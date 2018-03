Ani v daždi žilinské protesty nestratili na sile

Na Námestie Andreja Hllinku prišlo asi sedem tisíc demonštrantov.

16. mar 2018 o 18:22 Branislav Koscelník

ŽILINA. Iveta Uhliarikova – Rýpalová začala hneď po vražde novinára Jána Kuciaka poukazovať na bezmocnosť a nezáujem polície odhaľovať závažné prípady. Je sestrou novinára Paľa Rýpala z Rajca, ktorý sa pred desiatimi rokmi za nevyšetrených okolností stratil a dodnes o ňom niet ani stopy.

„Paľo vedel o niečom veľkom. Nikdy nechcel hovoriť na čom robí. Ako keby nás chcel ochrániť od nepríjemností. Písal mi, že je unavený z novinárčiny a radšej by robil niečo zábavnejšie, scenáre, projekty,“ vrátila sa do minulosti.

Medzi prípadom svojho brata a Jána Kuciaka vidí paralely. Pýta sa, prečo vyšetrovanie za celý čas nikam nepostúpilo. Aj preto protestuje proti súčasnej moci. „Všetky veci, ktoré v politike vyplávali na povrch sú veľmi závažné. Ak mám záleží na tom, aby mladí zostali v republike, musíme tu niečo zmeniť. Prišla som, pretože chcem, aby sa vyšetrilo zmiznutie môjho brata a vražda dvoch mladých ľudí,“ povedala Iveta Uhliarikova – Rýpalová.

V daždi bola jednou z asi sedem tisíc ľudí, ktorí prišli podporiť druhý protest Postavme sa za slušné Slovensko. Dav na žilinskom Námestí Andreja Hlinku volal po odstúpení vlády, o nastolení morálky a právneho štátu.

Ďalší podobný prípad

Aj otec zavraždeného študenta Daniela Tupého vidí paralely s prípadom Jána Kuciaka a jeho priateľky. Vražda jeho syna nie je ani po trinástich rokoch uzavretá.

„V našom prípade zmaril vyšetrovanie minister vnútra Palko, keď podrobnosti prezradil parlamentu. V prípade Jána Kuciaka pochybila polícia ešte v prvý deň,“ povedal Daniel Tupý starší a poukázal na sériu pochybení vyšetrovateľov.

„Vravia, že treba nechať políciu pracovať. Preboha len to nie. Keď nebude vymenené vedenie polície, nevyšetri sa nič. Vzhľadom na to, čo vyšetril Janko Kuciak, budú stopy jeho vraždy zahladené.“

Dav spustil piskot, keď kazateľ Cirkvi bratskej Ján Máhrik spomenul „zákerne vysmiateho“ premiéra. Vníma ako obrovsky omyl, keď politici hovoria o silnom a úspešnom Slovensku a myslia tým ekonomický úspech.

„Úspešnosť hodnotia exportom, importom, HDP, dôchodkami. Ale to nestačí, aj keby už stála diaľnica z Bratislavy do Košíc. Na to, aby sme Slovensko hodnotili ako úspešné, musí mať morálku,“ apeloval Máhrik.

Vysmievajú sa ľuďom do tváre

Dvadsaťšesťročný Peter Dikoš bol v dave počas minuloročných študentských protikorupčných pochodov v Bratislave. Zdá sa mu, že teraz sú protesty silnejšie, pretože ľudia sú jednotnejší.

„Naše reči pri rodinnom stole alebo v krčme prechádzajú do reality a konečne začíname robiť to, čo sa v demokratickej spoločnosti robí už desiatky rokov. Bojujeme za svoje práva, bojujeme proti bezočivosti a nafúkanosti,“ povedal účastník pochodu.

Jana Hýblová je pohoršená, ako sa k ľuďom v tomto štáte jej vrcholní predstavitelia stavajú. „Ako k ľuďom bez zdravého rozumu a úsudku - ako k ovciam a chcem pre svoje deti normálnu a slušnú krajinu, kde zákony platia pre všetkých a kde sa "náhodne" nevraždí.“

Ani Miroslavovi Bellanovi sa nepáči, že politici si robia z občanov hlupákov. Preto prišiel aj na druhý žilinský protest. „Vláda sa tvári, ako keby pripravovala veľkú zmenu a pritom iba získava čas na zakrytie množstva svojich káuz,“ obáva sa Bellan.

Jeden z organizátorov protestného zhromaždenia Marek Richter zopakoval, že požadujú predčasné voľby, pretože inak sa nedá garantovať nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka.

Naznačil, že v protestoch budú pokračovať.

„Pán predseda, buďte pokojný, my nikam neodchádzame. Nedali ste nám ani ten najmenší dôvod,“ kričal pred protestujúcim davom.

„Môžete sa snažiť umlčať prokurátora, môžete sa snažiť umlčať novinára, ale nemôžete umlčať nás všetkých. Vás môže zachrániť len to, keď poľavíme, ale my nepoľavíme a zápas za spravodlivé a slušne Slovensko neskončíme.“