhodcov?

- V prvom rade to treba brať ako hobby. Je to región, nájdeme tu slabších futbalistov i rozhodcov. V porovnaní s okolitými regiónmi ako sú Kysuce či Turiec však určite nezaostávame. Dokonca, čo sa týka vyšších súťaží, máme v nich bohaté zastúpenie a kolegovia sa v posezónnom hodnotení výkonnosti umiestňujú vždy na popredných priečkach.

Ako príklad rozhodcu, ktorý sa prepracoval vyššie, sa často spomína Michal Očenáš. Ako vnímate jeho rozhodcovskú cestu?

- Keď Miško začínal kariéru rozhodcu, ja už som bol aktívnym arbitrom. Sledoval som ho od začiatku, absolvoval som s ním nejeden futbalový zápas. Obetoval futbalu veľa času a energie a úspech sa dostavil. Som veľmi rád, že sa mu darí, fandím mu a verím, že sa raz na neho pôjdem pozrieť aj na nejaké medzinárodné stretnutie či zápas Ligy majstrov. Je mladý, perspektívny, ambiciózny, pracuje na sebe. Zároveň ostal slušný a ochotný, vo veľkom nám pomáha so školením, práve on školil našich nových budúcich rozhodcov. Je živým príkladom, že keď človek na sebe pracuje, dokáže všetko.