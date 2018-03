Hokejbalisti proti Spišiakom bez kľúčových hráčov

Hráči Hoga privítali v stretnutí 22. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19 tím zo Spiša.

16. mar 2018 o 14:30 Dominika Mariňáková

ŠK HOGO Žilina - MŠK Spišská Belá 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Góly: Kubínec – Pitoňák 2, Adamjak, Džadoň, Pavlikovič, Krempaský, Alexovič.

ŠK HOGO Žilina: Šperňák, Kupka – Šanta,Kučák, Baran Tomík, Schwarz, Kubínec, Šarišský, Šmehýl, Čík, Hromada J., Kulla, Randová. Trénerka: Zemiaková.

Trénerka ŠK Hogo Mária Zemiaková: „Pred zápasom sme si povedali, že nemáme čo stratiť, že môžeme iba prekvapiť. Pokyny do zápasu zneli zahrať si s chuťou, s dravosťou, no hlavne tímovo a obetavo. Prvú tretinu hralo naše družstvo s favoritom zápasu skvelú vyrovnanú partiu a na ich tvárach bola radosť z hry. Po úžasnom góle Samuela Kubínca svitla nádej na dobrý výsledok. Pri hre na dve formácie nám však postupne ubúdali sily, v zostave chýbali pre chorobu kľúčoví hráči. Napriek prehre chcem vyzdvihnúť tímovosť družstva a ich bojovnosť do samého konca. Veľmi dobre si počínali brankári, ktorí favoritovi vychytali množstvo striel. Do konca jarnej časti chýbajú posledné tri zápasy a my sa ešte pokúsime zabodovať a prekvapiť.“

Strelec žilinského gólu Samuel Kubínec: "Súper bol jasne lepší a my sme robili veľa individuálnych chýb, ktoré pramenili hlavne z únavy. Aj napriek výsledku sme však podali výkon, na ktorom sa mohlo stavať. Prekvapilo nás, koľko ľudí nás prišlo povzbudiť. Bolo to milé a je to pre nás výzvou do ďalších zápasov."

1. Košice 14 10 0 1 3 82:33 31

2. Sp. Belá 12 9 2 0 1 57:22 31

3. Diaková 12 6 4 2 0 49:24 28

4. P. Bystrica 12 8 0 2 2 69:30 26

5. Pruské 14 4 1 1 8 32:53 15

6. Martin 13 3 2 0 8 31:66 13

7. Zvolen 11 2 0 3 6 23:49 9

8. Žilina 13 2 0 1 10 30:80 7

9. Trebišov 9 1 1 0 7 18:34 5