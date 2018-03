Rozlúčka basketbalistov s extraligovou sezónou

Hráči klubu PP & TV RAJ Žilina definitívne potvrdili svoje konečné umiestnenie.

19. mar 2018 o 12:02 Ján Hatala

V mužskej basketbalovej extralige bolo v sobotu na programe posledné kolo dlhodobej, základnej časti súťaže. Až v ňom sa rozhodlo o konečnom poradí mužstiev na 1. – 10. mieste a o dvojiciach, ktoré sa stretnú v prvom kole play-off. Žilinskí basketbalisti hrali v poslednom kole doma s Handlovou a ani vo štvrtom vzájomnom zápase v tomto ročníku sa im nepodarilo baníkov poraziť. V súťaži skončili na 9. mieste pred Spišskou Novou Vsou, ktorá prehrala doma so Svitom. Podľa očakávania Prievidza porazila Karlovku a Levice nekompletný Inter, prekvapením bola prehra Košíc doma s Komárnom.

PP & TV RAJ Žilina – MBK Handlová 79:91 (20:33, 35:55, 53:79)

Body Žiliny: Skvašík 22 (3 trojky), Crnič 21 (2), Merešš 18, Ďuriš 5, Bojanič 5, Belavý 4, Líška 4, Ďurana 0. Za Handlovú najviac bodov: Stojanovič 19, Štefek 18 (4), Djordjevič 13. Fauly: 16 – 23. Trestné hody: 27/22 – 10/9. Päť faulov: 33. Boljkovac, 39. Stanojevič. Technická chyba: 19. Stanojevič. Trojky: 5 – 12. Rozhodcovia: Šarišský, Margala, Perečinský. 450 divákov. Štvrtiny: 20:33, 15:22, 18:24, 26:12.

Domáci tím nastúpil na zápas bez zraneného Rožánka i juniorov, ktorí hrali dôležitý súťažný zápas v Leviciach. Handlová prišla do Žiliny prakticky kompletná, s päticou legionárov (štyria zo Srbska, jeden z Čiernej Hory). Úvod zápasu bol akoby kópiou predchádzajúceho vzájomného súboja v Handlovej a o výsledku sa rozhodlo prakticky už v prvom polčase. Len prvé tri minúty bolo skóre vyrovnané (6:7), potom baníci šnúrou 9:0 Žiline odskočili, v prvej štvrtine trafili aj štyri trojky a získali dvojciferný náskok.

V domácom tíme sa strelecky presadzoval iba Crnič (9 b), čo nemohlo stačiť na trojicu handlovských legionárov Tresača, Djordjeviča a Stanojeviča (spolu dali 27 bodov). Podobný obraz poskytla aj druhá štvrtina, len streleckí aktéri sa zmenili, v drese PP & TV RAJ dal najviac, 7 bodov, Skvašík. Skóre v prospech baníkov najčastejšie zvyšovali Zejak s Haviarom.

Polčasový rozdiel v skóre sa zdal byť pre domáci tím neriešiteľný, nakoniec to však nemuselo platiť. Srbský tréner hostí Kasum po prestávke začal posielať na palubovku aj slovenských hráčov a prevaha Handlovej prestala byť výrazná. Pomer síl sa vyrovnával, hoci do skóre sa to v tretej štvrtine ešte nepremietlo. Keď však v záverečnej desaťminútovke Žilinčania úsek medzi 32. a 37. minútou vyhrali 17:0 a z 53:81 znížili na 70:81, baníci videli, že je zle, a na palubovku sa vrátili štyria legionári, ktorých dopĺňal Slovák Štefek. Domáci tím ešte v nasledujúcich dvoch minútach znížil na 77:82, ale dvoma trojkami ich „pochoval“ práve Štefek.

Zápas opäť ukázal, že Žilina má, spolu s bratislavskou Karlovkou, pri porovnaní s ostatnými extraligovými tímami najviac (a kvalitných) slovenských hráčov, v konfrontácii s legionármi v ostatných mužstvách však, zatiaľ, nestačia ...

Ostatné výsledky 36. kola: Levice – Inter Bratislava 82:65, Prievidza – Karlovka Bratislava 78:65, Košice – Komárno 85:86 po predĺžení, Spišská Nová Ves – Svit 89:94.

Konečná tabuľka extraligy:

1. Inter 36 30 6 3370 : 2801 66

2. Levice 36 26 10 3175 : 2832 62

3. Prievidza 36 25 11 3246 : 2792 61

4. Košice 36 25 11 3390 : 2952 61

5. Svit 36 22 14 3265 : 3010 58

6. Komárno 36 22 14 3087 : 2995 58

7. Karlovka 36 12 24 2811 : 2995 48

8. Handlová 36 9 27 2801 : 3375 45

9. Žilina 36 5 31 2837:3547 41

10. SNV 36 4 32 2756 : 3439 40

O konečnom poradí na 3. – 4. mieste rozhodli vzájomné zápasy a skóre v nich ( Prievidza – Košice 2:2 a 381:373 ), o poradí na 5. – 6. mieste vzájomné zápasy (Svit – Komárno 3:1). Dvojice do play off o titul: Inter Bratislava – Handlová, Levice – Karlovka Bratislava, Prievidza – Komárno a Košice – Svit. Pre Žilinu a Spišskú Novú Ves sa súťaž skončila.