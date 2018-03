V Kii sa na platoch stále nedohodli. Odborári už nevylučujú nátlakové akcie

Ďalší posun v kolektívnom spore prinesie až odborová konferencia 8. apríla.

21. mar 2018 o 9:46 Branislav Koscelník

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Ani do konca marca nepadne rozhodnutie o podobe kolektívnej zmluvy medzi automobilkou Kia Motors Slovakia a základnou organizáciou OZ KOVO KIA. Posun v riešení kolektívneho sporu nepriniesla ani nezávislá sprostredkovateľka. Obe strany sa tak budú musieť dohodnúť až po ôsmom apríli, V tom čase už bude aktuálna kolektívna zmluva neplatná.

Odborári v utorok na ďalšom zo série vyjednávaní formulovali svoje najnovšie požiadavky. Tie vzišli z nedeľňajšej konferencie odborovej organizácie a hlasovalo za ne 55 členov OZ KOVO KIA.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Od zamestnávateľa žiadajú takmer deväťpercentný priemerný rast tarifných miezd zamestnancov a navýšenie príplatku za prácu v noci o 20 centov za hodinu.

„Tento návrh by zabezpečil mesačné navýšenie hrubej mzdy u operátora v najrozšírenejšej tarifnej triede o 117 eur,“ oznámil šéf odborov v Kii Miroslav Chládek.

Prečítajte si tiež: Vrcholí sezóna výrubov. V Žiline padne takmer 250 stromov

Flexikonto nebude

Vlani si odborári pod tlakom štrajku na poslednú chvíľu vydobyli zvýšenie miezd o 115 eur. Pri tohtoročnom vyjednávaní zatiaľ o nátlakových akciách ani hrozbe štrajku nehovorili. Všetko sa môže zmeniť po Veľkej noci, keď vedenie kórejskej automobilky predloží ďalší návrh.

V minulom roku spustili odbory štrajkovú pohotovosť po tom, ako zamestnávateľ zverejnil konečnú ponuku, s ktorou zamestnanci nesúhlasili. „Ak do nedele 8. apríla nedôjde k uspokojivej dohode, tak predpokladám, že konferencia bude rozhodovať aj o nátlakových krokoch,“ pripustil Chládek vyhlásenie štrajkovej pohotovosti. Dodal, že rozhodne nová ponuka od vedenia automobilky, ktorú posúdia odbory na svojej ďalšej konferencii.

Zamestnávateľ už počas niekoľkomesačného vyjednávania čiastočne ustúpil a netrvá na zavedení flexikonta. Zmieriť sa zrejme bude musieť aj s tým, že neprejde ani návrh na trojročnú platnosť kolektívnej zmluvy.

Napriek tomu sú v Kii sklamaní z návrhu odborovej organizácie, ale aj z ich päťmesačnej neústupčivosti.

„Nie je možné proces kolektívneho vyjednávania postaviť na tom, že ustupovať bude len zamestnávateľ, kým druhá strana iba opakuje tie isté argumenty bez snahy priblížiť sa k dohode,“ hovorí riaditeľ ľudských zdrojov Anton Ondrej.

„Štandardným postupom pri vyjednávaní je, že sa o dohodu snažia obe strany. Budeme sa brániť prijatiu požiadaviek, ktoré uprednostňujú krátkodobý skokový nárast miezd na úkor budúcnosti,“ dodal Anton Ondrej.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia v prípade kolektívnej zmluvy na dva roky navrhuje zvýšiť základnú mzdu o 60 eur a rátajú aj so zvýšením príplatku za nočnú zmenu.

„Po započítaní ostatných bonusov by sa priemerná mzda v najpočetnejšej tarife zvýšila o 87,60 eura v tomto aj budúcom roku,“ vyčíslil hovorca automobilky Kia Motors Slovakia Jozef Bačé.

Odborári žiadajú zásluhovú dovolenku

Potvrdil, že nad rámec zvyšovania tarifných miezd ponúkajú svojim pracovníkom aj vytvorenie nových, vyšších platových tried. „Každý rok by sa do nich posunulo 400 z tých zamestnancov, ktorí sa už nachádzajú v najvyššej tarife. Ďalšou možnosťou na zvýšenie mzdy je navrhovaná úprava odmeňovania tak, aby zamestnanci získali štátom schválené daňové a odvodové úľavy týkajúce sa 13. a 14. platov. Vďaka tomu by sa ich príjem zvýšil o 240 eur v roku 2018 a po 480 eur v oboch rokoch 2019 a 2020, dokopy teda o 1 200 eur,“ podotkol Bačé.

Odborári pôvodne navrhovali navýšiť základné mzdy výrobných zamestnancov o 10 percent. Stále trvajú na ročnej platnosti dodatku ku kolektívnej zmluve. Ako novinku navrhujú zásluhovú dovolenku. Za každých päť odrobených rokov žiadajú jeden deň dovolenky navyše.