Ľudia v nemocnici kľučkujú pomedzi autá, problémom je aj samotný vstup

Ak idete do nemocnice peši a vyberiete si jeden z dvoch vstupov zo sídliska Vlčince, môžete mať problém. Chýba tu totiž chodník. Problém s chodníkmi je, ale okrem vstupu do nemocnice, v celom areáli.

24. mar 2018 o 10:19 Alexandra Janigová

ŽILINA. Prístup do nemocnice zo sídliska Vlčince je pre peších komplikovaný, v jednom úseku chýba chodník. Na zlú skúsenosť sa nám posťažoval aj čitateľ Peter Oravec. „Ak už idete na vyšetrenie, alebo si cez nemocnicu len krátite cestu do mesta, musíte doslova kľučkovať pomedzi autá. Príde mi zvláštne, že z dvoch hlavných vchodov do nemocnice je jeden pre peších doslova nebezpečný. O tom, že by ste si túto cestu vyskúšali na bicykli, ani neuvažujte,“ priblížil zlú situáciu.

Na mieste sme si to teda vyskúšali aj my. Išli sme peši od sídliska Vlčince po miernom kopci až k nemocnici. A áno, v jednom momente sa chodník úplne skončil a nám neostávalo nič iné, ako prejsť po blatistej tráve alebo sa nechať zraziť autami, ktoré prichádzajú z dvoch priľahlých ciest. „Túto situáciu dlhodobo riešime, no pozemky pred rampou pred vstupom do areálu nemocnice sú v súkromnom vlastníctve a nemôžeme investovať do pozemkov iných vlastníkov,“ priznala problém Lenka Záteková, hovorkyňa nemocnice.

V tomto úseku je nemocnica vlastníkom cesty, ktorú nie je možné zúžiť vybudovaním chodníka, pretože by následne nespĺňala požadované šírkové parametre pre vozidlá.

„Prosíme chodcov, ktorí smerujú do nemocnice z Vlčiniec, aby boli v úseku pozemkov, ktoré nie sú v našom vlastníctve, opatrní.“ Problém s chýbajúcimi chodníkmi a ľuďmi kľučkujúcimi pomedzi autá je však takmer v celom areáli. „Chodník nechýba len pred rampou, ale aj za ňou. Áno pár chodníkov obnovili, ale na viaceré oddelenia sa dostanete len tak, že si dávate pozor, aby vám niekto neprešiel po prstoch,“ hovorí Peter. V rámci areálu nemocnice pristúpili k niektorým kozmetickým úpravám. „Obnova infraštruktúry vyžaduje väčší objem peňazí, preto opravujeme po častiach, v rámci našich možností. Podarilo sa nám už vybudovať novú cestu, kruhový objazd i chodníky v najfrekventovanejších úsekoch areálu,“ potvrdila hovorkyňa a doplnila, že v obnove budú pokračovať. „Pripravený máme projekt na vybudovanie nového parkoviska a taktiež chodníka v smere od prístupovej rampy z Vlčiniec v rámci areálu nemocnice, ktorý je v našom vlastníctve.“ Problém sa, samozrejme, vyhrotil s bezplatným parkovaním v nemocnici, čo značne ovplyvnilo aj počet vozidiel v celom areáli.

„Systém a cenník parkovania sme prispôsobili podľa pokynu ministerstva zdravotníctva tak, aby mohli pacienti bezplatne parkovať v areáli nemocnice po dobu štyroch hodín, čím sa prirodzene zvýšil počet vodičov v areáli,“ priznalo vedenie nemocnice. Pacienti sa často snažia zaparkovať čo najbližšie k budove polikliniky aj napriek tomu, že nemajú problém s pohybom a odstavujú autá aj na miestach, ktoré nie sú na parkovanie určené.

A to sa týka aj parkovania na chodníkoch, ktorých je v nemocnici tak málo. „Takéto situácie riešime s mestskou políciou, napríklad pri parkovaní na celom chodníku. Nie je však v jej kapacitách kontrolovať areál počas celého dňa. Preto autám, ktoré nesprávne parkujú, vkladáme na okná písomné upozornenia.“