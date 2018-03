Žilinčania sa opäť postavia za slušné Slovensko

Pochod začína dnes o 17. hodine.

16. mar 2018 o 11:11 Alexandra Janigová

ŽILINA. Žilinčania sa opäť pripoja k celoslovenskej iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko. Dnes, v piatok 16. marca, vyjdú do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť s doterajším vývojom situácie na Slovensku.

Okrem dôsledného vyšetrenia vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej žiadajú bratislavskí organizátori, ku ktorým sa pridáva aj Žilina, predčasné voľby.

Prečítajte si tiež: FOTO: Tisíce Žilinčanov sa pokojne, slušne a so štrngotajúcimi kľúčmi postavili za slušné Slovensko

"Požadovali sme demisiu vlády. No výmenu "figúrok" vo vláde nepovažujeme za jej naplnenie. Nesmieme zabudnúť na všetko, čo za posledné dni vyplávalo na povrch. Na to, že ani po troch týždňoch nepoznáme vraha Jána a Martiny. Potrebujeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, a preto požadujeme predčasné voľby. Momentálne to vidíme ako jedinú možnosť obnovy dôvery ľudí v štát,“ vyjadruje spoločné stanovisko organizátorov Kristína Ďurišová. Okrem Kristíny Ďurišovej sú organizátori aj Marek Richter a Michaela Chrzová. Trojica zdôrazňuje, že pochod je apolitický, ani jeden z nich nie je členom žiadnej politickej strany.

Protestné zhromaždenie sa začne o 17.hodine na Námestí Andreja Hlinku.

Ďalší program:*

17:10 vystúpenie rečníkov

Barbora Švidraňová - herečka a speváčka

Lukáš Milan - novinár odsúdený za články o Pavlovi Paškovi

Ján Máhrik - kazateľ Cirkvi bratskej

Daniel Tupý starší - otec zavraždeného študenta Daniela Tupého a ďalší

18:00 Predpokladaný koniec a pokojný rozchod

* Program pochodu sa bude priebežne dopĺňať, pre aktuálne informácie odporúčame sledovať event na Facebooku.