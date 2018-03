V Žiline protestovalo asi päť tisíc ľudí

V pokojnom dave bolo mnoho rodičov s malými deťmi.

23. mar 2018 o 19:26 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Už po tretíkrát sa Žilina zapojila do protestov iniciatívy Za slušné Slovensko. Na Námestie Andreja Hlinku prišlo zatiaľ najmenej ľudí.

Podľa jedného z organizátorov žilinského zhromaždenia Mareka Richtera dôvody stretnutí pretrvávajú a ľudia si zaslúžia, aby mohli verejne ukázať svoj názor.

"Je dôležité povedať, že vzniklo veľa rôznych snáh potopiť túto iniciatívu. A ukázať, že nie sme slušní, že nám nezáleží na dobrej krajine, v ktorej chceme všetci žiť. To je niečo, od čoho sa chceme dištancovať. Naozaj nikomu neplatíme za účasť. Nikoho nenabádame k tomu, aby bol neslušný, aby bol arogantný. Práve naopak. Veríme tomu, že za slušnú krajinu sa môžeme postaviť iba slušne," zdôraznil Richter.

Na pódiu sa ľuďom prihovorili Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play, kazateľ Daniel Pastirčák, herci Mestského divadla Žilina Ján Dobrík a Ivana Kubáčková či organizátorka bratislavských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko Karolína Farská.

"Je pre mňa dôležité vyjadriť ľuďom moju vďaku aj obdiv, že niekoľko týždňov po sebe ukázali na námestiach nielen v Žiline, ale po celom Slovensku, že Slovensko je naozaj dospelou demokratickou krajinou. Že je naozaj ochotné a schopné postaviť sa za základné piliere demokracie, ktoré boli ohrozené. To je pre mňa hlavný odkaz," povedala Farská.

"Spolu s tým, akú zmenu Slovensko zažilo. Zavraždili novinára kvôli jeho práci, čo sa nikdy predtým nestalo. To obrovsky zatriaslo celým Slovenskom. Ale zároveň vznikol obrovský tlak občanov, všetci sa spojili, spolupracovali, a to je naozaj úžasné. Som veľmi vďačná, že sa to tak stalo. Do budúcna musíme vytrvať. Ako občania máme silu nielen počas volieb, ale kedykoľvek, keď sa niečo takéto deje," dodala Farská.