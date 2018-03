Pacienti vytvorili výrobky s tematikou Veľkej noci

Výťažok z predaja využije zariadenie na nákup ďalšieho materiálu pre pacientov s psychickými ťažkosťami.

21. mar 2018 o 9:05 Alexandra Janigová

ŽILINA. V priestoroch Denného psychiatrického stacionára žilinskej nemocnice vystavujú od dnešného dňa klienti originálne ručne vytvorené výrobky s tematikou Veľkej noci. Od 21. do 23. marca môžu predajnú výstavu navštíviť všetci záujemcovia vždy od 12. do 14.30 hodiny v priestoroch telocvične stacionára v budove pod transfúznou službou. Výťažok z predaja využije zariadenie na nákup ďalšieho materiálu pre pacientov s psychickými ťažkosťami.

Záujemcovia si môžu výrobky aj zakúpiť. (zdroj: FNsP ZA )

„Pacienti vyrábajú rôzne dekorácie či pomôcky do domácnosti v rámci pracovných terapií. Vďaka tomu sa cítia využití a majú väčší pocit užitočnosti. Sú veľmi tvoriví a vďaka tejto práci objavujú aktivity, ktoré nikdy predtým neskúšali, a tak ich oslovia, že sa im následne intenzívne venujú a vytvárajú krásne kúsky,“ povedala organizátorka výstavy a fyzioterapeutka denného stacionára Renáta Pečalková.

Podľa jej slov si klienti pripravili pre návštevníkov približne stovku unikátnych výrobkov z rôznych materiálov. „Či už z dreva, pedigu, drôtu alebo textilu. Veľa šijeme, maľujeme na textil, no nechýbajú tradičné kraslice, vence či rôzne veľkonočné dekoračné predmety na stôl alebo dvere. Výrobky dodajú domácnostiam nielen atmosféru Veľkej noci, ale prinesú originalitu a príbeh ľudí, ktorí ich vytvorili,“ dodala.

Výstavu pripravili klienti denného stacionára, pacienti lôžkového oddelenia psychiatrie a zároveň členovia občianskeho združenia Mozaika. Tradičná jarná výstava nadväzuje na vianočnú, ktorá ponúka jedinečné výrobky pacientov v decembri. Záujemcovia môžu pomôcť aj darovaním pracovných materiálov, ktoré prinesú do stacionára. „Veľmi radi prijmeme akékoľvek čisté kusy látky, bavlnky, zvyšky vlny alebo malé kusy mäkšieho dreva či lišty. Materiál, ktorý nakupujeme na terapie, je drahý, preto si vážime každú takúto pomoc,“ priblížila.

Denný psychiatrický stacionár funguje v rámci oddelenia psychiatrie žilinskej nemocnice. Je prechodným článkom medzi hospitalizáciou a ambulantnou starostlivosťou. Klienti tu dochádzajú jeden, dva či trikrát do týždňa podľa ich zdravotného stavu. „Pacient príde ráno a odchádza poobede, čiže u nás neprespáva. Dôležité je, aby ráno vstal a mal určitú povinnosť, mohol sa stretávať s inými ľuďmi a mal počas dňa zmysluplný program. Môže sa tak naštartovať aj v prípade, ak sa napríklad vracia z hospitalizácie do práce,“ vysvetlila fyzioterapeutka denného stacionára s tým, že ide prevažne o pacientov so psychózami a depresiami rôznych vekových kategórií. Za týždeň sa v stacionári vystrieda okolo sto klientov.