Odznaky na pochod vyrábali hodiny, na námestí ich rozdali za pár minút

Desiatka dobrovoľníkov v Žiline sa rozhodla vyrábať odznaky na pochody Postavme sa za slušné Slovensko. Dnes tomu nebolo inak.

23. mar 2018 o 15:50 Alexandra Janigová

ŽILINA. Odznaky, ktoré ľudia nosia počas pochodov Postavme sa za slušné Slovensko, sa stali symbolom ľudí, ktorí sa na nich zúčastnili. Heslá ako „Som za slušné Slovensko“, „Kultúrne za slušné Slovensko“, alebo „All for Jan“ si pripli na hruď tisícky ľudí.

V Žiline sa rozhodli na túto skutočnosť reagovať a začali odznaky sami vyrábať. Pár dobrovoľníkov sa stretlo v priestoroch kníhkupectva a počas prvých dvoch pochodov vyrobili viac ako 1500 odznakov. „Začalo to vyjadrení bývalého premiéra, ktorý povedal na jednej tlačovej konferencii, že ako je možné, že toľko tisícok odznakov môže vzniknúť zo dňa na deň. Vtedy ma napadlo, že my v rámci nášho združenia takýto stroj na odznaky máme, a keď sa spoja dobrovoľníci vieme to urobiť zo dňa na deň,“ približuje Vlado Randa, iniciátor tejto akcie.

Stroj na výrobu už mali. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

K známym sloganom si vytvorili aj ten vlastný „Žilina za slušné Slovensko.“ „Odznaky ľudia dostávajú bezplatne, ale vo veľa prípadoch sa doslova dožadovali, aby mohli prispieť. To je aj odpoveď na všetky konšpirácie typu, že to platí nejaký pán z Ameriky. Vďaka príspevkom sme získali viac, ako bolo potrebné na materiál, takže zvyšok plánujeme prispieť na finančnú zbierku, ktorú robí obec Štiavník pre rodinu Jána Kuciaka.“

Vytvorili si aj vlastné heslá. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

Niektorí z dobrovoľníkov sa tu stretli už po tretíkrát. Hodiny strávili výrobou odznakov, ktoré na námestí rozdali za niekoľko minút. Pri výrobe dali možnosť aj ľuďom, aby si vytvárali vlastné slogany, vlastnú grafiku. „Ľudia si sami môžu priniesť svoje heslá, alebo si ich tu sami vytvoriť. Panuje tu veľmi kreatívna nálada,“ priblížil Randa. Jedným z dobrovoľníkov je Juraj Grečnár. „Tá možnosť, že môžem pomôcť dobrej veci je pre mňa hlavnou motiváciou. Sám nosím odznak a vyrábam ich už tretí piatok.“

Vyrobili ich tisícky. (zdroj: AJ)

Vytlačia si heslá, vystrihnú ich a vložia do stroja. Ide o manufaktúru a výroba približne tisíc odznakov desiatke dobrovoľníkov trvala tri hodiny. Aj tu sa prejavilo, že udalosť sa dotkla rôznych generácii. Tak sme okrem dospelákov mohli stretnúť aj štrnásťročného Ondreja Bazelidesa. „Určite je situácia zlá a treba niečo zmeniť. Ja odznak nosím od začiatku so sloganom Som za slušné Slovensko. Spolužiaci sa ma pýtajú, prečo to robím, a ja sa im to snažím vždy vysvetliť.“

Medzi dobrovoľníkmi nechýbala ani Andrea Eckerová „O tom, že robia odznaky som sa dozvedela na sociálnej sieti. Som tu prvýkrát.“ Premiéru mal aj Marek Mravec „Chcel som jednoducho priložiť ruku k dielu. Na protestoch som bol na všetkých. Odznak som zatiaľ nemal, nejako sa ku mne nedostal. Chcem pomôcť, určite to má zmysel. Zaujal ma slogan „Som za slušné Slovensko“ a beriem ho ako pointu celého protestu.

Výroba sa už po tretíkrát konala v kníhkupectve, ktoré sa snaží byť viac ako obchodom, komunitným priestorom. „Iniciatíva výroby odznakom prišla ako spontánny nápad, ktorému sme sa určite nebránili. Dokonca som si aj sám vyskúšal výrobu odznakov. Páči sa mi heslo Žilina za slušné Slovensko, keďže tým lokalizovali naše mesto,“ povedal kníhkupec Ján Ničík.