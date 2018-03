MALÁ FATRA: Poľskí turisti uviazli v zlom počasí na hrebeni

Za dva dni ide už o druhý prípad, keď sa zahovali horskí záchranári zahraničných turistov.

18. mar 2018 o 8:33 Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. V sobotu v noci sa do problémov dostali dvaja poľskí turisti. Vo veľmi nepriaznivom počasí uviazli na hrebeni pod Veľkým Kriváňom v smere na Pekelník v Malej Fatre. Na základe získaných GPS súradníc odišli Poliakom na pomoc horskí záchranári.

Kvôli záchrannej akcii mimoriadne spustili lanovku do Snilovského sedla. „Vyčerpaným a podchladeným mužom – otcovi so synom vo veku 46 a 23 rokov - poskytli prvú pomoc, zateplili ich, podali im teplé tekutiny a keď sa cítili lepšie, začali s nimi postupovať späť do Snilovského sedla.,“ opísali priebeh záchrannej akcie záchranári z oblastného strediska Malá Fatra. Zásah ukončili o druhej hodine ráno.

Len deň pred tým riešili horskí záchranári podobný prípad. Štyridsaťročný maďarský pár sa vydal na Veľký Rozsutec. Počas výstupu zistili, že táto túra je nad ich sily a rozhodli sa pre návrat.

„Pravdepodobne niekde v oblasti sedla Medzirozsutce poblúdili a vybrali sa iným smerom ako bolo ich úmyslom. V tme mali problém zorientovať sa. Navyše zišli zo značeného chodníka a dostali sa to strmého terénu, z ktorého sa nevedeli dostať späť na značenú trasu,“ informovali záchranári zo strediska Malá Fatra.

Pomocou získaných GPS súradníc turistov v krátkom čase lokalizovali. Nachádzali sa pár metrov od červenej značky vedúcej zo sedla Zákres smerom na Príslop nad Bielou a Jánošíkov dvor.

„Obaja boli v poriadku a po zateplení v sprievode horských záchranárov ich priviezli k hotelu, kde mali zaparkované auto.“